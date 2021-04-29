Ньюди со шпинатом: «ленивые» вареники по-итальянски

На что похоже это блюдо? Кто-то сравнивает ньюди с ленивыми варениками, кто-то скажет, что это почти ньокки, только вместо картофеля – рикотта. По сути, ньюди (в переводе «голые») – это равиолли, а точнее, начинка для равиолли, но без оболочки из теста для пасты.
Ингредиенты:
- Шпинат – 200 г;
- Рикотта – 200 г;
- Пармезан – 50 г;
- Яйцо куриное – 1 шт;
- Мука пшеничная – 1 ст.л. + немного для обваливания;
- Соль/Специи - по вкусу;
- Орех мускатный – на кончике ножа.
Соус:
- Масло сливочное – 50 г;
- Соль/Перец – по вкусу;
- Чеснок – 2 зубчика.
Готовим ньюди со шпинатом
Свежий шпинат можно заменить замороженным, в этом случае, его нужно разморозить, отжать и уже потом взвесить.
Пармезан натрем на мелкой терке и примерно 1 ст.л. сыра отложим для украшения готового блюда.
Шпинат потушим с 1-2 ст.л. воды около 5 минут на небольшом огне. За это время шпинат заметно уменьшится в объеме, но по-прежнему останется ярко-зеленым.
Снимем сковороду с огня и дадим содержимому остыть.
В глубокой миске смешаем рикотту, натертый пармезан, муку и яйцо. Добавим немного соли, перци (или смеси перцев) и мускатный орех.
Добавим остывший шпинат и перемешаем. Должна получиться мягкая однородная масса, из которой можно сформировать шарики.
Перед тем, как формировать заготовки, поставим на огонь достаточное количество воды с 1 ч.л. соли.
Традиционно ньюди формуются с помощью двух столовых ложек: подденем немного массы в ложку и, помогая второй ложкой, сформируем заготовку продолговатой формы.
Обваляем ньюди в муке и переложим их в кипящую подсоленную воду. Варить блюдо нужно, пока они не всплывут на поверхность (примерно 3-5 минут).
А пока приготовим соус. В сковороде прогреем сливочное масло с крупно нарезанным чесноком.
Как только масло растопится и появится приятный чесночный аромат, снимем сковороду с огня, приправим соус солью и перцем и сразу добавим готовые ньюди.
Перемешаем, чтобы масляный соус покрыл каждое изделие и сразу же переложим ньюди на порционные тарелки, присыпав сверху пармезаном и свежей зеленью.
Блюдо получилось с очень нежной консистенцией и приятным сливочным вкусом.
Ньюди можно отварить не только в воде, но и в овощном бульоне, а вместо сливочного соуса отлично подойдет песто или томатный соус.
Приятного аппетита!
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