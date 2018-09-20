Для рецепта конвертиков вам потребуется:
- лаваш - 2 шт.
- яблоки (зеленые) - 300г
- сахар - 100г
- ванилин - 5г
- масло растительное для жарки.
Рецепт приготовления конвертиков:
Подготовить зеленые яблоки. В этом рецепт хорошо использовать яблоки с кислинкой. Вымыть яблоки и порезать их мелкими кубиками. Очищать от кожуры плоды не нужно.
В миску с яблоками добавить ванилин и сахар. Хорошо все перемешать.
Лаваш порезать на квадраты. Ширина и длина квадратов примерно 15 см.
В центр каждого квадрата нужно положить столовую ложку яблочной начинки.
Завернуть края лаваша к середине.
Сформировать конверты.
Обжарить конвертики из лаваша на растительном масле с обеих сторон. Готовить на среднем огне. Время жарки одной порции - 2-3 минуты.
Подавать конвертики из лаваша с яблоками можно как горячими, так и холодными. Конвертики с яблоками можно сделать на завтрак, либо побаловать близких во время семейного чаепития. Без сомнения, угощение понравится всем! Приятного аппетита!
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