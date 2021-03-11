Необычный рулет из свиной шеи

Одно упоминание термина "мясной рулет" может вызвать тоску от возможных сложностей с его приготовлением. Не спасают даже вдохновляющие обещания красивых на разрезе ломтиков. Боязнь "у меня не получится" перевешивает...

Необычный и очень простой в исполнении способ формирования рулета из свиной шеи, фаршированного луком, под катом.

Идея рулета видна на фото: вместо одного большого пласта мяса, в который заворачивается начинка, предлагаемый рулет формируется из ломтиков свиной шеи, уложенных друг на друга с прослойками из красного лука.

Формирование подобного рулета на уровень легче.

Подготовленный рулет стандартно обвязывается кулинарным шпагатом и запекается.

Ниже по ссылке на источник рецепта можно посмотреть подробный процесс формирования рулета.

Правда, при нарезке готового рулета получаются не цельные ломтики, а длинные кусочки, которые...

... вполне эстетичны при сервировке.

Рулет из свиной шеи/ Arrosto farcito con cipolle

Ингредиенты: кусок свиной шеи весом 1 кг и выше, красный лук, пара долек чеснока, жгучий перчик, немного оливкового масла, цедра лимона, соль перец

Кусок шеи разрезать в горизонтальном направлении на 3- 4 тонкие ломтики и немного отбить.

В миске перемешать масло с тонко измельченным чесноком, жгучим перчиком и цедрой лимона.

Красный лук нарезать тонкими кольцами.

Мясной ломтик обильно смазать смесью масла с чесноком, посолить и поперчить, покрыть кольцами лука.

Положить сверху второй мясной ломтик и повторить процедуру и т .д.

Обвязать получившийся рулет, смазать его остатками масла, посолить и поперчить.

Запекать в духовке, разогретой до 180°, не меньше часа- полтора, в зависимости от веса, по достижению внутри куска температуры 65°- 68°.

Завернуть рулет в алюминивую фольгу и оставить до момента сервировки.

Мои замечания

Вполне рабочий рецепт, особенно, если можно купить уже нарезанные ломти свиной шеи.

Из обязательных вкусовых ингредиентов- цедра лимона, которая придает очень приятную свежесть вкусу.

Красный лук успевает приготовиться в рулете и не получается агрессивным.