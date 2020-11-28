Настоящая краковская колбаса по польскому рецепту. Готовим на водяной бане

Краковская колбаса из магазина мало соответствует настоящему польскому рецепту, а мы повторим именно его. Без лишних консервантов и ненужных добавок приготовим вкуснейшую колбасу, которую будет удобно подавать и как мясное ассорти, и просто поджарить в качестве главного блюда.

Ингредиенты. Все три вида мяса разбиты на группы, их нужно готовить отдельно.

Группа 1:

900 г нежирной свинины

15,3 г кошерной соли

2,25 г обычной соли

Группа 2:

700 г свиной лопатки

12 г кошерной соли

1,75 г обычной соли

Группа 3:

200 г жирной свиной лопатки или свиной грудинки

200 г нежирной говядины

6 г кошерной соли

1 г обычной соли

Приправы (добавить в конце):

5 г сушеного чеснока

1 г порошка кориандра

4 г белого перца

160 г измельченного льда или ледяной воды

Процесс:

1. Нежирную свинину режем крупно, добавляем соль и пакуем в зиплок.

2. Мясо из второй группы режем кубиками среднего размера, также смешиваем с солью и кладем в отдельную упаковку.

3. Мясо из третьей группы режем небольшими кубиками, солим, также пакуем в зиплок.

4. Все три пакета маркируем, чтобы не перепутать мясо. Кладем в холодильник и каждый день переворачиваем пакеты, всего в холодильнике мясу нужно провести пять дней.

5. Затем достаем мясо из холодильника, измельчаем ножом и только после этого вымешиваем руками или комбайном на невысокой скорости.

Добавьте указанных в ингредиентах приправ. В процессе добавляйте колотый лед — это требуется, чтобы фарш оставался свежим.

6. Плотно набиваем всю мясную массу в оболочку и 2 часа коптим холодным способом.

7. Затем ставим на водяную баню и готовим при температуре в 75 градусов 3 часа.

Видеорецепт:

Домашняя краковская будет гораздо вкуснее магазинных вариантов. К тому же, никаких консервантов в ней нет.