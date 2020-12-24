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На скорую руку и без духовки. Творожный торт с мандаринами. Очень нежно и вкусно!

На скорую руку и без духовки. Творожный торт с мандаринами. Очень нежно и вкусно!

Новогоднее настроение вам обеспечено! Творожный торт с мандаринами - очень нежно, вкусно и быстро. Простой рецепт потрясающего десерта на скорую руку, из простых продуктов, которые есть у всех дома. Прекрасно к чаю, а также на новогодние праздники. Обязательно приготовьте! Жду ваших комментариев!

На скорую руку и без духовки. Творожный торт с мандаринами. Очень нежно и вкусно!

Ингредиенты:

  • Творог - 700 г.
  • Мандарины - 6 шт.
  • Сливочное масло - 30 г.
  • Сметана - 400 г.
  • Сахар - 200 г.
  • Ванилин - 1 г.
  • Желатин - 25 г.
  • Вода горячая - 100 мл

Подготовить все ингредиенты.

Мандаринки разделить на дольки и обжарить на сливочном масле слегка.

Добавить сахар, перемешать и снять с огня.

Запарить желатин в горячей воде.

Смешать творог и остальные ингредиенты, перебить блендером до однородной консистенции.

В форму залить творожную массу и мандарины.

Поставить в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

Подробный видео-рецепт:

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