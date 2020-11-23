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Польский гороховый суп с копчёностями

Польский гороховый суп с копчёностями

На родине этот суп называют «грохувка». Это простое, но очень вкусное блюдо можно приготовить с копчёными куриными крылышками и бёдрами, свиными рёбрышками, ветчиной или окороком. А особый аромат ему придаёт майоран.

Ингредиенты

Горох 450 г

Копчёности 200 г

Бульон 2 л

Морковь 1–2 штуки

Картошка 3–4 штуки

Соль по вкусу

Лук 1 штука

Масло сливочное 1–2 ст. ложки

Сушёный майоран 1 ст. ложка

Приготовление

  1. 1․

    Замочите горох на 2–3 часа. Слейте воду и промойте.

  2. 2․

    Выложите горох в кастрюлю вместе с копчёностями. Залейте бульоном, доведите до кипения и варите на слабом огне 35 минут.

    Используйте любые копчёности по своему вкусу.

  3. 3․

    Морковь и картошку нарежьте небольшими кусочками. Овощи вместе с солью добавьте в суп и готовьте ещё 20–25 минут.

  4. 4․

    Лук измельчите и обжарьте до румяности на сливочном масле. Добавьте в готовый суп вместе с майораном.

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