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Проще плова, лучше гречки! Перловка с фаршем

Проще плова, лучше гречки! Перловка с фаршем

Вкусный обед для всей семьи, никто не останется равнодушным и все будут просить добавки. Простая перловка, простой рецепт и получается удивительно вкусное блюдо. Мало кто пробовал такую вкуснятину!

Смотрите и готовьте на здоровье! Для вас старались!

Первым делом промываем и отвариваем перловку, до готовности минут 30-40.

Проще плова, лучше гречки! Перловка с фаршем

Рецепт:

  • фарш 500 гр,
  • лук 2 шт,
  • морковь 1 шт,
  • сладкий перец 200 гр,
  • чеснок 3 зуб,
  • перловка 250 гр,
  • соль, черный перец по вкусу,
  • зелень петрушки, лука,
  • растительное масло,
  • сушеные томаты 50 гр (помидор или томатная паста).

В небольшом количестве растительного масла обжариваем лук, морковку. После чего сюда добавляем фарш. Обжариваем до готовности.

Проще плова, лучше гречки! Перловка с фаршем

В условиях самоизоляции использую замену свежим овощам - замороженные овощи из холодильника. Сегодня буду использовать сладкий перец (уже порезанный), сушенные помидоры и замороженные помидоры.

Проще плова, лучше гречки! Перловка с фаршем

Замороженные овощи готовятся гораздо быстрее. Приправляем солью, перцем и можно добавлять отварную перловку (предварительно слить). Хорошо перемешали и блюдо готово!

Проще плова, лучше гречки! Перловка с фаршем

Перед подачей немного зелени, которая растет на окне (петрушка и зеленый лук). Рассыпчатая, яркая, очень ароматная и вкусная перловка получилась! Вместо плова)))

Проще плова, лучше гречки! Перловка с фаршем

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.

 

 

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