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12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

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Не знаешь, какой суп сварить на этот раз? Сегодня хотим поделиться с тобой отличными рецептами супов с клецками. Мясной, овощной, томатный, сырный – и это только начало. В подборке ты точно найдешь пару вариантов, которые тебе понравятся!

1. Суп с клецками из муки

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Простейший рецепт, которым пользовались еще наши бабушки.

Тебе понадобится: 400 г курицы, 200 г картошки, 80 г лука, 80 г моркови, 60 г перца, 1 пучок зелени, специи, 1 яйцо, 60 г муки.

Приготовление: Залей курицу водой и провари 40 минут после кипения. Процеди бульон, добавь в него картошку, а из остальных овощей приготовь зажарку.

Смешай яйцо с половиной зелени, ложкой масла, мукой и специями, добавь примерно 60 мл бульона, и замеси тесто. С помощью ложки выложи клецки в кастрюлю, добавь зажарку и остальную зелень, доведи суп до кипения и сними с огня.

2. Суп с картофельными клецками

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Интересный способ добавить картошку в суп!

Тебе понадобится: 400 г курицы, 300 г картофеля, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, 0,5 стакана муки, 30 г сливочного масла.

Приготовление: Отвари курицу до готовности, и отдельно отвари картофель. Лук с морковью измельчи и обжарь на сливочном масле. Готовую картошку разомни в пюре, добавь яйцо с мукой, приправь, раскатай в колбасу и нарежь на кусочки.

Отправь клецки в кастрюлю вместе с зажаркой и вари 5 минут.

3. Суп с клецками из манки

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

У манных клецок текстура очень сильно отличается от мучных.

Тебе понадобится: 500 г курицы, 1 корень петрушки, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 1 луковица, 1 яйцо, 4 ст.л. манки, специи.

Приготовление: Сложи в кастрюлю курицу и крупно рубленые овощи с кореньями, залей водой и вари 40 минут после закипания. Смешай манку с яйцом и специями, оставь набухать на полчаса. Убери овощи из кастрюли, ложкой выложи клецки и провари суп еще 15 минут.

4. Суп с сырными клецками

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Если хочешь – добавь горсть горошка или кукурузы.

Тебе понадобится: 200 г курицы, 5 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 1 перец, 1 яйцо, 50 г сыра, специи, 3 ст.л. муки.

Приготовление: Отвари курицу до готовности, выложи в бульон картошку и тоже отвари. Отдельно измельчи лук, перец и морковь, и обжарь вместе около 5-7 минут, а потом отправь в суп. Смешай тертый сыр, муку и яйцо, приправь по вкусу, скатай небольшие шарики и выложи в кастрюлю. Вари суп, пока клецки не всплывут.

5. Суп с клецками из кукурузной муки

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Получается красивый суп с такими же красивыми золотистыми клецками.

Тебе понадобится: 2 л бульона, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1 перец, 1 яйцо, 5 ст.л. кукурузной муки, 1 ч.л. куркумы, паприка, карри, специи, 1 пучок петрушки.

Приготовление: В кипящий бульон отправь нарезанную брусочками картошку и провари. Обжарь измельченный овощи, и тоже добавь их в кастрюлю, когда картошка станет мягкой.

Смешай кукурузную муку, яйцо и специи, скатай небольшие клецки и отправь в кастрюлю. Приправь суп паприкой, карри и куркумой, провари 10-15 минут и посыпь зеленью.

6. Суп с клецками из рисовой муки

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Если у тебя нет рисовой муки, тогда просто измельчи обычный рис в кофемолке.

Тебе понадобится: 1,5 л бульона, 3 картофелины, 1 перец, 1 помидор, 1 луковица, 1 морковь, зелень, специи, 250 г рисовой муки, 1 яйцо, вода.

Приготовление: В кипящий бульон отправь картошку, а когда она почти сварится – морковь, перец и лук. Смешай рисовую муку с яйцом, и добавь воды до удобной консистенции теста. Сформируй клецки и отправь их в суп вместе с нарезанным помидором и специями. Вари около 10 минут.

7. Суп с клецками из заварного теста

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Заварное тесто сложнее в приготовлении, но оно того стоит!

Тебе понадобится: 1,5 л бульона, 4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 150 мл воды, 40 г сливочного масла, 170 г муки, 1 яйцо, 1 пучок зелени, специи.

Приготовление: В кипящий бульон добавь картошку, а лук с морковью измельчи и обжарь. Воду и сливочное масло нагрей в кастрюле до кипения, всыпь муку и перемешай.

Когда тесто слегка остынет, добавь яйцо и хорошо его вымеси, а потом скатай небольшие шарики. Отправь в суп зажарку, а через пару минут клецки. Когда они увеличатся примерно в 1,5 раза, сними кастрюлю с огня и добавь зелень.

8. Суп с клецками на кефире

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Отличный рецепт легкого супа для тех, кто заботится о своем питании!

Тебе понадобится: 1,5 л бульона, 3 картофелины, 1 морковь, 0,5 стакана кефира, 100 г муки, щепотка соды, 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, специи и зелень.

Приготовление: Нарежь картофель и морковь кубиками, и добавь в кипящий бульон. Смешай кефир, яйцо, муку, соду и специи, и осторожно выложи клецки в суп ложкой. Провари до всплытия, и заправь блюдо зеленью, специями и давленым чесноком.

9. Молочный суп с клецками

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Клецки на кефире уже были, а теперь будет суп на молоке.

Тебе понадобится: 1,5 стакана бульона, 3 стакана молока, 120 г сливочного масла, 3 картофелины, 1 луковица, петрушка, 1 яйцо, специи, 1,5 стакана муки.

Приготовление: Мелко нарежь лук и крупнее – картофель, и около 20 минут туши на сливочном масле. Влей молоко, доведи до кипения и сними с огня, чтобы немного остыло.

Смешай муку, яйца и 5 ложек молока, замеси крутое тесто и скатай маленькие шарики. Отвари клецки в кипящем бульоне до всплытия, влей туда же картофельную смесь, посыпь зеленью, и оставь на плите еще на 3 минуты.

10. Суп с фрикадельками и клецками

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Сразу два приятных сюрприза в одной тарелке!

Тебе понадобится: 2,5 л бульона, 3 картофелины, 200 г фарша, 1 луковица, 0,5 моркови, специи, 1 яйцо, 5 ст.л. воды, 5 ст.л. муки.

Приготовление: Добавь кусочки картофеля в кипящий бульон и вари 25-30 минут. Смешай фарш со специями и половиной рубленого лука, сформируй маленькие фрикадельки. Оставшийся лук обжарь с тертой морковью до золотистости, и отправь в суп.

Через 10 минут добавь в кастрюлю специи и фрикадельки. Смешай яйцо с водой и мукой, и чайной ложкой добавь в суп небольшие клецки. Вари все вместе, пока они не всплывут – около 5 минут.

11. Овощной суп с кабачковыми клецками

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Большую часть кабачка отправь в суп, а примерно четверть – натри на клецки.

Тебе понадобится: 400 г курицы, 1 морковь, 1 луковица, 1 кабачок, 2 помидора, 3 картофелины, 300 г цветной капусты, 150 г стручковой фасоли, 1 яйцо, 4 ст.л. муки, специи, зелень.

Приготовление: Залей курицу водой и провари бульон 30 минут после кипения. Добавь в него кубики картофеля, а через 5-7 минут – спаржевую фасоль. Цветную капусту раздели на соцветия, помидоры измельчи и мелко нарежь, а лук и морковь обжарь.

Смешай муку, часть тертого кабачка, яйцо и рубленую зелень, а остальной кабачок нарежь кубиком. Выложи в суп все овощи, а потом ложкой сформируй клецки. Вари все вместе около 10 минут, приправь и посыпь зеленью.

12. Сырный суп с клецками

12 вкусных cупов с клецками, с которыми справится любая хозяйка

Лучше всего брать плавленый сыр без добавок, и тот, который точно разойдется в бульоне.

Тебе понадобится: 2 л бульона, 4 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 500 мл молока, 1 пучок зелени, 1 яйцо, 6 ст.л. муки, 1 ст.л. сливочного масла, специи, 3 плавленых сырка.

Приготовление: Натри сырки на крупной терке, добавь в кипящий бульон и хорошо перемешай. Когда они растворятся, добавь молоко и вари суп еще 10 минут. За это время обжарь на сливочном масле измельченный лук и тертую морковь.

Картошку нарежь небольшими брусочками и выложи все вместе в кастрюлю. Смешай яйцо, муку, специи и немного молока для консистенции, и сформируй клецки маленькой ложкой. Вари до готовности всех ингредиентов.

 

 

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