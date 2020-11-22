Решение делать заготовки на неделю посетило меня после командировки. Помню, тогда я беспокоилась, как бы муж не остался голодным, поэтому забила морозилку домашними полуфабрикатами. Не хотелось, чтобы он ел только магазинные вареники и яичницу.
Но потом я поняла, что можно просто готовить такие даже тогда, когда я дома. Это же какая экономия времени и сил! Теперь на выходных я делаю заготовки еды на неделю. А после работы мне не нужно часами стоять у плиты. Кстати, рассчитывать бюджет тоже стало удобнее. Рекомендую!
Треугольники из лаваша на завтрак
Ингредиенты
- 1 упаковка лаваша
- 3 помидора
- 270 г твердого сыра
- зелень по вкусу
- майонез по вкусу
- соль по вкусу
Приготовление
- Мелко нарежьте помидоры, натрите на крупной терке сыр и порубите зелень.
- Посолите по вкусу и заправьте ингредиенты майонезом.
- Разрежьте лист лаваша на квадратики, выложите начинку и заверните в треугольники. Уберите пакет и морозильную камеру.
Рулет из фаршированного лаваша
Ингредиенты
- 1 лист лаваша
- 300 г фарша
- 1 морковь
- 2 яйца
- зелень по вкусу
- майонез по вкусу
- кетчуп по вкусу
Приготовление
- Отварите яйца. Натрите морковь на терке и обжарьте ее вместе с фаршем и рубленой зеленью.
- Смешайте майонез и кетчуп, смажьте этим соусом лаваш. Выложите натертые на терке яйца и смесь фарша с овощами.
- Сверните лаваш в рулет, заверните в фольгу. Отправьте сперва на 3 часа в холодильник, а затем заморозьте.
Фрикадельки
Ингредиенты
- 800 г фарша
- 2 моркови
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Приготовление
- Натрите морковь на мелкой терке и смешайте ее с фаршем. Добавьте соль и перец, перемешайте.
- Влажными руками сформируйте небольшие шарики и уберите их в морозильную камеру.
Пельмени
Ингредиенты
- 1 стакан воды
- 3 стакана муки
- 500 г фарша
- 1 луковица
- 1 морковь
- растительное масло по вкусу
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Приготовление
- Постепенно смешайте теплую воду с мукой, замесите тесто. Смажьте его растительным маслом, чтобы не прилипало.
- Мелко нарежьте лук и натрите на терке морковь. Смешайте подготовленные овощи с фаршем. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Сформируйте пельмени и уберите их в морозилку.
Свинина для запекания
Ингредиенты
- 1 свиная лопатка
- 2 помидора
- 2 болгарских перца
- 1 луковица
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Приготовление
- Разделите лопатку на две части. Первую нарежьте мелкими кусочками.
- Помидоры и лук нарежьте и смешайте с кусочками свинины.
- Выложите подготовленные ингредиенты в рукав для запекания, закрепите и уберите в морозилку.
- То же самое сделайте со второй частью лопатки, но вместо лука и помидоров используйте болгарский перец.
Вы легко можете делать домашние заготовки любых блюд! Попробуйте нарезать овощи для супа, а потом просто бросить их в кипяток. Или замороженное тесто значительно ускорит время приготовления пирога. Почему бы не использовать возможности морозилки по-максимуму?
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