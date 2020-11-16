Проще плова, лучше гречки! Перловка с фаршем

Вкусный обед для всей семьи, никто не останется равнодушным и все будут просить добавки. Простая перловка, простой рецепт и получается удивительно вкусное блюдо. Мало кто пробовал такую вкуснятину!
Смотрите и готовьте на здоровье! Для вас старались!
Первым делом промываем и отвариваем перловку, до готовности минут 30-40.
Рецепт:
- фарш 500 гр,
- лук 2 шт,
- морковь 1 шт,
- сладкий перец 200 гр,
- чеснок 3 зуб,
- перловка 250 гр,
- соль, черный перец по вкусу,
- зелень петрушки, лука,
- растительное масло,
- сушеные томаты 50 гр (помидор или томатная паста).
В небольшом количестве растительного масла обжариваем лук, морковку. После чего сюда добавляем фарш. Обжариваем до готовности.
В условиях самоизоляции использую замену свежим овощам - замороженные овощи из холодильника. Сегодня буду использовать сладкий перец (уже порезанный), сушенные помидоры и замороженные помидоры.
Замороженные овощи готовятся гораздо быстрее. Приправляем солью, перцем и можно добавлять отварную перловку (предварительно слить). Хорошо перемешали и блюдо готово!
Перед подачей немного зелени, которая растет на окне (петрушка и зеленый лук). Рассыпчатая, яркая, очень ароматная и вкусная перловка получилась! Вместо плова)))
Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.
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