Согласитесь, после майонезно-мясного марафона новогодних праздников сложно возвращаться к здоровому питанию. Капуста с овощами какая-то совсем невкусная, да и кефир с утра вызывает уныние, а не облегчение. Но будьте уверены, салат «‎Разгрузочный» вернет радость от полезной трапезы!

В народе это блюдо называют «щеткой» за удивительную способность очищать организм. Но я люблю салат «‎Разгрузочный» за его приятный кисло-сладкий вкус и хрустящую текстуру. Для его приготовления обязательно использую сырые овощи. По вкусу добавляю мандарины для сладости и орешки.

Ингредиенты

Морковь 2 шт. Свекла 2 шт. Яблоко 1 шт. Мандарины 2 шт. Винный уксус 50 мл Оливковое масло 50 мл Тмин 1–2 щеп. Мёд 1 ст. л. Соль по вкусу

Приготовление

Первым делом приготовьте заправку. В глубокой миске смешайте мёд с винным или яблочным уксусом. Туда же отправьте масло, тмин и немного соли. Тщательно перемешайте всё. Морковь и свеклу очистите. Отдельно натрите их на терке для моркови по-корейски. Свеклу сбрызните заправкой, чтобы она не окрашивала остальные ингредиенты. Яблоко очистите от кожуры и семечек, нарежьте полосками. Мандарины просто очистите. Если дольки крупные, порежьте их половинками. Перемешайте все ингредиенты в салатнике, заправив их смесью масла, уксуса и специй. Оставьте блюдо на полчаса в холодильнике, а затем подавайте к столу.

Лично я готовлю салат «‎Разгрузочный» не только после праздников, но и в будни. Он заряжает энергией, усиливает аппетит и придает легкости. К тому же это очень вкусное блюдо. Такую хрустящую кисло-сладкую закуску я бы ела хоть каждый день. Пробуйте!