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Конвертики из лаваша с яблоками

Из лаваша можно приготовить много простых и вкусных закусок. Предлагаем рецепт конвертиков из лаваша с яблоками, которые готовят прямо на сковороде. Чуть кисловатые зеленые яблоки с ванилью станут идеальным наполнителем. После обжарки вы сможете по достоинству оценить тонкий, и в тоже время, пикантный вкус хрустящих конвертиков. Быстрый рецепт лакомства понравится многим хозяйкам, не желающим проводить кучу времени на кухне.

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Для рецепта конвертиков вам потребуется:

  • лаваш - 2 шт.
  • яблоки (зеленые) - 300г
  • сахар - 100г
  • ванилин - 5г
  • масло растительное для жарки.

Рецепт приготовления конвертиков:

Конвертики из лаваша с яблоками, Шаг 01

Подготовить зеленые яблоки. В этом рецепт хорошо использовать яблоки с кислинкой. Вымыть яблоки и порезать их мелкими кубиками. Очищать от кожуры плоды не нужно.

Конвертики из лаваша с яблоками, Шаг 02

В миску с яблоками добавить ванилин и сахар. Хорошо все перемешать.

Конвертики из лаваша с яблоками, Шаг 03

Лаваш порезать на квадраты. Ширина и длина квадратов примерно 15 см.

Конвертики из лаваша с яблоками, Шаг 04

В центр каждого квадрата нужно положить столовую ложку яблочной начинки.

Конвертики из лаваша с яблоками, Шаг 05

Завернуть края лаваша к середине.

Конвертики из лаваша с яблоками, Шаг 06

Сформировать конверты.

Конвертики из лаваша с яблоками, Шаг 07

Обжарить конвертики из лаваша на растительном масле с обеих сторон. Готовить на среднем огне. Время жарки одной порции - 2-3 минуты.

Подавать конвертики из лаваша с яблоками можно как горячими, так и холодными. Конвертики с яблоками можно сделать на завтрак, либо побаловать близких во время семейного чаепития. Без сомнения, угощение понравится всем! Приятного аппетита!

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