Болгарская лютеница: закуска из сладких перцев и баклажанов

Лютеница — популярная на Балканах овощная заготовка. Ее можно подать как закуску, намазку на хлеб или использовать в качестве соуса. Для ее приготовления овощи предварительно запекаются, очищаются от шкурки, измельчаются и увариваются до выпаривания лишней влаги. Основа блюда — болгарский перец. Остальные овощи и их количество используются на усмотрение хозяйки.
Степень сложности — легко.
Время приготовления — 120 минут.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Красный болгарский перец — 4 шт.
- Острый перец — по вкусу
- Чеснок — 0,5 головки
- Оливковое масло — 4 ст. ложки
- Сахар — 1 ч. ложка
- Пестрая (шарена) соль — 1 ст. ложка
Приготовление
Болгарский перец, баклажаны помыть и завернуть вместе с чесноком и острым перцем в конвертер из фольги. Запекать овощи в духовке при +180°C минут 40. Остудить.
После остывания овощей извлечь их из фольги. Очистить от шкурки баклажаны, с перцев удалить тонкую шкурку и семена.
Сложить очищенную мякоть в кухонный комбайн и измельчить. В этом случае я пользуюсь насадкой «пластиковый нож», чтобы не повредить семена баклажана. Степень измельчения может быть как однородной, так и с вкраплением разного размера фрагментов овощей.
Измельченную пасту переложить в посуду с толстым дном.Варить на медленном огне до выпаривания влаги и загустения консистенции.
Влить оливковое масло и добавить шарена соль (популярная болгарская приправа со специями). Перемешать и довести до кипения.
Горячую лютеницу разложить по подготовленным стерильным банкам и герметично закрыть крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть пледом и оставить до полного остывания.
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