БУДЕТ ВКУСНО!

129 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • liutik Федотова
    Спасибо за вкусный рецепт. А воду, в которой будет вариться буженина не нужно подсолить?Сочная буженина п...
  • Lora Некрасова
    Я покупаю морскую капусту в баночках, добавляю туда лук, чеснок, укроп, огурец свежий, столовую ложку сиропа шиповник...Морская капуста и...
  • Тамара Василек (Василёк)
    Я так готовлю, иногда , уже готовое, отправляю в духовку, зарумяниться. А юшечка из под мяса, очень вкусная, застынет...Сочная буженина п...

Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

Лютеница — популярная на Балканах овощная заготовка. Ее можно подать как закуску, намазку на хлеб или использовать в качестве соуса. Для ее приготовления овощи предварительно запекаются, очищаются от шкурки, измельчаются и увариваются до выпаривания лишней влаги. Основа блюда — болгарский перец. Остальные овощи и их количество используются на усмотрение хозяйки.

Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

Степень сложности — легко.
Время приготовления — 120 минут.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Красный болгарский перец — 4 шт.
  • Острый перец — по вкусу
  • Чеснок — 0,5 головки
  • Оливковое масло — 4 ст. ложки
  • Сахар — 1 ч. ложка
  • Пестрая (шарена) соль — 1 ст. ложка

Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

Приготовление

Болгарский перец, баклажаны помыть и завернуть вместе с чесноком и острым перцем в конвертер из фольги. Запекать овощи в духовке при +180°C минут 40. Остудить.

Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

После остывания овощей извлечь их из фольги. Очистить от шкурки баклажаны, с перцев удалить тонкую шкурку и семена.

Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

Сложить очищенную мякоть в кухонный комбайн и измельчить. В этом случае я пользуюсь насадкой «пластиковый нож», чтобы не повредить семена баклажана. Степень измельчения может быть как однородной, так и с вкраплением разного размера фрагментов овощей.

Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

Измельченную пасту переложить в посуду с толстым дном.

Варить на медленном огне до выпаривания влаги и загустения консистенции.

Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

Влить оливковое масло и добавить шарена соль (популярная болгарская приправа со специями). Перемешать и довести до кипения.

Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

Горячую лютеницу разложить по подготовленным стерильным банкам и герметично закрыть крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть пледом и оставить до полного остывания.

Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

 

 

Ссылка на первоисточник
заготовкисоусыкухни мира
Обсудить

Картина дня

наверх