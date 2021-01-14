Согласитесь, после майонезно-мясного марафона новогодних праздников сложно возвращаться к здоровому питанию. Капуста с овощами какая-то совсем невкусная, да и кефир с утра вызывает уныние, а не облегчение. Но будьте уверены, салат «Разгрузочный» вернет радость от полезной трапезы!
В народе это блюдо называют «щеткой» за удивительную способность очищать организм. Но я люблю салат «Разгрузочный» за его приятный кисло-сладкий вкус и хрустящую текстуру. Для его приготовления обязательно использую сырые овощи. По вкусу добавляю мандарины для сладости и орешки.
Ингредиенты
|Морковь
|2 шт.
|Свекла
|2 шт.
|Яблоко
|1 шт.
|Мандарины
|2 шт.
|Винный уксус
|50 мл
|Оливковое масло
|50 мл
|Тмин
|1–2 щеп.
|Мёд
|1 ст. л.
|Соль
|по вкусу
Приготовление
- Первым делом приготовьте заправку. В глубокой миске смешайте мёд с винным или яблочным уксусом. Туда же отправьте масло, тмин и немного соли. Тщательно перемешайте всё.
- Морковь и свеклу очистите. Отдельно натрите их на терке для моркови по-корейски. Свеклу сбрызните заправкой, чтобы она не окрашивала остальные ингредиенты.
- Яблоко очистите от кожуры и семечек, нарежьте полосками. Мандарины просто очистите. Если дольки крупные, порежьте их половинками.
- Перемешайте все ингредиенты в салатнике, заправив их смесью масла, уксуса и специй. Оставьте блюдо на полчаса в холодильнике, а затем подавайте к столу.
Лично я готовлю салат «Разгрузочный» не только после праздников, но и в будни. Он заряжает энергией, усиливает аппетит и придает легкости. К тому же это очень вкусное блюдо. Такую хрустящую кисло-сладкую закуску я бы ела хоть каждый день. Пробуйте!
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