Финский соус с сосисками

Финский сосисочный соус — простая и быстрая возможность несколько разнообразить привычные и обыденные варианты приготовления сосисок.

Такой соус из сосисок очень хорошо сочетается практически с любым гарниром — с отварным, жареным, запеченным картофелем или картофельным пюре, рисом, гречкой, пастой и т.д.

Также этот рецепт будет полезен и тем, кто не очень умеет или не любит готовить, поскольку никаких хитростей, умений, времени и сложных ингредиентов не требует, а в итоге без хлопот получается вкусное блюдо.

Для финского соуса из сосисок понадобится:

Сосиски. 3 шт.

Репчатый лук. 1 средняя луковица.

Чеснок. 1 зубчик.

Сливочное масло. 30 гр.

Кетчуп / соус барбекю / острый чили соус / сальса — 50 мл.

Мука. 1 ст. ложка.

Сливки. 100-150 мл.

Соль.

Свежемолотый черный перец.

Готовим финский сосисочный соус.

Нарезаем лук и чеснок мелким кубиком.

Разогреваем в глубокой сковороде сливочное масло и выкладываем в сковородку нарезанные лук и чеснок.

Немного посыпаем лук с чесноком солью, чтобы усилить вкус и аромат.

Слегка обжариваем лук с чесноком до прозрачности лука.

За это время нарезаем сосиски не очень тонкими кольцами.

Добавляем нарезанные сосиски к поджаривающемуся луку и перемешиваем.

Слегка поджариваем сосиски, после чего добавляем к сосискам столовую ложку муки.

Перемешиваем муку с сосисками и луком. Даем муке немного поджариться.

После чего добавляем в сковородку примерно 50 мл. кетчупа. Можно вместо кетчупа взять соус барбекю, мексиканскую сальсу с кусочками овощей или острый чили-соус. Все зависит от ваших личных вкусов. Единственно, не стоит брать обычную томатную пасту — с ней такой соус получается много хуже.

Перемешиваем соус с сосисками, даем всему содержимому сковородки как следует прогреться.

После чего вливаем в сковородку сливки.

Очень хорошо все размешиваем, так, чтобы все ингредиенты,за исключением сосисок превратились в однородный соус.

На слабом огне доводим до легкого кипения, варим буквально пару минут до нужной вам степени загустения и выключаем огонь.

Посыпаем соус черным перцем и добавляем соль при необходимости.

Подавать финский сосисочный соус нужно горячим. Он очень хорош с пастой — пенне, фарфалле, да и с обычными спагетти, как в этом случае. Также подойдет любой другой гарнир, который хорош с соусом — картофель в любом виде, рис, гречневая каша или запеченные овощи.