10 вкусных салатов с фасолью, которые хочется готовить снова и снова

Интересные сочетания с курицей, говядиной, колбасой, кукурузой, грибами, свёклой, крабовыми палочками и не только.

3 важных момента

Для салатов можно использовать и консервированную, и варёную фасоль. Главное — приготовить последнюю правильно. Консервированную фасоль нужно предварительно откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость, и промыть. Майонез для салатов легко сделать самостоятельно или заменить сметаной, натуральным йогуртом или другими соусами.

Салат с фасолью, колбасой, кукурузой и помидорами

Ингредиенты

150–200 г копчёной колбасы;

1–2 помидора;

½ луковицы;

200 г консервированной или варёной красной фасоли;

200 г консервированной кукурузы;

1 зубчик чеснока;

1–2 столовые ложки майонеза;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

несколько веточек петрушки — опционально.

Приготовление

Нарежьте колбасу крупной соломкой, помидоры — крупными кусочками, а лук — мелкими кубиками. Добавьте к ингредиентам фасоль, кукурузу, измельчённый чеснок, майонез, соль и перец и перемешайте. Можно добавить в салат рубленую петрушку.

Салат с фасолью, маринованными грибами и яйцами

Ингредиенты

3 яйца;

200 г консервированной или варёной красной фасоли;

120 г маринованных опят;

несколько перьев зелёного лука;

соль — по вкусу;

2 столовые ложки майонеза;

несколько салатных листьев.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их мелкими кубиками. Добавьте фасоль, грибы, рубленый лук, соль и майонез и перемешайте. Выложите блюдо на салатные листья.

Салат с фасолью и тунцом

Ингредиенты

150–200 г консервированного тунца;

300 г консервированной или варёной белой фасоли;

½ красной луковицы;

½ пучка зелёного лука;

несколько веточек петрушки;

120 мл оливкового масла;

1 лимон;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Разомните тунца вилкой. Добавьте фасоль, нарезанный красный лук и рубленую зелень. Смешайте масло, сок целого лимона, соль и перец и заправьте салат получившейся смесью.

Салат с фасолью, курицей, кукурузой и пекинской капустой

Ингредиенты

200 г отварной куриной грудки;

½ среднего кочана пекинской капусты;

200 г консервированной или варёной красной фасоли;

200 г консервированной кукурузы;

2–3 столовые ложки майонеза;

соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте остывшую курицу большими кусочками. Крупно нашинкуйте капусту. Добавьте к ингредиентам фасоль, кукурузу, майонез и соль и перемешайте.

Салат с фасолью, свёклой и маринованными огурцами

Ингредиенты

1 свёкла;

1 луковица;

3–4 столовые ложки оливкового масла;

2–3 маринованных огурца;

200 г консервированной или варёной красной фасоли;

2–3 зубчика чеснока;

несколько веточек петрушки;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Натрите сырую свёклу на тёрке для корейской моркови. Нашинкуйте лук полукольцами и обжарьте его в небольшом количестве разогретого масла. Добавьте свёклу, готовьте, помешивая, ещё несколько минут и остудите.

Нарежьте огурцы небольшими брусочками. Добавьте фасоль, измельчённый чеснок, рубленую петрушку, свёклу с луком, соль, перец и масло и перемешайте.

Салат с фасолью, ветчиной, огурцом и яйцами

Ингредиенты

3 яйца;

200 г ветчины;

1 свежий огурец;

200 г консервированной или варёной белой фасоли;

½ пучка петрушки или укропа;

2 столовые ложки сметаны;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их, ветчину и огурец средними кубиками. Добавьте к этому фасоль, рубленую зелень, сметану, соль и перец и перемешайте.

Салат с фасолью, говядиной, перцем и грецкими орехами

Ингредиенты

1 красная луковица;

2 столовые ложки яблочного уксуса 6%;

100 мл горячей воды;

250 г отварного филе говядины;

1 красный болгарский перец;

½ острого перца;

50 г грецких орехов;

¼ пучка кинзы;

200 г консервированной или варёной красной фасоли;

2 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

½ чайной ложки хмели-сунели;

2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление

Нарежьте лук крупными полосками. Смешайте ложку уксуса и воду и замаринуйте в этой жидкости лук на 7–10 минут.

Нарежьте мясо и очищенный от семян болгарский перец крупными брусочками, а острый перец — тонкими полосками. Порубите орехи и кинзу.

Добавьте к подготовленным ингредиентам лук, слив с него жидкость, фасоль, измельчённый чеснок, соль, чёрный перец, хмели-сунели, уксус и масло и перемешайте.

Салат с фасолью, крабовыми палочками и яйцами

Ингредиенты

3 яйца;

200 г крабовых палочек;

200 г консервированной или варёной красной фасоли;

¼ пучка укропа;

1–2 столовые ложки сметаны;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их и крабовые палочки крупными кубиками. Добавьте фасоль, измельчённый укроп, сметану, соль и перец и перемешайте.

Овощной салат с фасолью и корейской морковью

Ингредиенты

2–4 черешка сельдерея;

1 красный болгарский перец;

1–2 огурца;

2–3 помидора;

½ луковицы;

¼ среднего кочана пекинской капусты;

200 г консервированной или варёной красной фасоли;

200 г корейской моркови;

соль — по вкусу;

2–3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление

Нарежьте сельдерей, перец, огурцы и помидоры крупными кусочками, а лук — мелкими кубиками. Тонко нашинкуйте капусту. Добавьте фасоль, корейскую морковь, соль и масло и хорошенько перемешайте.

Салат с фасолью, курицей, помидорами, сыром и сухариками

Ингредиенты

200–300 г отварной куриной грудки;

1–2 помидора;

100 г твёрдого сыра;

200 г консервированной или варёной красной фасоли;

50–100 г сухариков с любым вкусом;

3 столовые ложки майонеза;

соль — по вкусу;

любая зелень — опционально, по вкусу.

Приготовление

Нарежьте остывшее мясо и помидоры небольшими кубиками. Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте к ингредиентам фасоль, сухарики, майонез и соль и перемешайте. При желании всыпьте рубленую зелень. Подавайте салат сразу, чтобы сухарики не размякли.