Блины с луком и редькой

Сегодня хочу рассказать вам об очень необычном блюде. Впервые мне довелось его попробовать у двоюродной сестры. Когда она начала нарезать ингредиенты, я подумала, что это будет салат. Немного скривилась, потому что не фанат редьки, особенно такой ядреной, как черная. Но сестра успокоила меня и сказала, что делает жареные блины с луком.

Я с интересом наблюдала за процессом. Блюдо сочетает в себе два полезных, но ненавистных для детей (и многих взрослых), продукта: редьку и лук. Хотя после жарки уходит вся горечь, а остается только сочная мякоть. Для рецепта лучше взять красный лук, он слаще и выглядит эффектнее. Пару яиц, специи — и овощной гарнир готов. Даже подумать не могла, что будет так вкусно и сытно.

Ингредиенты

Редька 1 шт. Красный лук 2 шт. Яйцо 3 шт. Паприка 0,5 ч. л. Чесночный порошок 0,3 ч. л. Пшеничная мука 2 ст. л. Соль 1,3 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Кунжут по вкусу

Приготовление

Очистите редьку и нарежьте ее тонкими кольцами, затем нашинкуйте полосками (или натрите на крупной терке). Посыпьте чайной ложкой соли, помните руками и оставьте на 15 минут, чтобы вышла лишняя горечь. Тонко нарежьте лук кольцами и разберите их руками на отдельные колечки. Можете дополнительно промыть лук, но он и так не будет горчить. Взбейте яйца со щепоткой соли и перца. Хорошо отожмите редьку и соедините в глубокой миске с луком. Залейте яичной массой, добавьте паприку и чеснок, муку и хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Быстро выложите половину овощей, равномерно их распределите по поверхности и утрамбуйте лопаткой. Сверху посыпьте черным кунжутом и смажьте растительным маслом. Готовьте блин под крышкой в течение 5 минут, затем переверните, снова накройте крышкой и жарьте еще 5 минут. Выложите готовые блины на тарелку и разрежьте на порционные кусочки.

Луковые блины с редькой могут стать отличным гарниром к мясным и рыбным блюдам. Но я предпочитаю их подавать просто так, с соусом. Закуска получается очень ароматной и мягкой, с интересным и немного пикантным вкусом. В таком виде полезную редьку можно есть хоть каждый день!