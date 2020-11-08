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Что сделать из оставшихся макарон? Конечно же фриттату!

Очень необычный способ подать всеми любимые макароны в новой вариации - приготовить фриттату. Это настоящее итальянское блюдо, которое готовится из продуктов, которые есть в холодильнике. Попробуйте, вам понравится!

Что сделать из оставшихся макарон? Конечно же фриттату!

Время подготовки Время приготовления Порции
15-20 минут 20-25 минут 3-4 порции

Ингредиенты

  • Яйцо - 2 шт.
  • Молоко - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Масло растительное - для жарки
  • Макароны - 1,5 стакана
  • Сыр тертый - 1/2 стакана
  • Горошек зеленый - 1/4 стакана
  • Листья салата - 1 пучок
  • Зеленый лук - 1 шт.
  • Сок лимонный - 1 ст. л.
  • Соль - 1/2 ч. л.
  • Масло оливковое - 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Смешайте в миске яйца, молоко, соль, перец, макароны, сыр, зеленый горошек (предварительно размороженный).
  2. Поджарьте фритату на растительном масле.
  3. Для салата возьмите смесь зеленых листьев рубленый зеленый лук.
  4. Заправьте заправкой из лимонного сока, соли, оливкового масла.

Как и с чем подавать

Подавайте фритату и салат вместе.

Приятного аппетита!

 

 

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