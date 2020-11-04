«Король стола»: необыкновенно вкусный салат из самых простых продуктов

Сочетание простых продуктов в этом салате, подарит вам настоящий праздник вкуса.

Ингредиенты

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: — шампиньоны, 500 г; — яйца, 6 шт; — сыр твердый, 150 г; — лук, 2 шт; — морковь, 3 шт; — огурцы маринованные, 3 шт; — картофель, 4 шт; — томаты черри, укроп и зеленый лук; — вода, 150 мл; — майонез, 250 г; — желатин, 1 ст.л; — чеснок, 3 зубчика; — грудинка куриная копченая, 1 шт.

Приготовление

Шампиньоны промываем и просушиваем, режем на дольки. Лук режем кубиками.

Обжариваем лук на растительном масле, потом добавляем грибы, солим и обжариваем до готовности. Остужаем. Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

Когда масса станет набухшей и желатин растворится, смешиваем ее с майонезом до однородности. Варим яйца, остужаем и делим на белок и желток, отдельно трем на средней терке. К натертым желткам добавляем тертый сыр и перемешиваем, потом добавляем 2 ст.л. майонеза и перемешиваем.

Для формирования салата возьмите или разъемное кольцо или любую форму и застелите ее пленкой.

Первый слой – это сыр с желтками, выкладываем и разравниваем. Остывшие грибы с луком смешиваем с 2 ст.л. соуса и выкладываем их следующим слоем.

Сваренную морковь трем на терке и смешиваем с частью выдавленного через пресс чеснока, 2 ст.

л. соуса и выкладываем третий слой салата.

Белок смешиваем с соусом, подсаливаем по вкусу и кладем следующий слой.

Огурцы режем на мелкие кусочки и это следующий слой и заливаем его соусом. Выкладываем курицу кусочками и поливаем майонезом, сверху кладем тертый отварной картофель, который также смазываем соусом. Накрываем форму пленкой и ставим салат на 3 часа в холодильник.

Вынимаем салат из формы, перевернув его на блюдо, снимаем пленку и украшаем помидорками, зеленью и зеленым луком.