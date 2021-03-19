«Культовый» рецепт времён СССР - очень вкусное печенье на рассоле

Когда захочется порадовать близких чем-то вкусненьким, предлагаю приготовить простое, но очень вкусное и оригинальное печенье к чаю. Это старый рецепт, ещё из советских времён, когда в магазинах было пусто, но находчивые хозяйки всё равно находили способы порадовать семью выпечкой. Готовится печенье из самых простых продуктов на основе обычного рассола. Подойдет любой рассол, оставшийся от солений (огурцов, помидоров, патиссонов). Из предложенного количества ингредиентов на выходе получается около 400-420 г печенья.

Ингредиенты:

рассол от огурцов или других солений – 250 мл

растительное масло – 250 мл

сахар – 180 г

мука пшеничная – 400-420 г

разрыхлитель – 10 г

Печенье на рассоле от огурцов – рецепт с фото:

В просторную чашу наливаем рассол и растительное масло. Венчиком смешиваем их между собой.

Добавляем разрыхлитель и сахар, снова хорошо перемешиваем.

Просеиваем муку и добавляем ее частями в чашу, помешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки.

Затем, продолжая добавлять муку, замешиваем тесто руками. Необходимо его довести до однородного и пластичного состояния. Даем ему постоять 5-7 минут, прикрыв крышкой, чтобы мука впитала всю жидкость.

Раскатываем тесто скалкой на рабочей поверхности в толщину около 0,5 - 0,7 см.

Чем толще будет раскатано тесто, тем мягче будет печенье.

Формочками для печенья выдавливаем фигурки.

Выкладываем сформированное печенье на присыпанный мукой противень на достаточном расстоянии друг от друга, поскольку оно увеличится в размере. Ставим его в прогретый до 180 °C духовой шкаф на 10-15 минут в зависимости от толщины ваших изделий.

Готовой выпечке даем немного остыть. Подаем с чаем. Вкусное и простое печенье на рассоле готово!

Приятного аппетита!