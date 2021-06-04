Колбаса в пивном соусе и гарнир

Здравствуй, честной народ. Находясь на карантине в состоянии перманентного поиска свежих идей, лежания на диване и стремлении научиться чему-то новому, я листал поваренную книгу замечательной хозяйки пани Дарии Цвек «у буднi i свята» и нашел там интересный и простой рецепт, которым и хочу с вами сейчас заделиться.

Понадобятся вот эти парни:

500-600г копченой колбасы. Искать можно либо домашнюю копченую, либо фабричную. Дорогую сюда покупать не надо. Не то сейчас время.

350 мл светлого пива

2ст.л растительного масла

1 полная ч.л. муки

1 луковица

1 ч.л. сладкой горчицы

Как готовить:

- Колбасу очистить и нарезать крупными кусками.

- Лук нарезать тонкими перьями и подрумянить.

-Добавить колбасу и готовить на среднем огне еще минут 5.

-Посыпать колбасу с луком мукой и залить пивом. Приправить солью и черным перцем. Добавить горчицу.

-Довести до кипения и готовить еще пару минут на минимальном огне, до загустения.

- НА стол ставить в глубокой тарелке с поджаренным черным хлебом и холодным пивом. По желанию посыпать рубленой петрушкой.

В качестве гарнира, дабы два раза не бегать, я выбрал морковь с яблоками из той же книги.

К вышеупомянутой колбасе такой гарнир подходит с трудом. Но так как я большой любитель сочетания яблока и моркови, то решил забить на это дело и все же приготовить.

Надо: 500г моркови( в моем случае это просто 2 серьезные такие морковищи)

- пара яблок кисло-сладких сортов

- 2 ст.л. растительного масла, соль и сахар.

- лимонный сок. Это уже отсебятина

Готовить элементарно: морковь на крупную терку.

. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне до полуготовности. Проверяется эта пресловутая полуготовность путем укусывания кусочка моркови. Если лишь немного твердовато- значит это оно.

- Лук нарезать соломкой и поджарить на масле до слегка румяного цвета.

- Забросить лук к моркови, прямо в сковороду (или в казан, если вы запасливая белка) натереть яблоко на крупной терке. Яблоко можно и не чистить. Перемешать и готовить, помешивая, до готовности. Жидкость должна полностью выпариться, а морковь с яблоком стать полностью мягкими.

- В финале попробовать и выровнять по вкусу на соль и сахар. В самом конце добавить дольку-другую выжатого лимона и перемешать.

Технические вопросы и замены:

- Особо поэкспериментировать с колбасой я не успел, но пару раз пробовал в похожем блюде белые колбаски и они были неплохи. Так что можно пробовать с ними. Также заменой колбасе могут быть сардельки или сосиски.

- Думаю, что в таком блюде может неплохо смотреться чеснок. В следующий раз надо проэкспериментировать.

-Пиво: заменяется на бульон. Правда тогда это блюдо с натягом можно будет называть «колбасой в пивном соусе»

-да, я знаю, что колбасу вкусно заточить и просто так с хлебом или без. Но внести разнообразие, или сделать из средненькой колбасы полноценное блюдо, никогда не помешает

- UPD: если захотите более родного сочетания колбасы с гарниром, рекомендуется вместо предложенного гарнира приготовить тушеной капусты. Свежей или кислой.

Выводы: что тут скажешь- не люблю таких шаблонных названий, но получается сугубо мужская такая штука, которую хорошо есть у костра из деревянных мисок, ложкой, вырезанной из обломка вражеского драккара. Все весьма сурово и грубо. Момент, который напряг меня в очередной раз- горечь общего блюда. Я грешу на пиво- впредь буду внимательнее. Второй раз я так обжигаюсь с пивной горечью. В остальном все в порядке. Копченая колбаса и пивной соус. Жрать с хлебом, запивать пивом. Желательно это делать в палатке и лучше если палатка будет не в квартире.

Насчет гарнира скажу просто: я дико люблю такие сочетания и всячески рекомендую попробовать тем, что этого еще не сделал. Если угадаете с вкусной, сладкой морковью, возьмете нормальные кисло-сладкие яблоки и выровняете по вкусу на соль\сахар\кислоту, то получите годную штуку, которую можно отлично есть, как в горячем, так и в холодном виде. В последнем «агрегатном» состоянии она мне понравилась даже больше.

ПО вкусу оно кисло-сладкое, немного «остренькое» от лимонного сока. Мне так эта штука понравилась, что я на следующий день сделал в двойном размере и ел еще пару дней. Блюдо это помимо того, что вкусное, так еще и экономное. Капуста и яблоки в большинстве регионов есть всегда и стоят дешево.