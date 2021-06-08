Котлеты с яйцом и зелёным маслом

С виду кажется, что это самое обычное блюдо, но под слоем мясного фарша в нём скрывается необычная начинка из ароматной смеси сливочного масла и зелени в оболочке из куриного белка.
Ингредиенты
Яйца9 штук
Чеснок2 зубчика
Сольпо вкусу
Укроп2–3 веточки
Петрушка2–3 веточки
Сливочное масло80 г
Фарш600 г
Молотый чёрный перецпо вкусу
Панировочные сухари50 г
Растительное масло4–5 ст. ложек
Приготовление
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1․
Шесть яиц отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте пополам, выньте желтки.
Отварные желтки можно использовать для приготовления салатов или соусов.
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2․
Чеснок очистите, мелко нарежьте и перетрите с щепоткой соли. Укроп и петрушку очень мелко нарежьте.
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3․
Смешайте размягчённое сливочное масло с чесноком и зеленью, добавьте соль по вкусу.
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4․
Начините отварные белки небольшим количеством масла, соедините половинки и уберите их на 20–30 минут в холодильник.
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5․
В фарш добавьте одно сырое яйцо, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.
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6․
Разделите фарш на 6 равных частей. Из каждой сформируйте тонкую лепёшку.
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7․
В центр каждой лепёшки выложите белки с маслом, хорошо облепите их фаршем и придайте котлетам ровную округлую форму.
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8․
Взбейте оставшиеся яйца с щепоткой соли.Окуните котлеты в яйца, а затем обваляйте в сухарях.
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9․
Разогрейте растительное масло и обжаривайте котлеты по 3–4 минуты с каждой стороны до готовности.
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