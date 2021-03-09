Вишневый чизкейк

Приготовление 4 часа

Рецепт на: 8 персон

Сливочный чизкейк с ярким вишневым слоем — идеальный десерт как по внешним, так и по вкусовым качествам. Широкий слой сливочной начинки совсем не похож на запеканку, сырники и прочую подобную выпечку. Он отличается особой нежностью, напоминает воздушное суфле или густую кремовую массу. Коржей насчитывается три: один из песочного теста и два бисквитных, пропитанных ликером амаретто и наполненных компоте из вишни. Коржи выпекаются быстро и просто и образуют очень вкусную основу для сливочного чизкейка. Испекла торт на одном дыхании. Работа над тортом сродни творчеству.

Торт заслуживает особого случая, и он у меня есть: я поздравляю любимого папу с юбилеем — 80 лет❤️❗

ИНГРЕДИЕНТЫ

Корж песочный

сливочное масло 75 г

сахар 50 г

яйца куриные 1 шт.

миндаль измельченный 15 г

соль 1 щепотка

пшеничная мука 125 г

Вишневая прослойка (мармелад)

вишня 350 г

желирующий сахар 140 г

ликер Amaretto 2 ст. л.

желатин листовой 1 ½ листа

Бисквиты

яйца куриные 4 шт.

сахар 80 г

соль 1 щепотка

пшеничная мука 100 г

миндаль измельченный 40 г

сливочное масло 40 г

Пропитка

ликер Amaretto 60 мл

Чизкейк

сыр филадельфия 230 г

сахар 80 г

лимоны 1 шт.

желатин листовой 2 ½ листа

яичные желтки 2 шт.

сливки 220 г

Декор

вишневый сок 100 мл

желатин листовой 2 листа

сливки 150 мл

сахар ванильный 1 ст. л.

Начнем с песочного коржа. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром, добавить остальные ингредиенты (яйцо среднего размера) и замесить тесто. Я взбила миксером в крошку, затем выложила крошку на пищевую пленку и собрала в колобок. Тесто обернуть пленкой и отправить в холодильник на 1–2 часа.

Пока тесто охлаждается, займемся приготовлением вишневой прослойки. Разморозить заранее вишню, сок сохранить. 100 мл сока отставить в сторону, остальной сок с вишней переложить в блендер и пюрировать. Замочить желатин. Вишневое пюре переложить в сотейник и сварить с желирующим сахаром согласно инструкции на упаковке (обычно 3–4 минуты.) У меня желирующий сахар 1:3. Снять с огня, подождать несколько минут и растворить в нем отжатый желатин, добавить амаретто. Охладить.

Следующим шагом будет выпечка бисквитов. Разогрейте духовку до 190°C. Отделите желтки от белков (у меня яйца крупные, поэтому 3 шт.) и растопите сливочное масло. Взбейте яичные белки со щепоткой соли, постепенно добавляя сахар, взбейте белки в крепкую пену. Осторожно вмешайте яичные желтки. Просейте муку и введите ее в тесто, добавьте молотый миндаль, аккуратно размешайте. В конце порциями вмешайте растопленное и слегка охлажденное сливочное масло. Разделите тесто поровну на 2 противня, покрытых бумагой для выпечки. Выпекайте по очереди около 10 минут каждый. Дайте коржам остыть на решетке, предварительно сняв пергамент. У меня разъемное кольцо для выпечки диаметром 22 см, в котором я буду собирать свой чизкейк. Такого размера я выкладывала тесто на противень. Думаю, что можно выпекать бисквит и одним коржом, а потом разрезать на 2 части.

Пока остывает бисквит, испечем песочный корж. Достаньте песочное тесто из холодильника и раскатайте на пергаментной бумаге толщиной 3 мм. Вдавите кольцо (или обруч от объемной формы) в тесто. Выпекать в горячей духовке около 15 минут при той же температуре и дать остыть.

Сборка. На блюдо выложить ложку вишневого мармелада и размазать. Это нужно для того, чтобы готовый торт не скользил по блюду. Итак, установить кольцо или обруч от объемной формы. В него выложить песочный корж, смазать тонким слоем вишневого мармелада, затем выложить первый бисквит. Кисточкой смазать половиной ликера. Вместо него можно использовать любой сок, смешанный с миндальным экстрактом. Затем выложить 350 г вишневого мармелада, разровнять и накрыть вторым бисквитом. Бисквит также с помощью кисточки пропитать амаретто. Отправить конструкцию в холодильник.

Настало время заняться, собственно, чизкейком. Замочить желатин. Снять цедру с лимона, выдавить сок половины лимона. Яичные желтки взбить с 40 г сахара добела. В сотейнике нагреть (не кипятить!) половину сыра Филадельфия (это может быть любой другой свежий сыр) с лимонным соком. Затем при постоянном помешивании ввести горячий сыр к желткам. Вылить эту смесь обратно в сотейник. На среднем огне, помешивая, нагреть до легкого загустения, максимум до 82°C (у меня начало становиться гуще уже при 70°C). Снять с огня и вмешать выжатый желатин. Растереть вторую половину свежего сыра с оставшимся сахаром и цедрой лимона и порциями ввести в крем. Крем отправить в холодильник. Затем аккуратно вмешать холодные взбитые сливки (обратите внимание, что количество сливок дается в граммах). На фото, к сожалению, не видно, насколько нежным, воздушным и невесомым получился сливочный чиз. Достать заготовку из холодильника (я выложила бока ацетатной пленкой), вылить крем, разровнять, накрыть пищевой пленкой (чтобы торт не впитал в себя посторонние запахи) и отправить в холодильник на ночь.

Замочить желатин. Нагреть оставшийся сок/сироп и растворить отжатый желатин. В контейнер (8 x 14 см), выстланный пищевой пленкой, вылить жидкость и отправить в холодильник до востребования. Теперь осталось самое волнительное и, как по мне, самое сложное: украсить торт и сделать красивые фотографии для сайта.

Для декора взбить сливки с ванильным сахаром и отсадить розочки с помощью кулинарного мешка. Острым ножом вырезать кубики из вишневого желе и распределить их между сливочными розочками. Можно использовать листики мяты или цветочки.

Достать торт из холодильника. При необходимости снять ацетатную пленку и по желанию обрезать края. Резать торт большим острым ножом. Перед каждым разрезом необходимо мыть нож, тогда вы получите чистый и красивый разрез.

Я украсила половину торта, а другую оставила без декора.

А так можно украсить каждый кусочек тортика.

По традиции, кусочек для вас :)

Разрез...

Приятного вам аппетита!