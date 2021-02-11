Сациви из курицы по-грузински - все тонкости приготовления! Ореховый соус

Все секреты приготовления настоящего грузинского Сациви из курицы. Потрясающий ореховый соус к птице, вам точно понравится! Грузинская кухня.
Ингредиенты:
- Курица - 1 кг
- Вода очищенная - 2,5 л
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1+1 шт.
- Лавровый лист - 3 шт.
- Перец черный горошком - 1 щепотка
- Грецкий орех - 200 + 100 г.
- Кинза - 1 пучок
- Чеснок - 3 зубчика
- Шафран - 2 щеп.
- Красный перец чили - 3 щепотки
- Соль - по вкусу
- Паприка - 1 щепотка
- Уцхо сунели - 2 щеп.
Подробный видео-рецепт:
Подготовить все ингредиенты.
Сперва поставить вариться бульон на курице.
С помощью мясорубки перекрутить все ингредиенты для ореховой пасты.
Хорошо вымешать руками ореховый фарш, чтобы отделить масло.
Масло процедить через сито.
В чашу для блендера добавить грецкие орехи, готовую ореховую пасту и влить готовый бульон.
Перебить все тщательно, добавляя понемногу бульона.
Все заправить по вкусу специями и солью.
Готовую курицу заправить специями и отправить запекаться в духовке до золотистой корочки.
Подавать готовую курицу с ореховым соусом.
Приятного аппетита!
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