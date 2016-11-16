Аппетитные и ароматные, с румяной хрустящей корочкой картофельные рогалики

Замечательная закуска для вечерних посиделок!

Ингредиенты:

Картофель 200 г

Пшеничная мука 100 г

Соль по вкусу

Твердый сыр 6 ст. л.

Подсолнечное масло 150 мл

Приготовление:

Из картошки делаем пюре, добавляем половину тертого твердого сыра, соль и муку, замесишиваем крутое тесто.

Раскатайте тесто в круг, толщиной 0,5 см и разрезаем на равные сектора.

Кладем начинку на широкий край и скручиваем рогалик.

Обжариваем рогалики во фритюре до золотистого цвета.

Готовые рогалики выкладываем на салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Начинка может быть любая: сыр, яцо, ветчина и т.д. Подавайте с соусом.

Приятного аппетита!

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