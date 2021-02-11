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Сациви из курицы по-грузински - все тонкости приготовления! Ореховый соус

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Все секреты приготовления настоящего грузинского Сациви из курицы. Потрясающий ореховый соус к птице, вам точно понравится! Грузинская кухня.

Ингредиенты:

  • Курица - 1 кг
  • Вода очищенная - 2,5 л
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1+1 шт.
  • Лавровый лист - 3 шт.
  • Перец черный горошком - 1 щепотка
  • Грецкий орех - 200 + 100 г.
  • Кинза - 1 пучок
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Шафран - 2 щеп.
  • Красный перец чили - 3 щепотки
  • Соль - по вкусу
  • Паприка - 1 щепотка
  • Уцхо сунели - 2 щеп.

Подробный видео-рецепт:

Подготовить все ингредиенты.

Сперва поставить вариться бульон на курице.

С помощью мясорубки перекрутить все ингредиенты для ореховой пасты.

Хорошо вымешать руками ореховый фарш, чтобы отделить масло.

Масло процедить через сито.

В чашу для блендера добавить грецкие орехи, готовую ореховую пасту и влить готовый бульон.

Перебить все тщательно, добавляя понемногу бульона.

Все заправить по вкусу специями и солью.

Готовую курицу заправить специями и отправить запекаться в духовке до золотистой корочки.

Подавать готовую курицу с ореховым соусом.

Приятного аппетита! 

 

 

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