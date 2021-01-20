Пряные, вкусные, манящие: три рецепта пирогов с апельсинами на выходные

Если атмосфера праздника все никак вас не отпускает, добавьте дому аромат выпечки с апельсинами. Манящий пирог соберет за чаепитием всю семью, а неспешные разговоры в холодную погоду станут приятными воспоминаниями. Три умопомрачительных рецепта прилагаются.

ПИРОГ С РИКОТТОЙ И КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫМИ АПЕЛЬСИНАМИ

Ингредиенты:

250 гр муки

300 гр рикотты

3 яйца

80 мл оливкового масла

150 гр сахара

2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. миндального ароматизатора

соль

1 большой апельсин,

100 гр сахара

2 ст.л. воды

Процесс приготовления:

1. Сахар нагреть с водой до растворения, проварить 2-3 минуты. Апельсин тонко нарезать кружками, опустить в сироп и оставить до остывания.

2. Яйца взбить с сахаром в пышную пену, добавить масло, рикотту, щепотку соли, ароматизатор, всыпать муку. Перемешать.

3. Форму для выпечки проложить бумагой, аккуратно разложить апельсиновые дольки, залить оставшимся сиропом. Сверху выложить тесто. Выпекать при 180 °С 50-60 минут. Вынуть из формы вместе с бумагой. Полностью остудить, перевернуть и убрать бумагу. При желании обжечь горелкой.

АПЕЛЬСИНОВО-ОРЕХОВЫЙ КЕКС

Ингредиенты:

150 гр миндаля или грецких орехов

100 гр мелкой кукурузной крупы (поленты)

5 яиц

150 гр коричневого сахара

щепотка соли

1 ч.

л. разрыхлителя

Процесс приготовления:

1. Апельсины отварить в течение часа. Можно сделать это заранее. Нарезать на крупные куски, вытащить косточки, если есть.

2. Орехи перемолоть в блендере в мелкую крошку, но так, чтобы все же оставались крупные кусочки, пересыпать в большую миску.

3. Духовку разогреть до 170 °С.

4. Апельсины с яйцами, сахаром и солью измельчить в блендере в однородную массу

5. К ореховой муке вылить апельсиново-яичную смесь, добавить поленту и разрыхлитель. Перемешать до объединения.

6. Дно формы застелить пергаментом, бока смазать маслом, выложить тесто.

7. Выпекать 40-60 минут до румяной корочки.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПИРОГ

Ингредиенты:

Начинка:

тонкокожие небольшие апельсины 4–5 шт

сок лимона 0,5 шт

сахар 1 стакан

соль 0,25 ч.л.

Пирог:

сливочное масло 115 гр

сливочное масло для смазывания

сахар 0,75 стакана

большие яйца 2 шт

манная крупа 0,3 стакана

мука 0,75 стакана

разрыхлитель 1 ч.л.

соль 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Мелко натрите цедру одного апельсина и отложите, чтобы использовать для приготовления теста. Разрежьте этот апельсин пополам и выжмите сок — у вас должно получиться 0,3 стакана. Если сока не хватает, выжмите сок еще из одной половины апельсина.

2. Нарежьте оставшиеся апельсины кружками толщиной 5 мм. Удалите из долек все семена.

3. Смешайте апельсиновый и лимонный сок, сахар и соль в кастрюле, добавьте апельсины и доведите до кипения. Готовьте 5–7 минут, пока кожица у апельсинов не размягчится, а сами дольки не начнут становиться полупрозрачными. Выньте апельсины из кастрюли при помощи шумовки. Продолжайте варить сироп на медленном огне, пока он не уварится до половины стакана, 10–15 минут.

4. Разогрейте духовку до 190 °С. Смажьте маслом разъемную форму для выпечки диаметром 24 см. Взбейте сливочное масло комнатной температуры с сахаром при помощи миксера, пока они не превратятся в воздушный крем. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо взбивая смесь. Добавьте натертую апельсиновую цедру и перемешайте.

5. В миску просейте вместе муку, манку, разрыхлитель и соль. В несколько приемов вмешайте мучную смесь в масляно-яичную. Вылейте тесто в форму. Выложите в один слой дольки апель­синов.

6. Поставьте пирог в духовку и выпекайте 15 минут. Уменьшите температуру в духовке до 175 °С и пеките еще 35–40 минут, проверьте готовность деревянной зубочисткой. Оставьте пирог в форме на решетке и немного остудите.

7. Наколите пирог сквозь апельсины зубочисткой равномерно по всей поверхности. При помощи кисточки нанесите на пирог апельсиновый сироп. Затем остудите до комнатной температуры. Выньте пирог из формы и переложите на блюдо.