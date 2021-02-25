Галушки по-флотски: хоть на обед, хоть на ужин

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Готовим с Калниной Натальей"! Приветствую своих постоянных гостей, а также всех тех, кто заглянул ко мне впервые!
Сегодня хочу поделится с Вами рецептом галушек с мясом (галушки по-флотски) Вкусное, сытное и что немаловажно простое в приготовлении блюдо. Подойдет хоть к обеду хоть к ужину. Готовлю вместо макарон по-флотски.
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Рецепт:
Для галушек:
кефир -250мл
яйцо -1шт
соль -1/2ч.л.
сода -1/2ч.л.
мука -400г
растительное масло -1ст.л.
фарш -200г
луковица -1шт
соль -1/2ч.л.
черный перец – по вкусу
вода -100-150мл
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
И так для начала приготовим тесто для галушек.
В миску наливаем кефир 250 мл комнатной температуры, добавляем половину ч.л. соли, половину ч.л. соды.
Перемешиваем, у меня кефир сладковатый, чтобы быть уверенной, что сода погасилась, я добавляю немного лимонного сока. Теперь разбиваем 1 яйцо, еще раз перемешиваем. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.
Мне требуется 350-400 грамм муки. Тесто должно быть слегка липким к рукам. В конце замеса, я на руку наливаю 1 ст.л. растительного масла и вмешиваю в тесто.
Даю тесту полежать 20 минут.
За это время порежем лук, На сковороду наливаем немного растительного масла, кладем фарш и жарим его до испарения жидкости, на отдельной сковороде я обжариваю лук на небольшом количестве масла.
Тесто делим на несколько частей, для удобства, берем одну часть и катаем жгутик, режем ножом на медальоны.
В кастрюле доводим воду до кипения, воду подсаливаем. Кладем галушки и варим как всплывут минуты 2, больше не рекомендую, так как чем дольше они варятся тем становятся грубее.
Откидываем на дуршлаг и добавляем к фаршу. Жарим все вместе пару минут и можно подавать к столу.
Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже:
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