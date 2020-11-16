Проще плова, лучше гречки! Перловка с фаршем

Вкусный обед для всей семьи, никто не останется равнодушным и все будут просить добавки. Простая перловка, простой рецепт и получается удивительно вкусное блюдо. Мало кто пробовал такую вкуснятину!

Смотрите и готовьте на здоровье! Для вас старались!

Первым делом промываем и отвариваем перловку, до готовности минут 30-40.

Рецепт:

фарш 500 гр,

лук 2 шт,

морковь 1 шт,

сладкий перец 200 гр,

чеснок 3 зуб,

перловка 250 гр,

соль, черный перец по вкусу,

зелень петрушки, лука,

растительное масло,

сушеные томаты 50 гр (помидор или томатная паста).

В небольшом количестве растительного масла обжариваем лук, морковку. После чего сюда добавляем фарш. Обжариваем до готовности.

В условиях самоизоляции использую замену свежим овощам - замороженные овощи из холодильника. Сегодня буду использовать сладкий перец (уже порезанный), сушенные помидоры и замороженные помидоры.

Замороженные овощи готовятся гораздо быстрее. Приправляем солью, перцем и можно добавлять отварную перловку (предварительно слить). Хорошо перемешали и блюдо готово!

Перед подачей немного зелени, которая растет на окне (петрушка и зеленый лук). Рассыпчатая, яркая, очень ароматная и вкусная перловка получилась! Вместо плова)))

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.