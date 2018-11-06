Финский соус с сосисками

Финский сосисочный соус — простая и быстрая возможность несколько разнообразить привычные и обыденные варианты приготовления сосисок.
Такой соус из сосисок очень хорошо сочетается практически с любым гарниром — с отварным, жареным, запеченным картофелем или картофельным пюре, рисом, гречкой, пастой и т.д.
Также этот рецепт будет полезен и тем, кто не очень умеет или не любит готовить, поскольку никаких хитростей, умений, времени и сложных ингредиентов не требует, а в итоге без хлопот получается вкусное блюдо.
Для финского соуса из сосисок понадобится:
- Сосиски. 3 шт.
- Репчатый лук. 1 средняя луковица.
- Чеснок. 1 зубчик.
- Сливочное масло. 30 гр.
- Кетчуп / соус барбекю / острый чили соус / сальса — 50 мл.
- Мука. 1 ст. ложка.
- Сливки. 100-150 мл.
- Соль.
- Свежемолотый черный перец.
Готовим финский сосисочный соус.
Нарезаем лук и чеснок мелким кубиком.
Разогреваем в глубокой сковороде сливочное масло и выкладываем в сковородку нарезанные лук и чеснок.
Немного посыпаем лук с чесноком солью, чтобы усилить вкус и аромат.
Слегка обжариваем лук с чесноком до прозрачности лука.
За это время нарезаем сосиски не очень тонкими кольцами.
Добавляем нарезанные сосиски к поджаривающемуся луку и перемешиваем.
Слегка поджариваем сосиски, после чего добавляем к сосискам столовую ложку муки.
Перемешиваем муку с сосисками и луком. Даем муке немного поджариться.
После чего добавляем в сковородку примерно 50 мл. кетчупа. Можно вместо кетчупа взять соус барбекю, мексиканскую сальсу с кусочками овощей или острый чили-соус. Все зависит от ваших личных вкусов. Единственно, не стоит брать обычную томатную пасту — с ней такой соус получается много хуже.
Перемешиваем соус с сосисками, даем всему содержимому сковородки как следует прогреться.
После чего вливаем в сковородку сливки.
Очень хорошо все размешиваем, так, чтобы все ингредиенты,за исключением сосисок превратились в однородный соус.
На слабом огне доводим до легкого кипения, варим буквально пару минут до нужной вам степени загустения и выключаем огонь.
Посыпаем соус черным перцем и добавляем соль при необходимости.
Подавать финский сосисочный соус нужно горячим. Он очень хорош с пастой — пенне, фарфалле, да и с обычными спагетти, как в этом случае. Также подойдет любой другой гарнир, который хорош с соусом — картофель в любом виде, рис, гречневая каша или запеченные овощи.
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