Котлеты с яйцом и зелёным маслом

С виду кажется, что это самое обычное блюдо, но под слоем мясного фарша в нём скрывается необычная начинка из ароматной смеси сливочного масла и зелени в оболочке из куриного белка.

Яйца9 штук

Чеснок2 зубчика

Сольпо вкусу

Укроп2–3 веточки

Петрушка2–3 веточки

Сливочное масло80 г

Фарш600 г

Молотый чёрный перецпо вкусу

Панировочные сухари50 г

Растительное масло4–5 ст. ложек

1․ Шесть яиц отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте пополам, выньте желтки. Отварные желтки можно использовать для приготовления салатов или соусов.

2․ Чеснок очистите, мелко нарежьте и перетрите с щепоткой соли. Укроп и петрушку очень мелко нарежьте.

3․ Смешайте размягчённое сливочное масло с чесноком и зеленью, добавьте соль по вкусу.

4․ Начините отварные белки небольшим количеством масла, соедините половинки и уберите их на 20–30 минут в холодильник.

5․ В фарш добавьте одно сырое яйцо, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

6․ Разделите фарш на 6 равных частей. Из каждой сформируйте тонкую лепёшку.

7․ В центр каждой лепёшки выложите белки с маслом, хорошо облепите их фаршем и придайте котлетам ровную округлую форму.

8․ Взбейте оставшиеся яйца с щепоткой соли. Окуните котлеты в яйца, а затем обваляйте в сухарях.