Зима. У кого-то правильная зима с снегом, у кого-то неправильная без снега.

Ощущение зимы приходит к нам не только с горячими батареями отопления и зимней одеждой, но и горячей, сытной достаточно насыщенной пищей.

Я к таким отношу бигос, солянку, гуляш и конечно гороховый суп с копчеными ребрышками.

Это не пост вам показать тысячный вариант приготовления этого блюда, а просто поделиться теплом, которое исходит от этого блюда темными зимними вечерами за семейными столами наших кухонь.

Начнемс ..

Само название говорит нам о том, что в этом блюде присутствует горох и копченые ребрышки. Не буду вас в этом разубеждать, это действительно так.

Только к ребрышкам, я еще приплюсовал парочку колбасок начиненными подкопченным фаршем.

Первым делом для любого заправочного супа делается его основа бульон. Для хорошего бульона была взята говяжья грудинка. Нужно сказать после говяжьих хвостов, она достойно занимает второе место для супов.

Итак в кастрюлю кладем кусок грудинки и заливаем его холодной водой.

Как только вода закипела, я эту воду выливаю, промываю мясо для того, чтобы у меня был чистинький и светлый бульон. Заливаю снова холодной водой и ставлю на средний огонь, как только закипит, уменьшаю огонь на малый пусть по-тихоньку варится.

Дальше готовлю заправку.

Беру пару луковиц, маленький кусочек корня петрушки, морковку и разрезаю их пополам.

Затем оппаливаю их газовой горелкой. Если у вас такой нет, возьмите просто сковородку и обжарьте овощи на ней только без масла. Это придаст бульону не только красивый цвет, но и потрясающий аромат. После этой процедуры овощи поехали купаться в кастрюлю с слабокипящим бульоном.

Заливаем горох водой. Как готовить горох, как правило написано на упаковке. Сегодня уже нет надобности всю ночь оставлять его в воде или варить три часа. Для моего гороха достаточно было побыть пару часов воде, пока не приготовится бульон.

Занялся заправкой супа. Пару средних луковиц и большая морковка ловким движением самурая поменяли свою структуру на маленькие кубики.

На сковородку подлил столовую ложку растительного масла, луку и морковки дал немного пропотеть без фанатизма, чтобы немного лучок стал прозрачным, затем к ним добавил копченности. От нагрева копченности еще больше издают свой насыщенный аромат.

Через пару часов бульон был готов, я вынул от туда мясо и разваренные овощи, засыпал горохом и дал еще минут 35-40 гороху провариться. Затем погружным блендером всю эту красоту всблендернул ).

И добавил овощи с копченностями. Еще минут двадцать и супец готов.





В тарелочку можете добавить немного вареной грудинки и залить это все супом.

Незабудьте присыпать суп гренками, они придадут ту неповторимую насыщенность за которую мы и любим это блюдо.

Уют и тепло вашему дому.