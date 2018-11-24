Зразы по-чешски! Супер рецепт!

Сегодня мы с Вами приготовим зразы. Будем их готовить по особому рецепту от Yulianna Prozorova.





И так, нам понадобится:

говядина - 600г

лук - 200г

жир - 30г

шпиг - 60-70г

огурцы солёные - 80г



Мясо (говядина) нарезать тонкими широкими ломтиками, отбить их,посолить,посыпать перцем. Уложить на них ломтик шпика ,кружочки репчатого лука (в идеале ещё и ломтик солёного очищенного от кожицы огурца)



Завернуть ломтики мяса рулетом,чтобы не развернулся,можно перевязать толстой ниткой.



Затем поджарить мелко нашинкованный лук и положить слоем в сотейник или на противень. Сверху уложить зразы.



Подлить бульона или воды и тушить до готовности. За 15минут до момента готовности посыпать зеленью.

Нитки снять (либо сделать это уже перед подачей).

На гарнир можно подать отварной картофель, макароны, рис, картофельное пюре, полить соусом, в котором тушились зразы.







Приятного аппетита!

