Сегодня мы с Вами приготовим зразы. Будем их готовить по особому рецепту от Yulianna Prozorova.
И так, нам понадобится:
говядина - 600г
лук - 200г
жир - 30г
шпиг - 60-70г
огурцы солёные - 80г
Мясо (говядина) нарезать тонкими широкими ломтиками, отбить их,посолить,посыпать перцем. Уложить на них ломтик шпика ,кружочки репчатого лука (в идеале ещё и ломтик солёного очищенного от кожицы огурца)
Завернуть ломтики мяса рулетом,чтобы не развернулся,можно перевязать толстой ниткой.
Затем поджарить мелко нашинкованный лук и положить слоем в сотейник или на противень. Сверху уложить зразы.
Подлить бульона или воды и тушить до готовности. За 15минут до момента готовности посыпать зеленью.
Нитки снять (либо сделать это уже перед подачей).
На гарнир можно подать отварной картофель, макароны, рис, картофельное пюре, полить соусом, в котором тушились зразы.
Приятного аппетита!
Зразы по-чешски! Супер рецепт!
Сегодня мы с Вами приготовим зразы. Будем их готовить по особому рецепту от Yulianna Prozorova.
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