На скорую руку: брынза в пивном кляре

Вкусная закуска, которую ваши гости, без сомнений, будут разбирать еще горячей. Так что готовьте ее побольше!
Ингредиенты
- Брынза - 350 г
- Соус соевый - 50 мл
- Мука - 2 ст. л.
- Яйцо - 1 шт.
- Специи - по желанию
- Масло растительное - 4 ст. л.
- Пиво - 1 стакан
Способ приготовления
Нарежьте брынзу небольшими кубиками, положите в среднюю посуду и сверху полейте соевым соусом, размешайте. Оставьте на 10-15 минут.
В глубокую посуду разбейте яйцо, немного взбейте, и налейте туда пиво. Понемногу добавьте муку, постоянно помешивая массу. Для жарки используйте специальную глубокую посуду (можно сотейник).
Разогрейте в ней растительное масло. Достаньте кубики брынзы из соуса, уложите в кляр, затем поджаривайте до образования золотистой корочки, постоянно переворачивая.
Как и с чем подавать
Готовую брынзу выкладываем на блюдо и подаем с соусом из кетчупа и измельченного чеснока.
Приятного аппетита!
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