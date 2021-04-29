Ньюди со шпинатом: «ленивые» вареники по-итальянски

На что похоже это блюдо? Кто-то сравнивает ньюди с ленивыми варениками, кто-то скажет, что это почти ньокки, только вместо картофеля – рикотта. По сути, ньюди (в переводе «голые») – это равиолли, а точнее, начинка для равиолли, но без оболочки из теста для пасты.

Ингредиенты:

Шпинат – 200 г;

Рикотта – 200 г;

Пармезан – 50 г;

Яйцо куриное – 1 шт;

Мука пшеничная – 1 ст.л. + немного для обваливания;

Соль/Специи - по вкусу;

Орех мускатный – на кончике ножа.

Соус:

Масло сливочное – 50 г;

Соль/Перец – по вкусу;

Чеснок – 2 зубчика.

Готовим ньюди со шпинатом

Свежий шпинат можно заменить замороженным, в этом случае, его нужно разморозить, отжать и уже потом взвесить.

Пармезан натрем на мелкой терке и примерно 1 ст.л. сыра отложим для украшения готового блюда.

Шпинат потушим с 1-2 ст.л. воды около 5 минут на небольшом огне. За это время шпинат заметно уменьшится в объеме, но по-прежнему останется ярко-зеленым.

Снимем сковороду с огня и дадим содержимому остыть.

В глубокой миске смешаем рикотту, натертый пармезан, муку и яйцо. Добавим немного соли, перци (или смеси перцев) и мускатный орех.

Добавим остывший шпинат и перемешаем. Должна получиться мягкая однородная масса, из которой можно сформировать шарики.

Перед тем, как формировать заготовки, поставим на огонь достаточное количество воды с 1 ч.л. соли.

Традиционно ньюди формуются с помощью двух столовых ложек: подденем немного массы в ложку и, помогая второй ложкой, сформируем заготовку продолговатой формы.

Обваляем ньюди в муке и переложим их в кипящую подсоленную воду. Варить блюдо нужно, пока они не всплывут на поверхность (примерно 3-5 минут).

А пока приготовим соус. В сковороде прогреем сливочное масло с крупно нарезанным чесноком.

Как только масло растопится и появится приятный чесночный аромат, снимем сковороду с огня, приправим соус солью и перцем и сразу добавим готовые ньюди.

Перемешаем, чтобы масляный соус покрыл каждое изделие и сразу же переложим ньюди на порционные тарелки, присыпав сверху пармезаном и свежей зеленью.

Блюдо получилось с очень нежной консистенцией и приятным сливочным вкусом.

Ньюди можно отварить не только в воде, но и в овощном бульоне, а вместо сливочного соуса отлично подойдет песто или томатный соус.

Приятного аппетита!