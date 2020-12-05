Тыквенные булочки с корицей

Продолжаем раскачивать сезон тыквы. Сегодня у меня для вас рецепт шикарных мягких булочек на дрожжевом тесте с добавлением тыквенного пюре. Оптимальный вариант для его приготовление - запекание тыквы в духовке, а потом - стандартный блендер :)

Вкуснее всего эти булочки в теплом виде. Если вы едите их назавтра после выпекания, просто сбрызните их водой, положите на противень и прогрейте в течение 5 минут в духовке на 200 градусах.

Ингредиенты на 15 штук:

Тесто

молоко — 250 мл.

сухие быстродействующие дрожжи — 7 грамм

сахар — 70 грамм

тыквенное пюре — 100 грамм

мука — 500-550 грамм

сливочное масло — 70 грамм

Начинка и смазывание

сливочное масло — 30 грамм

сахар — 70 грамм

молотая корица — 2 ч.л.

желтки — 1 шт.

молоко — 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

Готовим тесто. В чашу миксера вливаем молоко и насыпаем поверх него дрожжи. Даем постоять 3-5 минут и размешиваем. Если используете свежие дрожжи - растворите из традиционным способом. Добавляем сахар и тыквенное пюре, размешиваем до однородного состояния.

Постепенно добавляя муку, замешиваем крюком (или руками на столе в отсутствие тестомеса) мягкое нелипкое тесто. Во второй половине замеса, не прекращая работы миксера, постепенно добавляем мягкое сливочное масло.

Формируем их теста шар.

Накрываем емкость с тестом и оставляем для расстойки в теплом месте. В зависимости от температуры в помещении это займет 1-2 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме вдвое.

Подошедшее тесто, не обминая, выкладываем на рабочую поверхность, смазанную растительным маслом. Аккуратно растягиваем в прямоугольник, попутно мягко приминая.

Смазываем поверхность теста сливочным маслом. Посыпаем смесью сахара и корицы.

Начиная с широкой стороны, сворачиваем тесто в рулет.

Нарезаем рулет на шайбы поперек и выкладываем булочки на противень.

Даем булочкам расстояться около 15 минут до увеличения в объеме. Затем смазываем смесью желтка с молоком и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем до готовности и золотисто-коричневой корочки, около 20 минут.

Немного остужаем готовые булочки на решетке и подаем.

Приятного чаепития!