Обжарить конвертики из лаваша на растительном масле с обеих сторон. Готовить на среднем огне. Время жарки одной порции - 2-3 минуты.

Подавать конвертики из лаваша с яблоками можно как горячими, так и холодными. Конвертики с яблоками можно сделать на завтрак, либо побаловать близких во время семейного чаепития. Без сомнения, угощение понравится всем! Приятного аппетита!