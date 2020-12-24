На скорую руку и без духовки. Творожный торт с мандаринами. Очень нежно и вкусно!

Новогоднее настроение вам обеспечено! Творожный торт с мандаринами - очень нежно, вкусно и быстро. Простой рецепт потрясающего десерта на скорую руку, из простых продуктов, которые есть у всех дома. Прекрасно к чаю, а также на новогодние праздники. Обязательно приготовьте! Жду ваших комментариев!
Ингредиенты:
- Творог - 700 г.
- Мандарины - 6 шт.
- Сливочное масло - 30 г.
- Сметана - 400 г.
- Сахар - 200 г.
- Ванилин - 1 г.
- Желатин - 25 г.
- Вода горячая - 100 мл
Подготовить все ингредиенты.
Мандаринки разделить на дольки и обжарить на сливочном масле слегка.
Добавить сахар, перемешать и снять с огня.
Запарить желатин в горячей воде.
Смешать творог и остальные ингредиенты, перебить блендером до однородной консистенции.
В форму залить творожную массу и мандарины.
Поставить в холодильник до полного застывания.
Приятного аппетита!
Подробный видео-рецепт:
Свежие комментарии