Что приготовить вкусного на романтический ужин

День святого Валентина делает однообразные зимние будни чуточку теплее и ярче. Дарить подарки в честь этого праздника вовсе не обязательно — просто проведите вечер вдвоем с тем, кого любите. А мы подскажем, что вкусного приготовить на романтический ужин для двоих.

Вкус нежности

Изысканная миниатюрная закуска станет удачным началом ужина на День святого Валентина. Рецепт тарталеток с нежным паштетом — именно то, что нужно. Пассеруем в масле 2 луковицы с 6 зубчиками чеснока. Добавляем 200 г свежих измельченных шампиньонов и выпариваем жидкость. Отдельно обжариваем 500 г куриной печени кубиками, приправив ее 1 ч. л. сушеного орегано и 1 ст. л. меда. Соединяем ее с остывшими грибами, кладем 100 г сливочного масла и взбиваем в гладкую массу. С помощью кондитерского шприца наполняем паштетом готовые тарталетки. Украсят этот вкусный рецепт для романтического ужина для двоих веточки укропа и зерна граната.

Немного любовной магии

Искушенные кулинары знают, что́ приготовить на ужин 14 февраля. Легкий салат с авокадо, креветками и свежей зеленью — волшебное сочетание, которое пробуждает самые глубокие чувства. Готовим блюдо на две персоны. Разрезаем пополам 10 помидоров черри, заливаем их смесью из 5 ст.

Свинина в изумрудах

л. оливкового масла, 2 ч. л. горчицы, сока лимона, щепотки соли, сахара и перца. Пока черри маринуются, отвариваем 200 г креветок и нарезаем 2 авокадо тонкими ломтиками. Соединяем все ингредиенты в салатнице, посыпаем их измельченным зеленым луком и рваными листьями рукколы. Это легкое красочное блюдо для романтического ужина придаст особенное настроение всему вечеру.

Следующий номер романтического ужина в домашних условиях — мясо, непременно с какой-нибудь изюминкой. Свиные медальоны в тропическом соусе вполне подойдут на эту роль. Нарезаем 400 г свиной вырезки кусками толщиной 1,5 см, натираем солью с перцем и оставляем на 30 минут. Обжариваем 3 нашинкованные луковицы-шалот, добавляем 4 киви кубиками и тушим 15 минут на слабом огне. Вливаем 100 мл апельсинового сока и взбиваем блендером. Обжариваем медальоны до золотистой корочки, поливаем фруктовым соусом, или, как вариант, можно потушить несколько минут медальоны в таком соусе. Этот рецепт для романтического ужина подарит яркий фейерверк вкусов.

Лосось в сливочном уборе

Что приготовить на романтический ужин, если ваш любимый — рыбная душа? Каннелони с лососем, определенно, его порадуют. Тем более что приготовить такое блюдо для двоих очень просто и быстро! Обжариваем луковицу с 200 г шпината, выкладываем 600 г филе лосося кусочками и продолжаем жарить до румяной корочки. Отдельно растапливаем 50 г сливочного масла, вмешиваем 30 г муки, 400 мл сливок и варим густой соус. В конце кладем соль, перец и щепотку мускатного ореха. Опускаем в кипящую воду на пару минут 10–12 каннелони. Наполняем их рыбной начинкой, заливаем сливочным соусом в форме для запекания, посыпаем тертым сыром и ставим в разогретую до 200 °C духовку на 25 минут. Ваше коронное блюдо домашнего романтического ужина готово!

Загадка внутри

Блюда из птицы — отличный выбор для романтического ужина на двоих. Особенно если это мясной рулет с овощами. Разрезаем пополам 2 куриные грудки и отбиваем каждый кусок, обернув пищевой пленкой. Пассеруем в масле тертую морковь с репчатым луком. На сухой сковороде подпекаем сладкий перец соломкой. Смазываем каждый кусок отбитого филе с одной стороны смесью из 2 ст. л. дижонской горчицы и 1 ч. л. специй для курицы. Кладем на край жареные овощи, пару ломтиков корнишонов, плотно сворачиваем и закрепляем зубочистками. Хорошо обжариваем эти «коконы» со всех сторон. Такие рулетики наверняка заинтригуют вашу вторую половинку.

Шоколадное признание

Десерт — ключевой рецепт романтического ужина. Что приготовить на сладкое для любимого? Панна-котту с шоколадом, ведь это главный любовный ингредиент. Замачиваем 10 г желатина в 100 мл воды. Соединяем в сотейнике ломаную плитку шоколада, 30 г ванильного сахара, 100 мл кокосового молока и 400 мл сливок. Плавно доводим смесь до кипения и, постоянно помешивая, томим 10 минут. Слегка подогреваем разбухший желатин и вливаем его в сотейник. Хорошо перемешав, разливаем массу по силиконовым формочкам и ставим в холодильник на 4 часа. Перед подачей украшаем панна-котту малиной и листиками мяты. Такой десерт расскажет о самых сокровенных чувствах.

Амур в бокале

Чего не хватает для настоящего романтического ужина в домашних условиях? Рецепта праздничного напитка. Оригинальная сангрия с шампанским станет идеальным завершением вечера. Нарезаем кубиками с кожурой 2 сладкие желтые груши и 2 кислых зеленых яблока. Разделяем большой апельсин на дольки, очищаем от пленок и измельчаем. Разрезаем пополам 15–20 клубничин. Складываем все ингредиенты в графин, посыпаем 2–3 ст. л. сахара и убираем в холодильник. Когда сахар растает, вливаем 750 мл шампанского и выдерживаем на холоде еще 20 минут. Разливаем сангрию по бокалам вместе с кусочками фруктов и угощаем любимого.

Если вы еще не решили, как сделать романтический ужин и чем порадовать дорогого человека, наши рецепты будут весьма кстати. Пусть этот вечер подарит вам мгновения счастья и оставит в сердце самые теплые воспоминания.