Жижиг-галнаш: в лучших традициях чеченской кухни

Жижиг-галнаш - одно из главных блюд кавказской кухни!

Фото: twitter.com/poperchi.ru

Устали от привычных блюд и хочется попробовать что-то новенькое? Предлагаем вам оригинальное блюдо, которое точно не оставит вас равнодушным! — жижиг-галнаш, или галушки по-чеченски.

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Необходимые ингредиенты

мясо — говядина, баранина или курица — 500-900 г;

пшенная или кукурузная мука — 500-700 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

поваренная соль — 1 чайная ложка;

вода — 250 мл;

чеснок — 6-7 зубчиков.

Этапы приготовления

1. Первым делом стоит приготовить мясо, в данном случае — курицу. Необходимо тщательно ее промыть и отварить до полной готовности, предварительно посолив воду.

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2. Готовую курицу вынимаем и срезаем мясо с костей. Часть бульона нужно слить в отдельную емкость, чтобы приготовить соус к блюду.

3. Далее необходимо замесить тесто для галнаша: высыпаем в емкость муку, добавляем яйцо, соль и воду. Затем перемешиваем ингредиенты и получаем упругую массу.

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4. Сделать галушки можно по-разному: либо сформировать из теста колбаску, после нарезать ее на полоски, которым следует придать форму ракушек; либо раскатать тесто в лепешку и уже потом приступить к нарезке.

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5. «Ракушки» получаются следующим образом: прижимаем кусочек теста тремя пальцами и прокатываем по столу, после чего галнаш сам сворачивается в нужную форму.

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6. В бульон, оставшийся после курицы, помещаем заготовленные галушки и варим 15-20 минут.

7. Во время варки галнаша, можно приготовить соус: в отлитую часть бульона нужно добавить тертый чеснок, соль и перец, а затем все перемешать.

8. Готовые галушки выкладываем на блюдо, а сверху кладем кусочки курицы. В центр блюда или же рядом с ним ставятся пиалы с соусом или с самим бульоном.

twitter.com/Platonov Ivan

Приятного аппетита!