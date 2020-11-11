Тыквенный манник

Различия этого манника от других не только в наличии тыквы, а еще в том, что в рецепте нет ни яиц, ни муки, ни даже масла))) А еще вкусная пропитка, как в восточных сладостях. Манник получается сочный, нежный, ароматный, и конечно же очень вкусный!!! По сладости - сладкий, но не приторный, но если вы все-же не любитель сладкого, то можно немного уменьшить его количество в пропитке. Ну, как-то так))) Угощайтесь!!!



Ингредиенты:

2 стакана мелко натертой тыквы

1 стакан кефира

0,5 стакана сахара

1,5 стакана манки

1,5 ч.л. разрыхлителя

цедра 1 лимона (мелко натертая)

кокосовая стружка для обсыпки (необязательно)

Для пропитки:

0,5 стакана воды

1 стакан сахара

сок 1 лимона

Приготовление:

Первым делом разогреть духовку до 180 градусов.

Для теста смешать манку с разрыхлителем, сахаром и цедрой. Добавить натертую тыкву и кефир, хорошенечко и быстренько вымешать.

Тесту не нужно стоять, быстренько замешиваем и выпекаем, иначе манник получится плотным.

Выложить тесто в смазанную маслом форму и выпекать 40-45 минут.

Форму для выпечки нужно использовать неразъемную, лучше небольших размеров. Я использовала прямоугольную форму размерами 20х30. Манник получился невысокий, поэтому, если у вас есть форма меньших размеров используйте ее.

Готовность манника проверить деревянной палочкой.Пока манник будет выпекаться приготовить сироп для пропитки.Для этого нужно смешать воду с сахаром, поставить на огонь и довести до кипения. Как закипит влить сок лимона и проварить сироп 3-5 минут.Полностью остудить.Готовый манник достать из духовки, и горячий залить холодным сиропом - это важно!Посыпать сверху кокосовой стружкой, и оставить на 20-30 минут, чтобы сироп впитался.Для ускорения процесса манник можно сверху немного по прокалывать зубочисткой.Все, когда манник полностью впитает сироп можно резать и пробовать!!!Приятного вам аппетита!!!!