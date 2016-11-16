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Аппетитные и ароматные, с румяной хрустящей корочкой картофельные рогалики

Замечательная закуска для вечерних посиделок!

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Ингредиенты:

Картофель 200 г
Пшеничная мука 100 г
Соль по вкусу
Твердый сыр 6 ст. л.
Подсолнечное масло 150 мл

Приготовление:

Из картошки делаем пюре, добавляем половину тертого твердого сыра, соль и муку, замесишиваем крутое тесто.
Раскатайте тесто в круг, толщиной 0,5 см и разрезаем на равные сектора.
Кладем начинку на широкий край и скручиваем рогалик.
Обжариваем рогалики во фритюре до золотистого цвета.
Готовые рогалики выкладываем на салфетку, чтобы удалить лишний жир.
Начинка может быть любая: сыр,  яцо, ветчина и т.д. Подавайте с соусом.

Приятного аппетита!

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картофельзакускиСалатыОвощные блюдавкуснокулинария
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