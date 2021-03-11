Необычный рулет из свиной шеи

Одно упоминание термина "мясной рулет" может вызвать тоску от возможных сложностей с его приготовлением. Не спасают даже вдохновляющие обещания красивых на разрезе ломтиков. Боязнь "у меня не получится" перевешивает...
Необычный и очень простой в исполнении способ формирования рулета из свиной шеи, фаршированного луком, под катом.
Идея рулета видна на фото: вместо одного большого пласта мяса, в который заворачивается начинка, предлагаемый рулет формируется из ломтиков свиной шеи, уложенных друг на друга с прослойками из красного лука.
Формирование подобного рулета на уровень легче.
Подготовленный рулет стандартно обвязывается кулинарным шпагатом и запекается.
Ниже по ссылке на источник рецепта можно посмотреть подробный процесс формирования рулета.
Правда, при нарезке готового рулета получаются не цельные ломтики, а длинные кусочки, которые...
... вполне эстетичны при сервировке.
Рулет из свиной шеи/ Arrosto farcito con cipolle
Ингредиенты: кусок свиной шеи весом 1 кг и выше, красный лук, пара долек чеснока, жгучий перчик, немного оливкового масла, цедра лимона, соль перец
Кусок шеи разрезать в горизонтальном направлении на 3- 4 тонкие ломтики и немного отбить.
В миске перемешать масло с тонко измельченным чесноком, жгучим перчиком и цедрой лимона.
Красный лук нарезать тонкими кольцами.
Мясной ломтик обильно смазать смесью масла с чесноком, посолить и поперчить, покрыть кольцами лука.
Положить сверху второй мясной ломтик и повторить процедуру и т .д.
Обвязать получившийся рулет, смазать его остатками масла, посолить и поперчить.
Запекать в духовке, разогретой до 180°, не меньше часа- полтора, в зависимости от веса, по достижению внутри куска температуры 65°- 68°.
Завернуть рулет в алюминивую фольгу и оставить до момента сервировки.
Мои замечания
Вполне рабочий рецепт, особенно, если можно купить уже нарезанные ломти свиной шеи.
Из обязательных вкусовых ингредиентов- цедра лимона, которая придает очень приятную свежесть вкусу.
Красный лук успевает приготовиться в рулете и не получается агрессивным.
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