Решение делать заготовки на неделю посетило меня после командировки. Помню, тогда я беспокоилась, как бы муж не остался голодным, поэтому забила морозилку домашними полуфабрикатами. Не хотелось, чтобы он ел только магазинные вареники и яичницу.

Но потом я поняла, что можно просто готовить такие даже тогда, когда я дома. Это же какая экономия времени и сил! Теперь на выходных я делаю заготовки еды на неделю. А после работы мне не нужно часами стоять у плиты. Кстати, рассчитывать бюджет тоже стало удобнее. Рекомендую!

Треугольники из лаваша на завтрак

Ингредиенты

1 упаковка лаваша

3 помидора

270 г твердого сыра

зелень по вкусу

майонез по вкусу

соль по вкусу

Приготовление

Мелко нарежьте помидоры, натрите на крупной терке сыр и порубите зелень. Посолите по вкусу и заправьте ингредиенты майонезом. Разрежьте лист лаваша на квадратики, выложите начинку и заверните в треугольники. Уберите пакет и морозильную камеру.

Рулет из фаршированного лаваша

Ингредиенты

1 лист лаваша

300 г фарша

1 морковь

2 яйца

зелень по вкусу

майонез по вкусу

кетчуп по вкусу

Приготовление

Отварите яйца. Натрите морковь на терке и обжарьте ее вместе с фаршем и рубленой зеленью. Смешайте майонез и кетчуп, смажьте этим соусом лаваш. Выложите натертые на терке яйца и смесь фарша с овощами. Сверните лаваш в рулет, заверните в фольгу. Отправьте сперва на 3 часа в холодильник, а затем заморозьте.

Фрикадельки

Ингредиенты

800 г фарша

2 моркови

соль по вкусу

перец по вкусу

Приготовление

Натрите морковь на мелкой терке и смешайте ее с фаршем. Добавьте соль и перец, перемешайте. Влажными руками сформируйте небольшие шарики и уберите их в морозильную камеру.

Пельмени

Ингредиенты

1 стакан воды

3 стакана муки

500 г фарша

1 луковица

1 морковь

растительное масло по вкусу

соль по вкусу

перец по вкусу

Приготовление

Постепенно смешайте теплую воду с мукой, замесите тесто. Смажьте его растительным маслом, чтобы не прилипало. Мелко нарежьте лук и натрите на терке морковь. Смешайте подготовленные овощи с фаршем. Посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте пельмени и уберите их в морозилку.

Свинина для запекания

Ингредиенты

1 свиная лопатка

2 помидора

2 болгарских перца

1 луковица

соль по вкусу

перец по вкусу

Приготовление

Разделите лопатку на две части. Первую нарежьте мелкими кусочками. Помидоры и лук нарежьте и смешайте с кусочками свинины. Выложите подготовленные ингредиенты в рукав для запекания, закрепите и уберите в морозилку. То же самое сделайте со второй частью лопатки, но вместо лука и помидоров используйте болгарский перец.

Вы легко можете делать домашние заготовки любых блюд! Попробуйте нарезать овощи для супа, а потом просто бросить их в кипяток. Или замороженное тесто значительно ускорит время приготовления пирога. Почему бы не использовать возможности морозилки по-максимуму?