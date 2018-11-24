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Зразы по-чешски! Супер рецепт!

Сегодня мы с Вами приготовим зразы. Будем их готовить по особому рецепту от Yulianna Prozorova.
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И так, нам понадобится:
говядина - 600г
лук - 200г
жир - 30г
шпиг - 60-70г
огурцы солёные - 80г

Мясо (говядина) нарезать тонкими широкими ломтиками, отбить их,посолить,посыпать перцем. Уложить на них ломтик шпика ,кружочки репчатого лука (в идеале ещё и ломтик солёного очищенного от кожицы огурца) 

Завернуть ломтики мяса рулетом,чтобы не развернулся,можно перевязать толстой ниткой.

Затем поджарить мелко нашинкованный лук и положить слоем в сотейник или на противень. Сверху уложить зразы.

Подлить бульона или воды и тушить до готовности. За 15минут до момента готовности посыпать зеленью.
Нитки снять (либо сделать это уже перед подачей).
На гарнир можно подать отварной картофель, макароны, рис, картофельное пюре, полить соусом, в котором тушились зразы. 

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Приятного аппетита!
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чешская кухнямясные блюдакулинария
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