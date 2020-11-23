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Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Эту вкуснятину любят все, кто пробует! И никто не догадывается, что сделано было блюдо из простого репчатого лука. Попробуйте, это и правда очень вкусно и легко!

Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Ингредиенты для луковых оладушек:

  • Лук — 0,5 кг (4 больших шт);
  • Мука — 250 гр;
  • Яйца — 2 шт;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Растительное масло для жарки.

Приступаем к приготовлению:

В чашу блендера поместить нарезанный на крупные дольки лук и измельчить в кашицу.

Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Добавить специи, соль, вбить два яйца, всё перемешать.

Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Всыпать муку, чтобы получилась более густая смесь.

Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Жарить сразу же: на сковороду влить растительное масло и на среднем огне обжарить с двух сторон до румяной корочки (не более 1 минуты для каждой стороны).

Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Выложить на бумагу, чтобы она впитала в себя лишнее масло.

Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Подавать со сметаной и мелко порезанным укропом! Вкуснейшие луковые оладьи, от которых невозможно оторваться!

Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Подробнее о том, как приготовить луковые оладушки, смотрите в видео ниже:

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