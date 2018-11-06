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Финский соус с сосисками

Финский сосисочный соус — простая и быстрая возможность несколько разнообразить привычные и обыденные варианты приготовления сосисок.

Такой соус из сосисок очень хорошо сочетается практически с любым гарниром — с отварным, жареным,  запеченным картофелем или картофельным пюре, рисом, гречкой, пастой и т.д.

Также этот рецепт будет полезен и тем, кто не очень  умеет или не любит готовить, поскольку никаких хитростей, умений, времени и сложных ингредиентов не требует, а в итоге без хлопот получается вкусное блюдо.

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Для финского соуса из сосисок понадобится:

Финский соус с сосисками

  • Сосиски. 3 шт.
  • Репчатый лук. 1 средняя луковица.
  • Чеснок. 1 зубчик.
  • Сливочное масло. 30 гр.
  • Кетчуп / соус барбекю / острый чили соус / сальса — 50 мл.
  • Мука. 1 ст. ложка.
  • Сливки. 100-150 мл.
  • Соль.
  • Свежемолотый черный перец.

 Готовим финский сосисочный соус.

Нарезаем лук и чеснок мелким кубиком.

Финский соус с сосисками

Разогреваем в глубокой сковороде сливочное масло и выкладываем в сковородку нарезанные лук и чеснок.

Немного посыпаем лук с чесноком солью, чтобы усилить вкус и аромат.

Финский соус с сосисками

Слегка обжариваем лук с чесноком до прозрачности лука.

За это время нарезаем сосиски не очень тонкими кольцами.

Финский соус с сосисками

Добавляем нарезанные сосиски к поджаривающемуся луку и перемешиваем.

Финский соус с сосисками

Слегка поджариваем сосиски, после чего добавляем к сосискам столовую ложку муки.

Финский соус с сосисками

Перемешиваем муку с сосисками и луком. Даем муке немного поджариться.

После чего добавляем в сковородку примерно 50 мл. кетчупа.   Можно вместо кетчупа взять соус барбекю, мексиканскую сальсу с кусочками овощей или острый чили-соус.   Все зависит от ваших личных вкусов. Единственно, не стоит брать обычную томатную пасту — с ней такой соус получается много хуже.

Финский соус с сосисками

Перемешиваем соус с сосисками, даем всему содержимому сковородки как следует прогреться.

После чего вливаем в сковородку сливки.

Финский соус с сосисками

Очень хорошо все размешиваем, так, чтобы все ингредиенты,за исключением сосисок превратились в однородный соус.

На слабом огне доводим до легкого кипения, варим буквально пару минут до нужной вам степени загустения и выключаем огонь.

Посыпаем соус черным перцем и добавляем соль при необходимости.

Финский соус с сосисками

Подавать финский сосисочный соус нужно горячим.  Он очень хорош с пастой — пенне, фарфалле, да и с обычными спагетти, как в этом случае.  Также подойдет любой другой гарнир, который хорош с соусом — картофель в любом виде, рис, гречневая каша или запеченные овощи.

Финский соус с сосисками

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