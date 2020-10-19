На скорую руку: брынза в пивном кляре

Вкусная закуска, которую ваши гости, без сомнений, будут разбирать еще горячей. Так что готовьте ее побольше!

Ингредиенты

Брынза - 350 г

Соус соевый - 50 мл

Мука - 2 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Специи - по желанию

Масло растительное - 4 ст. л.

Пиво - 1 стакан

Способ приготовления

Нарежьте брынзу небольшими кубиками, положите в среднюю посуду и сверху полейте соевым соусом, размешайте. Оставьте на 10-15 минут.

В глубокую посуду разбейте яйцо, немного взбейте, и налейте туда пиво. Понемногу добавьте муку, постоянно помешивая массу. Для жарки используйте специальную глубокую посуду (можно сотейник).

Разогрейте в ней растительное масло. Достаньте кубики брынзы из соуса, уложите в кляр, затем поджаривайте до образования золотистой корочки, постоянно переворачивая.

Как и с чем подавать

Готовую брынзу выкладываем на блюдо и подаем с соусом из кетчупа и измельченного чеснока.

Приятного аппетита!