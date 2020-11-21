БУДЕТ ВКУСНО!

129 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Добавьте печенюшки и мороженку - будет ещё та вкусняха!Жаркоп
  • Людмила Старкова
    ОБЯЗАТЕЛЬНО НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ ИЗОБРАЖУ!Салат с говяжьим ...
  • Людмила Старкова
    ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА ДОМЛЯМУ.ДУМАЮ,ЧТО ТОЖЕ ВКУСНЯХА)))Жаркоп

Жижиг-галнаш: в лучших традициях чеченской кухни

Жижиг-галнаш - одно из главных блюд кавказской кухни!

304Фото: twitter.com/poperchi.ru

Устали от привычных блюд и хочется попробовать что-то новенькое? Предлагаем вам оригинальное блюдо, которое точно не оставит вас равнодушным! — жижиг-галнаш, или галушки по-чеченски.

Жижиг-галнаш: в лучших традициях чеченской кухни

oreluniver.ru

Необходимые ингредиенты

  • мясо — говядина, баранина или курица — 500-900 г;
  • пшенная или кукурузная мука — 500-700 г;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • поваренная соль — 1 чайная ложка;
  • вода — 250 мл;
  • чеснок — 6-7 зубчиков.

Этапы приготовления

1. Первым делом стоит приготовить мясо, в данном случае — курицу. Необходимо тщательно ее промыть и отварить до полной готовности, предварительно посолив воду.

Жижиг-галнаш: в лучших традициях чеченской кухни

fb.ru

2. Готовую курицу вынимаем и срезаем мясо с костей. Часть бульона нужно слить в отдельную емкость, чтобы приготовить соус к блюду.
3. Далее необходимо замесить тесто для галнаша: высыпаем в емкость муку, добавляем яйцо, соль и воду. Затем перемешиваем ингредиенты и получаем упругую массу.

Жижиг-галнаш: в лучших традициях чеченской кухни

attuale.ru

4. Сделать галушки можно по-разному: либо сформировать из теста колбаску, после нарезать ее на полоски, которым следует придать форму ракушек; либо раскатать тесто в лепешку и уже потом приступить к нарезке.

Жижиг-галнаш: в лучших традициях чеченской кухни

attuale.ru

5. «Ракушки» получаются следующим образом: прижимаем кусочек теста тремя пальцами и прокатываем по столу, после чего галнаш сам сворачивается в нужную форму.

Жижиг-галнаш: в лучших традициях чеченской кухни

cookpad.com

6. В бульон, оставшийся после курицы, помещаем заготовленные галушки и варим 15-20 минут.
7. Во время варки галнаша, можно приготовить соус: в отлитую часть бульона нужно добавить тертый чеснок, соль и перец, а затем все перемешать.
8. Готовые галушки выкладываем на блюдо, а сверху кладем кусочки курицы. В центр блюда или же рядом с ним ставятся пиалы с соусом или с самим бульоном.

Жижиг-галнаш: в лучших традициях чеченской кухни

twitter.com/Platonov Ivan

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
кухни мираблюда из курицыкавказская кухня
1
Обсудить

Картина дня

наверх