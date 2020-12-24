На скорую руку и без духовки. Творожный торт с мандаринами. Очень нежно и вкусно!

Новогоднее настроение вам обеспечено! Творожный торт с мандаринами - очень нежно, вкусно и быстро. Простой рецепт потрясающего десерта на скорую руку, из простых продуктов, которые есть у всех дома. Прекрасно к чаю, а также на новогодние праздники. Обязательно приготовьте! Жду ваших комментариев!

Ингредиенты:

Творог - 700 г.

Мандарины - 6 шт.

Сливочное масло - 30 г.

Сметана - 400 г.

Сахар - 200 г.

Ванилин - 1 г.

Желатин - 25 г.

Вода горячая - 100 мл

Подготовить все ингредиенты.

Мандаринки разделить на дольки и обжарить на сливочном масле слегка.

Добавить сахар, перемешать и снять с огня.

Запарить желатин в горячей воде.

Смешать творог и остальные ингредиенты, перебить блендером до однородной консистенции.

В форму залить творожную массу и мандарины.

Поставить в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

Подробный видео-рецепт: