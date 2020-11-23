Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Эту вкуснятину любят все, кто пробует! И никто не догадывается, что сделано было блюдо из простого репчатого лука. Попробуйте, это и правда очень вкусно и легко!

Ингредиенты для луковых оладушек:

Лук — 0,5 кг (4 больших шт);

Мука — 250 гр;

Яйца — 2 шт;

Соль, перец — по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Приступаем к приготовлению:

В чашу блендера поместить нарезанный на крупные дольки лук и измельчить в кашицу.

Добавить специи, соль, вбить два яйца, всё перемешать.

Всыпать муку, чтобы получилась более густая смесь.

Жарить сразу же: на сковороду влить растительное масло и на среднем огне обжарить с двух сторон до румяной корочки (не более 1 минуты для каждой стороны).

Выложить на бумагу, чтобы она впитала в себя лишнее масло.

Подавать со сметаной и мелко порезанным укропом! Вкуснейшие луковые оладьи, от которых невозможно оторваться!

Подробнее о том, как приготовить луковые оладушки, смотрите в видео ниже: