БУДЕТ ВКУСНО!

129 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жаба Аркадьевна Болотная14 января, 12:51
    А откуда бортики появились?По мотивам "Гарри...
  • liutik Федотова14 января, 9:41
    Спасибо. Люблю картошечку. Хотя очень много ляпов в рецепте и описании приготовления. Главное - чтобы было вкусно!Картофель, жарены...
  • Юрий Куприянов13 января, 19:18
    Без мангала и духовки...в шашлычнице-а в чём прикол - хрень!!!Шашлык дома без м...

Салат «‎Разгрузочный»

Салат «‎Разгрузочный»

Согласитесь, после майонезно-мясного марафона новогодних праздников сложно возвращаться к здоровому питанию. Капуста с овощами какая-то совсем невкусная, да и кефир с утра вызывает уныние, а не облегчение. Но будьте уверены, салат «‎Разгрузочный» вернет радость от полезной трапезы!

В народе это блюдо называют «щеткой» за удивительную способность очищать организм. Но я люблю салат «‎Разгрузочный» за его приятный кисло-сладкий вкус и хрустящую текстуру. Для его приготовления обязательно использую сырые овощи. По вкусу добавляю мандарины для сладости и орешки.

Салат «‎Разгрузочный»

Ингредиенты

Морковь 2 шт.
Свекла 2 шт.
Яблоко 1 шт.
Мандарины 2 шт.
Винный уксус 50 мл
Оливковое масло 50 мл
Тмин 1–2 щеп.
Мёд 1 ст. л.
Соль по вкусу

 

Приготовление

  1. Первым делом приготовьте заправку. В глубокой миске смешайте мёд с винным или яблочным уксусом. Туда же отправьте масло, тмин и немного соли. Тщательно перемешайте всё.
  2. Морковь и свеклу очистите. Отдельно натрите их на терке для моркови по-корейски. Свеклу сбрызните заправкой, чтобы она не окрашивала остальные ингредиенты.Салат «‎Разгрузочный»
  3. Яблоко очистите от кожуры и семечек, нарежьте полосками. Мандарины просто очистите. Если дольки крупные, порежьте их половинками.
  4. Перемешайте все ингредиенты в салатнике, заправив их смесью масла, уксуса и специй. Оставьте блюдо на полчаса в холодильнике, а затем подавайте к столу.Салат «‎Разгрузочный»

Лично я готовлю салат «‎Разгрузочный» не только после праздников, но и в будни. Он заряжает энергией, усиливает аппетит и придает легкости. К тому же это очень вкусное блюдо. Такую хрустящую кисло-сладкую закуску я бы ела хоть каждый день. Пробуйте!

 

 

Ссылка на первоисточник
салаты
Обсудить

Картина дня

наверх