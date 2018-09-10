





Шоколадный пирог с грушей

груши - 5шт (или консервированные - 2 банки)

мука - 125гр + разрыхлитель 1ч.л. + сода 1/4ч.л. (смешать)

сахар - 125гр

какао - 25гр

сливочное масло - 150гр (комнатной температуры)

яйца - 2шт

Груши очистить, нарезать дольками и уложить в смазанную маслом форму для запекания (у меня диаметром 28см).





Все ингредиенты для теста сложить в миску и смешать миксером.





Выложить тесто поверх груш и разровнять (тесто густое, не льется, поэтому выкладывать его нужно ложкой и аккуратно распределять по поверхности груш)





Выпекать в нагретой до 220градС духовке 25-30минут, пока поверхность не станет плотной на ощупь, но середина останется мягковатой.

Подавать в теплом или холодном виде.









Приятного аппетита!



**мои примечания:

- в оригинале рецепта использовались консервированные груши. У меня груши свежие, но они должны быть мягкие и сочные. если груши твердые, то их лучше сначала немного потушить с сахаром и парой столовых ложек воды, чтобы стали мягче

- вместо груш думаю подойдут и свежие ягоды, или бананы. Если готовить с яблоками, то их тоже лучше потушить до мягкости.