Что сделать из оставшихся макарон? Конечно же фриттату!

Очень необычный способ подать всеми любимые макароны в новой вариации - приготовить фриттату. Это настоящее итальянское блюдо, которое готовится из продуктов, которые есть в холодильнике. Попробуйте, вам понравится!
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|15-20 минут
|20-25 минут
|3-4 порции
Ингредиенты
- Яйцо - 2 шт.
- Молоко - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Масло растительное - для жарки
- Макароны - 1,5 стакана
- Сыр тертый - 1/2 стакана
- Горошек зеленый - 1/4 стакана
- Листья салата - 1 пучок
- Зеленый лук - 1 шт.
- Сок лимонный - 1 ст. л.
- Соль - 1/2 ч. л.
- Масло оливковое - 2 ст. л.
Способ приготовления
- Смешайте в миске яйца, молоко, соль, перец, макароны, сыр, зеленый горошек (предварительно размороженный).
- Поджарьте фритату на растительном масле.
- Для салата возьмите смесь зеленых листьев рубленый зеленый лук.
- Заправьте заправкой из лимонного сока, соли, оливкового масла.
Как и с чем подавать
Подавайте фритату и салат вместе.
Приятного аппетита!
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