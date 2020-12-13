10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Интересные сочетания с курицей, говядиной, колбасой, кукурузой, грибами, свёклой, крабовыми палочками и не только.
3 важных момента
- Для салатов можно использовать и консервированную, и варёную фасоль. Главное — приготовить последнюю правильно.
- Консервированную фасоль нужно предварительно откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость, и промыть.
- Майонез для салатов легко сделать самостоятельно или заменить сметаной, натуральным йогуртом или другими соусами.
Салат с фасолью, колбасой, кукурузой и помидорами
Ингредиенты
- 150–200 г копчёной колбасы;
- 1–2 помидора;
- ½ луковицы;
- 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 1 зубчик чеснока;
- 1–2 столовые ложки майонеза;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- несколько веточек петрушки — опционально.
Приготовление
Нарежьте колбасу крупной соломкой, помидоры — крупными кусочками, а лук — мелкими кубиками. Добавьте к ингредиентам фасоль, кукурузу, измельчённый чеснок, майонез, соль и перец и перемешайте. Можно добавить в салат рубленую петрушку.
Салат с фасолью, маринованными грибами и яйцами
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
- 120 г маринованных опят;
- несколько перьев зелёного лука;
- соль — по вкусу;
- 2 столовые ложки майонеза;
- несколько салатных листьев.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их мелкими кубиками. Добавьте фасоль, грибы, рубленый лук, соль и майонез и перемешайте. Выложите блюдо на салатные листья.
Салат с фасолью и тунцом
Ингредиенты
- 150–200 г консервированного тунца;
- 300 г консервированной или варёной белой фасоли;
- ½ красной луковицы;
- ½ пучка зелёного лука;
- несколько веточек петрушки;
- 120 мл оливкового масла;
- 1 лимон;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Разомните тунца вилкой. Добавьте фасоль, нарезанный красный лук и рубленую зелень. Смешайте масло, сок целого лимона, соль и перец и заправьте салат получившейся смесью.
Салат с фасолью, курицей, кукурузой и пекинской капустой
Ингредиенты
- 200 г отварной куриной грудки;
- ½ среднего кочана пекинской капусты;
- 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 2–3 столовые ложки майонеза;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте остывшую курицу большими кусочками. Крупно нашинкуйте капусту. Добавьте к ингредиентам фасоль, кукурузу, майонез и соль и перемешайте.
Салат с фасолью, свёклой и маринованными огурцами
Ингредиенты
- 1 свёкла;
- 1 луковица;
- 3–4 столовые ложки оливкового масла;
- 2–3 маринованных огурца;
- 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
- 2–3 зубчика чеснока;
- несколько веточек петрушки;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Натрите сырую свёклу на тёрке для корейской моркови. Нашинкуйте лук полукольцами и обжарьте его в небольшом количестве разогретого масла. Добавьте свёклу, готовьте, помешивая, ещё несколько минут и остудите.
Нарежьте огурцы небольшими брусочками. Добавьте фасоль, измельчённый чеснок, рубленую петрушку, свёклу с луком, соль, перец и масло и перемешайте.
Салат с фасолью, ветчиной, огурцом и яйцами
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 200 г ветчины;
- 1 свежий огурец;
- 200 г консервированной или варёной белой фасоли;
- ½ пучка петрушки или укропа;
- 2 столовые ложки сметаны;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их, ветчину и огурец средними кубиками. Добавьте к этому фасоль, рубленую зелень, сметану, соль и перец и перемешайте.
Салат с фасолью, говядиной, перцем и грецкими орехами
Ингредиенты
- 1 красная луковица;
- 2 столовые ложки яблочного уксуса 6%;
- 100 мл горячей воды;
- 250 г отварного филе говядины;
- 1 красный болгарский перец;
- ½ острого перца;
- 50 г грецких орехов;
- ¼ пучка кинзы;
- 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
- 2 зубчика чеснока;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- ½ чайной ложки хмели-сунели;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление
Нарежьте лук крупными полосками. Смешайте ложку уксуса и воду и замаринуйте в этой жидкости лук на 7–10 минут.
Нарежьте мясо и очищенный от семян болгарский перец крупными брусочками, а острый перец — тонкими полосками. Порубите орехи и кинзу.
Добавьте к подготовленным ингредиентам лук, слив с него жидкость, фасоль, измельчённый чеснок, соль, чёрный перец, хмели-сунели, уксус и масло и перемешайте.
Салат с фасолью, крабовыми палочками и яйцами
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 200 г крабовых палочек;
- 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
- ¼ пучка укропа;
- 1–2 столовые ложки сметаны;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их и крабовые палочки крупными кубиками. Добавьте фасоль, измельчённый укроп, сметану, соль и перец и перемешайте.
Овощной салат с фасолью и корейской морковью
Ингредиенты
- 2–4 черешка сельдерея;
- 1 красный болгарский перец;
- 1–2 огурца;
- 2–3 помидора;
- ½ луковицы;
- ¼ среднего кочана пекинской капусты;
- 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
- 200 г корейской моркови;
- соль — по вкусу;
- 2–3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление
Нарежьте сельдерей, перец, огурцы и помидоры крупными кусочками, а лук — мелкими кубиками. Тонко нашинкуйте капусту. Добавьте фасоль, корейскую морковь, соль и масло и хорошенько перемешайте.
Салат с фасолью, курицей, помидорами, сыром и сухариками
Ингредиенты
- 200–300 г отварной куриной грудки;
- 1–2 помидора;
- 100 г твёрдого сыра;
- 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
- 50–100 г сухариков с любым вкусом;
- 3 столовые ложки майонеза;
- соль — по вкусу;
- любая зелень — опционально, по вкусу.
Приготовление
Нарежьте остывшее мясо и помидоры небольшими кубиками. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте к ингредиентам фасоль, сухарики, майонез и соль и перемешайте. При желании всыпьте рубленую зелень. Подавайте салат сразу, чтобы сухарики не размякли.
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