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Настоящая краковская колбаса по польскому рецепту. Готовим на водяной бане

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Краковская колбаса из магазина мало соответствует настоящему польскому рецепту, а мы повторим именно его. Без лишних консервантов и ненужных добавок приготовим вкуснейшую колбасу, которую будет удобно подавать и как мясное ассорти, и просто поджарить в качестве главного блюда.

Настоящая краковская колбаса по польскому рецепту. Готовим на водяной бане

Ингредиенты. Все три вида мяса разбиты на группы, их нужно готовить отдельно.

Группа 1:

900 г нежирной свинины
15,3 г кошерной соли
2,25 г обычной соли

Группа 2:

700 г свиной лопатки
12 г кошерной соли
1,75 г обычной соли

Группа 3:

200 г жирной свиной лопатки или свиной грудинки
200 г нежирной говядины
6 г кошерной соли
1 г обычной соли

Приправы (добавить в конце):

5 г сушеного чеснока 
1 г порошка кориандра
4 г белого перца
160 г измельченного льда или ледяной воды

Процесс: 

1. Нежирную свинину режем крупно, добавляем соль и пакуем в зиплок.

2. Мясо из второй группы режем кубиками среднего размера, также смешиваем с солью и кладем в отдельную упаковку.

Настоящая краковская колбаса по польскому рецепту. Готовим на водяной бане

3. Мясо из третьей группы режем небольшими кубиками, солим, также пакуем в зиплок.

4. Все три пакета маркируем, чтобы не перепутать мясо. Кладем в холодильник и каждый день переворачиваем пакеты, всего в холодильнике мясу нужно провести пять дней.

5. Затем достаем мясо из холодильника, измельчаем ножом и только после этого вымешиваем руками или комбайном на невысокой скорости.

Добавьте указанных в ингредиентах приправ. В процессе добавляйте колотый лед — это требуется, чтобы фарш оставался свежим.

Настоящая краковская колбаса по польскому рецепту. Готовим на водяной бане

6. Плотно набиваем всю мясную массу в оболочку и 2 часа коптим холодным способом.

Настоящая краковская колбаса по польскому рецепту. Готовим на водяной бане

7. Затем ставим на водяную баню и готовим при температуре в 75 градусов 3 часа.

Видеорецепт:

Домашняя краковская будет гораздо вкуснее магазинных вариантов. К тому же, никаких консервантов в ней нет.

 

 

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