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Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо!!!Заготовки на неделю
  • Татьяна Сухова
    Ничего необычного.Интерпретация шарлотки .Заливные пироги можно делать с любой начинкойРежем 2 апельсина...
  • Elena Gazizova
    Та же шарлотка, только с апельсинамиРежем 2 апельсина...

Заготовки на неделю

Заготовки на неделю

Решение делать заготовки на неделю посетило меня после командировки. Помню, тогда я беспокоилась, как бы муж не остался голодным, поэтому забила морозилку домашними полуфабрикатами. Не хотелось, чтобы он ел только магазинные вареники и яичницу.

Но потом я поняла, что можно просто готовить такие даже тогда, когда я дома. Это же какая экономия времени и сил! Теперь на выходных я делаю заготовки еды на неделю. А после работы мне не нужно часами стоять у плиты. Кстати, рассчитывать бюджет тоже стало удобнее. Рекомендую!

Заготовки на неделю

Треугольники из лаваша на завтрак

Ингредиенты

  • 1 упаковка лаваша
  • 3 помидора
  • 270 г твердого сыра
  • зелень по вкусу
  • майонез по вкусу
  • соль по вкусу

Приготовление

  1. Мелко нарежьте помидоры, натрите на крупной терке сыр и порубите зелень.
  2. Посолите по вкусу и заправьте ингредиенты майонезом.
  3. Разрежьте лист лаваша на квадратики, выложите начинку и заверните в треугольники. Уберите пакет и морозильную камеру.

Заготовки на неделю

Рулет из фаршированного лаваша

Ингредиенты

  • 1 лист лаваша
  • 300 г фарша
  • 1 морковь
  • 2 яйца
  • зелень по вкусу
  • майонез по вкусу
  • кетчуп по вкусу

Приготовление

  1. Отварите яйца. Натрите морковь на терке и обжарьте ее вместе с фаршем и рубленой зеленью.
  2. Смешайте майонез и кетчуп, смажьте этим соусом лаваш.
    Выложите натертые на терке яйца и смесь фарша с овощами.
  3. Сверните лаваш в рулет, заверните в фольгу. Отправьте сперва на 3 часа в холодильник, а затем заморозьте.

Заготовки на неделю

Фрикадельки

Ингредиенты

  • 800 г фарша
  • 2 моркови
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу

Приготовление

  1. Натрите морковь на мелкой терке и смешайте ее с фаршем. Добавьте соль и перец, перемешайте.
  2. Влажными руками сформируйте небольшие шарики и уберите их в морозильную камеру.

Заготовки на неделю

Пельмени

Ингредиенты

  • 1 стакан воды
  • 3 стакана муки
  • 500 г фарша
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • растительное масло по вкусу
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу

Приготовление

  1. Постепенно смешайте теплую воду с мукой, замесите тесто. Смажьте его растительным маслом, чтобы не прилипало.
  2. Мелко нарежьте лук и натрите на терке морковь. Смешайте подготовленные овощи с фаршем. Посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Сформируйте пельмени и уберите их в морозилку.

Заготовки на неделю

Свинина для запекания

Ингредиенты

  • 1 свиная лопатка
  • 2 помидора
  • 2 болгарских перца
  • 1 луковица
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу

Приготовление

  1. Разделите лопатку на две части. Первую нарежьте мелкими кусочками.
  2. Помидоры и лук нарежьте и смешайте с кусочками свинины.
  3. Выложите подготовленные ингредиенты в рукав для запекания, закрепите и уберите в морозилку.
  4. То же самое сделайте со второй частью лопатки, но вместо лука и помидоров используйте болгарский перец.

Заготовки на неделю

Вы легко можете делать домашние заготовки любых блюд! Попробуйте нарезать овощи для супа, а потом просто бросить их в кипяток. Или замороженное тесто значительно ускорит время приготовления пирога. Почему бы не использовать возможности морозилки по-максимуму?

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