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На скорую руку: брынза в пивном кляре

Вкусная закуска, которую ваши гости, без сомнений, будут разбирать еще горячей. Так что готовьте ее побольше!

На скорую руку: брынза в пивном кляре

Ингредиенты

  • Брынза - 350 г
  • Соус соевый - 50 мл
  • Мука - 2 ст. л.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Специи - по желанию
  • Масло растительное - 4 ст. л.
  • Пиво - 1 стакан

Способ приготовления

Нарежьте брынзу небольшими кубиками, положите в среднюю посуду и сверху полейте соевым соусом, размешайте. Оставьте на 10-15 минут.

На скорую руку: брынза в пивном кляре

В глубокую посуду разбейте яйцо, немного взбейте, и налейте туда пиво. Понемногу добавьте муку, постоянно помешивая массу. Для жарки используйте специальную глубокую посуду (можно сотейник).

На скорую руку: брынза в пивном кляре

Разогрейте в ней растительное масло. Достаньте кубики брынзы из соуса, уложите в кляр, затем поджаривайте до образования золотистой корочки, постоянно переворачивая.

Как и с чем подавать

Готовую брынзу выкладываем на блюдо и подаем с соусом из кетчупа и измельченного чеснока.

Приятного аппетита!

 

 

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