Польский гороховый суп с копчёностями

На родине этот суп называют «грохувка». Это простое, но очень вкусное блюдо можно приготовить с копчёными куриными крылышками и бёдрами, свиными рёбрышками, ветчиной или окороком. А особый аромат ему придаёт майоран.
Ингредиенты
Горох 450 г
Копчёности 200 г
Бульон 2 л
Морковь 1–2 штуки
Картошка 3–4 штуки
Соль по вкусу
Лук 1 штука
Масло сливочное 1–2 ст. ложки
Сушёный майоран 1 ст. ложка
Приготовление
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1․
Замочите горох на 2–3 часа. Слейте воду и промойте.
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2․
Выложите горох в кастрюлю вместе с копчёностями. Залейте бульоном, доведите до кипения и варите на слабом огне 35 минут.
Используйте любые копчёности по своему вкусу.
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3․
Морковь и картошку нарежьте небольшими кусочками. Овощи вместе с солью добавьте в суп и готовьте ещё 20–25 минут.
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4․
Лук измельчите и обжарьте до румяности на сливочном масле. Добавьте в готовый суп вместе с майораном.
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