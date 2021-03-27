Там, где я выросла, любили говорить: «Получилась какая-то кулебяка». Поэтому долгое время мне казалось, что кулебяка — это какое-то нехорошее слово. Намного позже узнала, что оно означает очень сложное и вкусное блюдо, которое славяне готовили еще с XII века. И сравнить по популярности и красоте его можно было разве что с караваем. Готовили кулебяку даже во время Великого поста! Постная кулебяка по-своему богата и вкусна.

Только ближе к XX веку французские кулинары приложили руку к рецепту и сделали блюдо более изысканным. В ход пошла дичь, рыбы лососевых пород и прочие изыски. А ведь кулебяка с кашей и грибами — это вечная классика.

Делюсь с вами рецептом, который подсмотрела у одного известного московского фотографа — Екатерины Машинистовой. Фотография постной кулебяки в ее профиле выглядела настолько аппетитно, что и мне захотелось попробовать.

Ингредиенты

Картофель 1 шт. Пшеничная мука 1020 г Дрожжи 7 г Соль 12 г Сахар 70 г Оливковое масло по вкусу Лук 1,5 шт. Зира 1 ст. л. Пшеничная крупа 250 г Гречка 250 г Шампиньоны 500 г Черный чай 1 ч. л. Молоко 500 мл Сода 0,5 ч. л.

Приготовление

В первую очередь приготовьте десяток самых простых блинчиков: смешайте молоко, соду, 3 ст. л. сахара и полчайной ложки соли (2–3 г). Добавьте муку (160 г) и замесите тесто. Затем обжаривайте жидкое тесто с двух сторон так, чтобы оно получилось средней толщины. Теперь приступайте к основному тесту. Отварите очищенный и нарезанный картофель в 350 мл воды. Затем разомните его в отваре. В жидкое пюре добавьте дрожжи, оставшийся сахар, 1 ч. л. соли и 700 г муки. Замесите тесто и оставьте отдыхать под полотенцем на полтора часа. Приготовьте начинки. Поставьте вариться гречневую и пшенную кашу. За это время почистите и нарежьте основную заправку — лук. Обжарьте его в масле (около 100 мл), добавьте зиру и ложечку соли за пару минут до готовности. Разделите лук на три части. Две из них перемешайте с кашами, а третью оставьте для грибов. Грибы помойте, нарежьте и обжарьте на сухой сковороде. Затем добавьте масло с луком и готовьте еще пару минут. Начинки готовы! Разделите тесто на две неравные части. Раскатайте в форме овалов. Тот, что побольше, выложите на противень и распределите начинки тремя слоями, отделяя их несколькими блинами. Грибы должны быть в середине. Накройте вторым овалом из теста, защипните края и сделайте дырочку в центре для отвода пара. Затем заварите стакан крепкого сладкого чая и смажьте тесто. Выпекайте кулебяку 40 минут при 170 градусах.

В московском Купеческом доме подавали кулебяку с двенадцатью начинками. Чтобы успеть ее приготовить, повара принимали заказы за сутки. Помимо начинок менять можно и способ их подачи. Например, выкладывать не ярусами, а углами. И каши для постной кулебяки использовать можно тоже самые разные. Попробовали бы приготовить? Если да, обязательно сохраните рецепт.