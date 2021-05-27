5 способов приготовить вкусную кашу: рецепты, которые надолго станут любимыми

Несмотря на множество хвалебных отзывов в адрес всевозможных круп, мало кто на самом деле любит их есть. Для большинства слово «каша» вызывает на лице недовольство, особенно в случае с детьми. Тем не менее, есть множество различных способ приготовить ту или иную крупу настолько вкусно, что пальчики оближешь и захочешь добавку.

1. Овсянка в духовке

Овсянка с бананом.

Овсянка с бананами, запечённая в духовке – блюдо, которое можно подать не только на завтрак, а и на обед и даже ужин. К тому же, такую кашу по достоинству оценят маленькие привереды и разборчивые мужья, поскольку она не уступает любому магазинному десерту.

Ингредиенты:

• Хлопья овсяные быстрого приготовления - 100 г;

• Бананы спелые - 2 шт;

• Молоко - 150 мл;

• Вода - 300 мл;

• Корица молотая - одна щепотка;

• Микс орехов - одна полная горсть;

• Соль - по вкусу;

• Сахар - по вкусу.

Овсяная каша с бананами и орехами.

Способ приготовления:

• Часть бананов (половину от одного) измельчить в блендере;

• Остальные полтора банана нарезать кольцами средней толщины;

• В миске смешать воду с молоком, банановым пюре, овсяными хлопьями;

• Добавить соль, сахар и корицу;

• Перемешать;

• Выложить в форму для запекания;

• Сверху посыпать дроблёными орехами;

• Поверх выложить кружочки бананов;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;

• При желании перед подачей можно украсить парой листочков свежей мяты.

2. Перловка с овощами

Перловка с овощами.

О пользе перловой крупы слышали наверняка многие. Да вот только мало кто её готовит. А всё потому, что с ней связаны не самые лучшие воспоминания родом из детства, когда чуть ли не каждый день в саду кормили перловкой. Пришло время избавлять от негатива и, вооружившись рецептом, срочно бежать готовить вкуснейшую перловочку с овощами.

Ингредиенты:

• Перловка - 1 стакан;

• Морковка среднего размера - 1 шт;

• Перец болгарский красный - 1 шт;

• Помидоры среднего размера - 2 шт;

• Лук белый или фиолетовый среднего размера - 1 шт;

• Масло подсолнечное - 4-6 ч.л;

• Перец молотый чёрный - по вкусу;

• Соль - по вкусу.

Перловка с овощами в духовке.

Способ приготовления:

• Перловую крупу тщательно промыть под холодной проточной водой несколько раз;

• После отварить в слегка подсоленной воде до готовности;

• Откинуть на дуршлаг и остудить;

• Морковку вымыть;

• Очистить;

• Нарезать кубиком среднего размера;

• Помидоры вымыть и нарезать таким же кубиком как и морковку;

• Перец вымыть;

• Удалить плодоножку и сердцевину;

• Мякоть нарезать средними кубиками;

• Лук очистить и мелко нарезать;

• Все овощи сдобрить солью, перцем и подсолнечным маслом;

• Дать настояться 2-3 минуты;

• Затем переложить всё (овощи и перловку) в рукав для запекания;

• Закрепить концы специальными скобами;

• В рукаве для запекания сделать несколько проколов зубочисткой;

• Выложить на противень;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут;

• При желании перед подачей можно посыпать свежей мелко рубленной петрушкой.

3. Манка на кокосовом молоке

Манка на кокосовом молоке.

Скромная, но такая полезная манная каша, увы и ах, крайне редко пользуется популярностью у хозяек. И тем не менее, ловите простенький рецепт, благодаря которому ненавистная многим манка зазвучит совершенно иначе.

Ингредиенты:

• Манка - 60 г;

• Сахар коричневый - 1 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Молоко кокосовое - 120 мл;

• Вода - 240 мл;

• Ягоды на ваше усмотрение - 1 горсть;

• Орехи микс - 1 горсть.

Манная каша.

Способ приготовления:

• В кастрюле с толстым дном смешать молоко с водой и манной крупой;

• Добавить соль и сахар;

• Все тщательно перемешать, чтобы не было комочков;

• Готовить на среднем огне, периодически помешивая до тех пор, пока каша не загустеет;

• Разлить по тарелкам;

• Перед подачей украсить ягодами и дроблёными орехами;

• По желанию можно добавить тёртый шоколад или кокосовую стружку.

4. Кукурузная с брынзой

Кукурузная каша с брынзой.

Для тех, кто устал от риса и гречки, стоит обратить внимание на кукурузную крупу, тем более, когда перед вами такой рецепт.

Ингредиенты:

• Крупа кукурузная - 1 стакан;

• Сливки средней жирности - 1,5 стакана;

• Вода - 1 стакан;

• Соль - по вкусу;

• Паприка сладкая копчёная - 0,5 ч;

• Сахар - 1 щепотка;

• Брынза - 100 г;

• Базилик зелёный и фиолетовый - 5-6 листочков;

• Петрушка свежая - 2-3 веточки.

Карпатский башон.

Способ приготовления:

• Сливки смешать с водой и вылить в кастрюлю с толстым дном;

• На среднем огне довести до кипения;

• Затем тонкой струйкой всыпать кукурузную крупу;

• Приправить солью, паприкой и сахаром;

• Аккуратно перемешать;

• Готовить до тех пор, пока крупа не начнёт загустевать (не забывайте периодически помешивать, чтобы не образовались комочки);

• После выключить огонь;

• Накрыть крышкой и оставить на 20-30 минут;

• Готовую кашу разложить по тарелкам;

• Сверху посыпать кубиками брынзы (можно натереть на крупную тёрку);

• Украсить мелко рубленной петрушкой и базиликом.

5. Гороховая с сыром и грецкими орехами

Гороховая каша.

И ещё один оригинальный рецепт – гороховая каша с сыром и грецкими орехами, приправленная ароматными специями и свежей зеленью.

Ингредиенты:

• Горох колотый - 1 стакан;

• Вода - 0,5 л;

• Масло сливочное - 1,5 ст.л;

• Соль - по вкусу;

• Перец чёрный молотый - по вкусу;

• Паприка сладкая - 1 щепотка;

• Петрушка свежая - 2-3 стебля;

• Сыр твёрдый - 100 г;

• Орехи грецкие (ядра) - одна большая горсть.

Каша гороховая с зеленью.

Способ приготовления:

• Горох промыть под слегка тёплой проточной водой несколько раз;

• Затем переложить в миску, залить водой и оставить на всю ночь;

• Утром слить воду и ещё несколько раз промыть горох под проточной водой;

• Переложить в кастрюлю;

• Залить водой;

• Довести до кипения;

• После готовить на среднем огне примерно 50-60 минут;

• За 5-7 минут до готовности приправить солью, перцем и паприкой;

• Добавить сливочное масло;

• Перемешать;

• Выключить огонь;

• Накрыть крышкой;

• Дать настояться 10-15 минут;

• Разложить в тарелки;

• Посыпать дроблёнными грецкими орехами, тёртым сыром и свежей мелко рубленной петрушкой.