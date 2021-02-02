Мясной пирог с бульоном

Приготовление 2 часа и 30 минут

Рецепт на: 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тесто

яйца куриные 1 шт.

молоко 160 г

сливочное масло 60 г

мука 430 г

соль ½ ч. л.

Начинка

лук репчатый 1 шт.

картофель 900 г

мясо 600 г

сливочное масло 30 г

мясной бульон 200 мл

соль по вкусу

перец черный свежемолотый по вкусу

Дополнительно

сливочное масло 2 ст. л.

Смешиваем яйцо, молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Вливаем смесь в муку с солью. Хорошо вымешиваем тесто в течение 5–7 минут. Оно должно стать эластичным и гладким. Даем ему отдохнуть минут 20.

Лук, картофель и любое мясо (у меня говядина) нарезаем мелким кубиком. Смешиваем, солим и перчим по вкусу.

2/3 теста раскатываем в круг толщиной ~ 2 мм. Укладываем в форму диаметром 28 см. Выкладываем начинку.

Если мясо нежирное, можно добавить сливочное масло. Я натерла его на терке.

Из оставшегося теста формируем шарик для «крышки», а также раскатываем еще два круга теста толщиной ~2 мм. Соединяем один круг теста с тестом в форме.

На втором круге делаем надрезы и укладываем сверху. Защипляем.

Делаем в центре небольшое отверстие и закрываем его шариком из теста.

Пирог выпекаем в хорошо прогретой духовке при температуре 180°C 1 час 20 минут.

Затем достаем пирог и через отверстие аккуратно вливаем горячий бульон (можно воспользоваться воронкой или чайником, чтобы не облить пирог). Количество бульона зависит от сочности продуктов начинки. Его может понадобиться больше или меньше. Наливайте до тех пор, пока не увидите его. Затем снова ставим пирог в духовку и готовим ~30 минут. Если вдруг верх начнет подгорать, накройте фольгой или пергаментом.

Горячий пирог смазываем растопленным сливочным маслом.

Приятного аппетита!