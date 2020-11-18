Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

Лютеница — популярная на Балканах овощная заготовка. Ее можно подать как закуску, намазку на хлеб или использовать в качестве соуса. Для ее приготовления овощи предварительно запекаются, очищаются от шкурки, измельчаются и увариваются до выпаривания лишней влаги. Основа блюда — болгарский перец. Остальные овощи и их количество используются на усмотрение хозяйки.

Степень сложности — легко.

Время приготовления — 120 минут.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Красный болгарский перец — 4 шт.

Острый перец — по вкусу

Чеснок — 0,5 головки

Оливковое масло — 4 ст. ложки

Сахар — 1 ч. ложка

Пестрая (шарена) соль — 1 ст. ложка

Приготовление

Болгарский перец, баклажаны помыть и завернуть вместе с чесноком и острым перцем в конвертер из фольги. Запекать овощи в духовке при +180°C минут 40. Остудить.

После остывания овощей извлечь их из фольги. Очистить от шкурки баклажаны, с перцев удалить тонкую шкурку и семена.

Сложить очищенную мякоть в кухонный комбайн и измельчить. В этом случае я пользуюсь насадкой «пластиковый нож», чтобы не повредить семена баклажана. Степень измельчения может быть как однородной, так и с вкраплением разного размера фрагментов овощей.

Измельченную пасту переложить в посуду с толстым дном.

Варить на медленном огне до выпаривания влаги и загустения консистенции.

Влить оливковое масло и добавить шарена соль (популярная болгарская приправа со специями). Перемешать и довести до кипения.

Горячую лютеницу разложить по подготовленным стерильным банкам и герметично закрыть крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть пледом и оставить до полного остывания.