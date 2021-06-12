Пикник по случаю: что приготовить на праздничный стол на даче

Как же здорово собраться летом душевной компанией на свежем воздухе! Особенно если для этого есть приятный повод — длинные выходные, юбилей, свадьба, годовщина или любой другой семейный праздник. В такой атмосфере хочется по-настоящему расслабиться и насладиться живым общением. Остается решить, что приготовить на праздничный стол на природе. Без обилия закусок, горячих блюд и салатов по случаю долгожданного дня рождения, который будет шумно праздноваться на даче, точно не обойтись. Берите себе на заметку яркие и простые блюда из нашей подборки, если в ближайшее время вы планируете устроить на природе красивое семейное торжество.

Шашлычки из креветок

Итак, что из закусок приготовить на дружескую вечеринку на природе, например, по случаю дня рождения? Хорошим вариантом праздничной закуски станут шашлычки из креветок. Деликатный вкус морепродуктов лучше всего подчеркнет лимонный сок в сочетании с чесноком. Панцири креветок можно оставить. Они красиво зарумянятся на огне и будут аппетитно хрустеть. Не забудьте заранее замочить деревянные шпажки в воде, иначе они могут подгореть.

Ингредиенты:

креветки — 500 г

лимоны — 1 шт.

чеснок — 2–3 зубчика

розмарин — 2 веточки

оливковое масло — 3 ст. л.

л. соль — по вкусу

Способ приготовления:

Креветки хорошо промойте и обсушите. Чеснок пропустите через пресс. Выжмите из лимона сок. Смешайте с оливковым маслом и чесноком. Разомните руками веточки розмарина, добавьте в маринад. Полейте получившейся ароматной смесью креветки и оставьте на 10–15 минут. Нанижите морепродукты на шпажки, жарьте на решетке до золотистого цвета.

Конвертики из лаваша с сырно-яичной начинкой

Тонкий лаваш — универсальный продукт, которому на праздничном пикнике всегда найдется достойное применение. Сделаем с ним горячие конвертики с тягучей сырной начинкой. На мангале они приготовятся моментально. Если делаете такую закуску дома, обмакните конвертики из лаваша в яйцо и затем поджарьте на сковороде.

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 3 шт.

яйца куриные — 3 шт.

сыр твердый — 150 г

кинза — 1 пучок

лук зеленый — 3–4 пера

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите яйца вкрутую, очистите от скорлупы. Натрите на терке сыр и яйца. Кинзу и зеленый лук мелко порубите. Смешайте начинку, посолите. Можно добавить немного майонеза. Листы лаваша разрежьте на 3–4 части, выложите на каждую из них начинку, сверните конвертиком. Подрумяньте на решетке по минуте с обеих сторон. Подавайте незамедлительно, пока сыр еще горячий.

Треугольнички с авокадо, моцареллой и вялеными томатами

Хотите удивить друзей и виновника торжества чем-то необычным? Приготовьте оригинальные бутерброды в средиземноморском стиле. Сделайте ставку на необычное сочетание вкусов. В этом рецепте мы соединили бархатистое авокадо, пряные вяленые томаты и нежнейшую моцареллу.

Ингредиенты:

черный хлеб — 6 ломтиков

авокадо — 2 шт.

вяленые томаты — 200 г

моцарелла в шариках — 200 г

чеснок — 1 зубчик

лимонный сок — 1 ст. л.

укроп — ½ пучка

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Удалите у авокадо косточки, снимите кожуру и натрите мякоть на терке. Добавьте к авокадо соль, измельченный чеснок и лимонный сок. Разрежьте квадратные ломтики хлеба по диагонали. Смажьте хлебные треугольники тертым авокадо. Сверху положите вяленые томаты и шарики моцареллы. Украсьте каждый бутерброд веточкой укропа.

Кростини с луковым мармеладом

Если вы планируете отметить семейный праздник с размахом, сразу возникает вопрос — что приготовить для большой компании на природе? Угостите друзей маленькими итальянскими бутербродами кростини. Прелесть заключается в том, что готовятся они просто и с любой начинкой. В нашем случае — с пикантным луковым мармеладом.

Ингредиенты для лукового мармелада:

лук красный — 1 кг

мед — 60 г

десертное вино — 100 мл

сахар — 50 г

уксус бальзамический — 2 ст. л.

растительное масло — 3 ст. л.

паприка сладкая молотая — 2 ч. л.

тимьян — 2 веточки

розмарин — 1 веточка

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Очищенные луковицы нарежьте полукольцами. Обжарьте на растительном масле 15–20 минут. Добавьте сахар, мед и специи, влейте вино и бальзамик. Веточку розмарина положите целой. Равномерно перемешайте лук и томите на слабом огне с приоткрытой крышкой. Периодически помешивая луковую массу, выпарите всю жидкость. Остудите. Остывший луковый мармелад перелейте в стеклянную баночку с плотно прилегающей крышкой.

Ингредиенты для кростини:

багеты — 1 шт.

луковый мармелад — по вкусу

сливочный сыр — 150 г

тимьян — по вкусу

Способ приготовления:

Багет нарежьте ломтиками и слегка подсушите на мангале или в духовке. Выложите на каждый ломтик по одной столовой ложке лукового мармелада. Сверху положите немного сливочного сыра и украсьте тимьяном.

Тарелка закусок

Блюда на день рождения для пикника на даче не должны быть сложными. Если вы поставите на стол обычную тарелку с нарезкой, никто не будет против, но мы предлагаем оформить закуски оригинально. Среди них могут быть свежие овощи, домашние соленья, копчености, сыр, зелень. Такое ассорти понравится и ребенку, и взрослому. Предлагаем свой вариант простой и вкусной закуски.

Ингредиенты:

ломтики хлеба — 10 шт.

колбаса любимого сорта — 200 г

твердый сыр — 200 г

оливки без косточек — 300 г

вяленые томаты — 300 г

петрушка — пучок

Способ приготовления:

Колбасу нарежьте тонкими кружками, сыр — крупными кубиками. Оливки и вяленые томаты разложите в красивые пиалы. Ломтики хлеба слегка подсушите. Красиво сервируйте все на большом деревянном блюде. Рядом можно положить маленькие шпажки, чтобы гости смогли сделать себе канапе.

Брускетта с помидорами и оливками

Чтобы гости на отдыхе не успели заскучать и проголодаться, предложите им брускетты. Сочетание сладких томатов и пряных оливок так и просится на хрустящие ломтики белого хлеба. Немного свежей сочной зелени — и идеальная летняя закуска для пикника готова.

Ингредиенты:

батон — 6 ломтиков

помидоры — 300 г

оливки без косточек — 80 г

оливковое масло — 1 ст. л.

базилик — 2–3 веточки

красный лук — половина головки

чеснок — 1 зубчик

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Ломтики батона сбрызните оливковым маслом и подрумяньте на решетке мангала. Слегка натрите чесноком. Помидоры нарежьте кубиком, оливки — колечками, лук нарубите как можно мельче. Смешайте томаты, лук и оливки, посолите и поперчите, заправьте маслом. Выложите начинку на горячий поджаренный хлеб, украсьте зеленью и скорее подавайте.

Шашлык из свинины

Праздничное меню нельзя представить без жареного мяса во всевозможных вариациях. И без традиционного шашлыка из свинины точно не обойтись. Вам подойдет свежее охлажденное мясо с небольшой прослойкой жира. Желательно достать его из холодильника в маринованном виде за час до приготовления.

Ингредиенты:

мясо свинины — 1 кг

лук репчатый — 3–4 шт.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Свинину промойте, обсушите, нарежьте кусочками шириной не более пяти сантиметров. Одну луковицу натрите на терке, остальные нарежьте полукольцами. Посыпьте куски мяса перцем и солью, добавьте лук, равномерно перемешайте, маринуйте 2–3 часа. Мясо нанижите на шампуры плотно друг к другу. Выложите шашлык на мангал с горячими углями. Как только с мяса начнет капать сок, можно переворачивать шампуры на другой бок. В среднем шашлык жарится по 5–7 минут с каждой стороны.

Свиные ребрышки на гриле

Свиные ребрышки — еще одно удачное блюдо для семейного пикника в честь именин или дня рождения. Старайтесь выбирать некрупные ребра. У них самое сочное мясо с тонким и равномерным слоем жира. Следите за временем и переворачивайте ребра на решетке каждые пять минут. А чтобы они не пересушились, смазывайте соусом или маринадом.

Ингредиенты:

свиные ребра — 1,5 кг

соль — 1 ч. л.

черный перец — 1 ч. л.

молотая сладкая паприка — 2 ч. л.

сушеный чеснок — 2 ч. л.

соус барбекю — по вкусу

Способ приготовления:

Свиные ребра промойте и хорошо обсушите, снимите пленки. Натрите специями и оставьте мариноваться на 40–50 минут. Выложите ребра на решетку гриля на небольшом расстоянии друг от друга. Подержите ребра на одной стороне 5–7 минут, затем переверните на другую. Смазывая соусом барбекю с помощью кисточки, продолжайте жарить ребра, пока они не покроются карамельной глазурью.

Куриные бедра на мангале

Какой же праздник на природе без блюд из курицы? Главная тонкость — не дать птице пересушиться на мангале. Избежать этого поможет маринад. В его состав может входить оливковое масло с травами, мед с горчицей, сок цитрусов со специями, соевый соус с острыми приправами. Мы же предлагаем сделать маринад на основе кефира.

Ингредиенты:

куриные бедра — 2 кг

лук репчатый — 2–3 шт.

чеснок — 5–6 зубчиков

кефир 2,5% — 1 л

кинза — 1 пучок

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Куриные бедра промойте и обсушите. Выложите в глубокую стеклянную емкость. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Кинзу мелко нашинкуйте. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с солью и перцем. Чесночной смесью натрите куриные бедра. Равномерно засыпьте кинзой и луком. Влейте кефир, чтобы он полностью покрыл курицу. Затяните емкость пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь. Жарьте куриные бедра на решетке 20–25 минут, время от времени переворачивая.

Греческий салат

В жару хочется чего-нибудь легкого и освежающего, тем более, если вы отмечаете день рождения на даче. Что приготовить в этом случае? Классический греческий салат. Овощи можно взять с собственного огорода, оливки и фету купить по дороге на пикник. На праздничном столе такой салат будет смотреться ярко и аппетитно. Кстати, дома греки подают этот салат в общем блюде с одним большим куском сыра поверх овощей. Каждый гость может отломить себе кусочек сыра вилкой или ложкой. Это символизирует дружбу и единение семьи во время трапезы.

Ингредиенты:

помидоры — 2 шт.

огурцы — 2 шт.

сладкий перец — 1 шт.

красный лук — 1 шт.

сыр фета — 50 г

оливки — 30 г

оливковое масло — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

соль — по вкусу

каперсы — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Огурец очистите и нарежьте произвольно, томаты — дольками, перец — крупными ломтиками. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Соедините в салатнике овощи и оливки. Посолите греческий салат, заправьте лимонным соком и оливковым маслом. Сверху положите большой кусок сыра фета и украсьте каперсами.

Крабовый салат

Кто сказал, что крабовый салат подают лишь на новогодний стол? Одним своим видом он создает праздничное настроение. Так что приготовить его, скажем, на бабушкин юбилей на природе будет вполне уместно. Некоторые хозяйки добавляют в салат сладкий перец, фасоль и даже яблоки. Мы напомним всем классический рецепт.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г

яйца куриные — 3 шт.

кукуруза консервированная — 150 г

огурцы свежие — 1 шт.

рис круглозерный — 80 г

лук красный — 1 шт.

уксус — 1 ч. л.

соль — по вкусу

майонез — по вкусу

Способ приготовления:

Рис отварите в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг. Яйца сварите вкрутую, очистите от скорлупы. Луковицу очистите, мелко нарежьте, залейте слабым уксусным раствором на десять минут и затем промойте. Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиком. Можно поэкспериментировать с подачей. Например, выложить ингредиенты слоями в стеклянную салатницу, полить майонезом и украсить зеленью. Порционно подавайте салат в прозрачных стаканах или креманках.

Кобб-салат

Не забывайте летом об овощах. Для эффектной подачи сделайте кобб-салат. Главная особенность рецепта — много ингредиентов. Нарезают их кубиком одинакового размера и выкладывают секторами.

Ингредиенты:

помидоры — 2 шт.

репчатый лук — 1 шт.

зеленый лук — 2–3 пера

зеленый салат — 3–4 листа

куриное филе — 100 г

бекон — 100 г

авокадо — 1 шт.

сыр с плесенью — 60 г

яйца куриные — 2 шт.

растительное масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

специи для птицы — по вкусу

лимоны — 1 шт.

Способ приготовления:

Филе нарежьте кубиком, обжарьте в масле, приправьте солью и специями. Бекон подрумяньте в сковороде, также нарежьте кубиком. Яйца отварите вкрутую, очистите от скорлупы. Нарежьте кубиком яйца, репчатый лук, авокадо, томаты и сыр. Салат и зеленый лук крупно нашинкуйте. Выложите ингредиенты в тарелке треугольными секторами. Перед подачей сбрызните салат лимонным соком или заправьте любимым соусом.

Решая, что приготовить летом на природе на день рождения, свадьбу или любой другой праздник, воспользуйтесь нашей подборкой. Сделайте свой праздник веселым, а еду — вкусной и аппетитной!