Голубцы любят и готовят во всем мире, но у каждого народа свой вариант. Я приготовила голубцы по-венгерски. И оказалось, что это очень вкусное блюдо. Рецепт требует времени, но результат того стоит.

Описание приготовления:

Для запекания голубцов выберите керамический горшочек или противень с бортиками. Так как духовки разные, регулируйте температуру запекания от 175 до 180 самостоятельно. Готовые голубцы легко протыкаются ножом. Капустный лист очень мягкий, но не разваливается. Для соуса выберите квашеную капусту с умеренной кислотой, иначе запекаться блюдо будет дольше.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 1 Грамм (небольшой вилок)

Говядина — 350 Грамм (мякоть)

Свинина — 350 Грамм (мякоть)

Рис — 0,5 Стакана (стакан объемом 200 мл.)

Томатная паста — 50 Грамм

Вода — 1 Стакан (или бульон )

Лук репчатый — 1 Штука

Чеснок — 1-2 Зубчиков

Сметана — 2-3 Ст. ложек

Паприка — По вкусу

Черный перец — По вкусу

Капуста квашеная — 500-600 Грамм (без рассола)

Количество порций: 3-4

Как приготовить "Голубцы по-венгерски"

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Промойте рис в холодной воде. Залейте и отварите, после закипания, до полуготовности.

Слейте воду с полуготового риса, промойте еще раз.

Отставьте охлаждаться.

От капусты отделите листья. Для этого, в месте, где кочерыжка сделайте надрезы и аккуратно, снимите листочек.

В просторной кастрюле вскипятите воду. Опустите в нее по два листочка и после повторного закипания держите 5 минут.

В просторную чашу налейте холодную воду. Опустите туда капустные листья после 5 минут варки.

Обжарьте до мягкости на растительном масле нарезанный кубиком лук и измельченный чеснок.

Приготовьте фарш. Перекрутите говядину и свинину на мясорубке со средней решеткой. Смешайте в чаше измельченное мясо, рис, обжаренные лук с чесноком, яйцо, соль, паприку и перец черный. Хорошо перемешайте.

Достаньте из чаши с водой капустный лист. Стряхните излишки воды. Обрежьте жёсткую часть. Выложите 1-1,5 ст.л. фарша на капустный лист. Подогните боковые края и заверните.

В чаше разведите томатную пасту с водой.

В глубокий, объемный керамический горшочек или противень с бортиками, выложите квашеную капусту. Влейте половину количества разведенной томатной пасты.

Выложите подготовленные голубцы. Сверху залейте оставшийся разведенной томатной пастой.

Закройте крышкой. Поставьте в разогретую до 175-180 градусов духовку на 2 часа. За 15 минут до окончания процесса достаньте голубцы, снимите крышку. Залейте сметану и поставьте обратно в духовку, до окончания процесса.

Готовые голубцы подавайте сразу же на стол.

Блюдо подают вместе с квашеной капустой, с которой запекались голубцы. Дополнительно подаётся сметана. Приятного аппетита!