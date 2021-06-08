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Котлеты с яйцом и зелёным маслом

Котлеты с яйцом и зелёным маслом

С виду кажется, что это самое обычное блюдо, но под слоем мясного фарша в нём скрывается необычная начинка из ароматной смеси сливочного масла и зелени в оболочке из куриного белка.

Ингредиенты

Яйца9 штук

Чеснок2 зубчика

Сольпо вкусу

Укроп2–3 веточки

Петрушка2–3 веточки

Сливочное масло80 г

Фарш600 г

Молотый чёрный перецпо вкусу

Панировочные сухари50 г

Растительное масло4–5 ст. ложек

Приготовление

  1. 1․

    Шесть яиц отварите вкрутую, остудите, очистите и разрежьте пополам, выньте желтки.

    Отварные желтки можно использовать для приготовления салатов или соусов.

  2. 2․

    Чеснок очистите, мелко нарежьте и перетрите с щепоткой соли. Укроп и петрушку очень мелко нарежьте.

  3. 3․

    Смешайте размягчённое сливочное масло с чесноком и зеленью, добавьте соль по вкусу.

  4. 4․

    Начините отварные белки небольшим количеством масла, соедините половинки и уберите их на 20–30 минут в холодильник.

  5. 5․

    В фарш добавьте одно сырое яйцо, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

  6. 6․

    Разделите фарш на 6 равных частей. Из каждой сформируйте тонкую лепёшку.

  7. 7․

    В центр каждой лепёшки выложите белки с маслом, хорошо облепите их фаршем и придайте котлетам ровную округлую форму.

  8. 8․

    Взбейте оставшиеся яйца с щепоткой соли.

    Окуните котлеты в яйца, а затем обваляйте в сухарях.

  9. 9․

    Разогрейте растительное масло и обжаривайте котлеты по 3–4 минуты с каждой стороны до готовности.

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