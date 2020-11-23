Польский гороховый суп с копчёностями

На родине этот суп называют «грохувка». Это простое, но очень вкусное блюдо можно приготовить с копчёными куриными крылышками и бёдрами, свиными рёбрышками, ветчиной или окороком. А особый аромат ему придаёт майоран.

Ингредиенты

Горох 450 г

Копчёности 200 г

Бульон 2 л

Морковь 1–2 штуки

Картошка 3–4 штуки

Соль по вкусу

Лук 1 штука

Масло сливочное 1–2 ст. ложки

Сушёный майоран 1 ст. ложка

Приготовление