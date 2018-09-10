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Шоколадный пирог с грушей


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Шоколадный пирог с грушей

  • груши - 5шт (или консервированные - 2 банки)
  • мука - 125гр + разрыхлитель 1ч.л. + сода 1/4ч.л. (смешать)
  • сахар - 125гр
  • какао - 25гр
  • сливочное масло - 150гр (комнатной температуры)
  • яйца - 2шт

Груши очистить, нарезать дольками и уложить в смазанную маслом форму для запекания (у меня диаметром 28см).
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Все ингредиенты для теста сложить в миску и смешать миксером.
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Выложить тесто поверх груш и разровнять (тесто густое, не льется, поэтому выкладывать его нужно ложкой и аккуратно распределять по поверхности груш)
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Выпекать в нагретой до 220градС духовке 25-30минут, пока поверхность не станет плотной на ощупь, но середина останется мягковатой.
Подавать в теплом или холодном виде.
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Приятного аппетита!

**мои примечания:
- в оригинале рецепта использовались консервированные груши. У меня груши свежие, но они должны быть мягкие и сочные. если груши твердые, то их лучше сначала немного потушить с сахаром и парой столовых ложек воды, чтобы стали мягче
- вместо груш думаю подойдут и свежие ягоды, или бананы. Если готовить с яблоками, то их тоже лучше потушить до мягкости.

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