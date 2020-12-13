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10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

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Интересные сочетания с курицей, говядиной, колбасой, кукурузой, грибами, свёклой, крабовыми палочками и не только.

3 важных момента

  1. Для салатов можно использовать и консервированную, и варёную фасоль. Главное — приготовить последнюю правильно.
  2. Консервированную фасоль нужно предварительно откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость, и промыть.
  3. Майонез для салатов легко сделать самостоятельно или заменить сметаной, натуральным йогуртом или другими соусами.

Салат с фасолью, колбасой, кукурузой и помидорами

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 150–200 г копчёной колбасы;
  • 1–2 помидора;
  • ½ луковицы;
  • 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1–2 столовые ложки майонеза;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • несколько веточек петрушки — опционально.

Приготовление

Нарежьте колбасу крупной соломкой, помидоры — крупными кусочками, а лук — мелкими кубиками. Добавьте к ингредиентам фасоль, кукурузу, измельчённый чеснок, майонез, соль и перец и перемешайте. Можно добавить в салат рубленую петрушку.

Салат с фасолью, маринованными грибами и яйцами

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 3 яйца;
  • 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
  • 120 г маринованных опят;
  • несколько перьев зелёного лука;
  • соль — по вкусу;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • несколько салатных листьев.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их мелкими кубиками. Добавьте фасоль, грибы, рубленый лук, соль и майонез и перемешайте. Выложите блюдо на салатные листья.

Салат с фасолью и тунцом

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 150–200 г консервированного тунца;
  • 300 г консервированной или варёной белой фасоли;
  • ½ красной луковицы;
  • ½ пучка зелёного лука;
  • несколько веточек петрушки;
  • 120 мл оливкового масла;
  • 1 лимон;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Разомните тунца вилкой. Добавьте фасоль, нарезанный красный лук и рубленую зелень. Смешайте масло, сок целого лимона, соль и перец и заправьте салат получившейся смесью.

Салат с фасолью, курицей, кукурузой и пекинской капустой

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 200 г отварной куриной грудки;
  • ½ среднего кочана пекинской капусты;
  • 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • 2–3 столовые ложки майонеза;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте остывшую курицу большими кусочками. Крупно нашинкуйте капусту. Добавьте к ингредиентам фасоль, кукурузу, майонез и соль и перемешайте.

Салат с фасолью, свёклой и маринованными огурцами

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 1 свёкла;
  • 1 луковица;
  • 3–4 столовые ложки оливкового масла;
  • 2–3 маринованных огурца;
  • 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
  • 2–3 зубчика чеснока;
  • несколько веточек петрушки;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Натрите сырую свёклу на тёрке для корейской моркови. Нашинкуйте лук полукольцами и обжарьте его в небольшом количестве разогретого масла. Добавьте свёклу, готовьте, помешивая, ещё несколько минут и остудите.

Нарежьте огурцы небольшими брусочками. Добавьте фасоль, измельчённый чеснок, рубленую петрушку, свёклу с луком, соль, перец и масло и перемешайте.

Салат с фасолью, ветчиной, огурцом и яйцами

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 3 яйца;
  • 200 г ветчины;
  • 1 свежий огурец;
  • 200 г консервированной или варёной белой фасоли;
  • ½ пучка петрушки или укропа;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их, ветчину и огурец средними кубиками. Добавьте к этому фасоль, рубленую зелень, сметану, соль и перец и перемешайте.

Салат с фасолью, говядиной, перцем и грецкими орехами

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 1 красная луковица;
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса 6%;
  • 100 мл горячей воды;
  • 250 г отварного филе говядины;
  • 1 красный болгарский перец;
  • ½ острого перца;
  • 50 г грецких орехов;
  • ¼ пучка кинзы;
  • 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • ½ чайной ложки хмели-сунели;
  • 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление

Нарежьте лук крупными полосками. Смешайте ложку уксуса и воду и замаринуйте в этой жидкости лук на 7–10 минут.

Нарежьте мясо и очищенный от семян болгарский перец крупными брусочками, а острый перец — тонкими полосками. Порубите орехи и кинзу.

Добавьте к подготовленным ингредиентам лук, слив с него жидкость, фасоль, измельчённый чеснок, соль, чёрный перец, хмели-сунели, уксус и масло и перемешайте.

Салат с фасолью, крабовыми палочками и яйцами

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 3 яйца;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
  • ¼ пучка укропа;
  • 1–2 столовые ложки сметаны;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их и крабовые палочки крупными кубиками. Добавьте фасоль, измельчённый укроп, сметану, соль и перец и перемешайте.

Овощной салат с фасолью и корейской морковью

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 2–4 черешка сельдерея;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 1–2 огурца;
  • 2–3 помидора;
  • ½ луковицы;
  • ¼ среднего кочана пекинской капусты;
  • 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
  • 200 г корейской моркови;
  • соль — по вкусу;
  • 2–3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

Нарежьте сельдерей, перец, огурцы и помидоры крупными кусочками, а лук — мелкими кубиками. Тонко нашинкуйте капусту. Добавьте фасоль, корейскую морковь, соль и масло и хорошенько перемешайте.

Салат с фасолью, курицей, помидорами, сыром и сухариками

10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Ингредиенты

  • 200–300 г отварной куриной грудки;
  • 1–2 помидора;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • 200 г консервированной или варёной красной фасоли;
  • 50–100 г сухариков с любым вкусом;
  • 3 столовые ложки майонеза;
  • соль — по вкусу;
  • любая зелень — опционально, по вкусу.

Приготовление

Нарежьте остывшее мясо и помидоры небольшими кубиками. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте к ингредиентам фасоль, сухарики, майонез и соль и перемешайте. При желании всыпьте рубленую зелень. Подавайте салат сразу, чтобы сухарики не размякли.

 

 

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