Никто не верит, что эта вкуснятина готовится из простого лука

Эту вкуснятину любят все, кто пробует! И никто не догадывается, что сделано было блюдо из простого репчатого лука. Попробуйте, это и правда очень вкусно и легко!
Ингредиенты для луковых оладушек:
- Лук — 0,5 кг (4 больших шт);
- Мука — 250 гр;
- Яйца — 2 шт;
- Соль, перец — по вкусу;
- Растительное масло для жарки.
Приступаем к приготовлению:
В чашу блендера поместить нарезанный на крупные дольки лук и измельчить в кашицу.
Добавить специи, соль, вбить два яйца, всё перемешать.
Всыпать муку, чтобы получилась более густая смесь.
Жарить сразу же: на сковороду влить растительное масло и на среднем огне обжарить с двух сторон до румяной корочки (не более 1 минуты для каждой стороны).
Выложить на бумагу, чтобы она впитала в себя лишнее масло.
Подавать со сметаной и мелко порезанным укропом! Вкуснейшие луковые оладьи, от которых невозможно оторваться!
Подробнее о том, как приготовить луковые оладушки, смотрите в видео ниже:
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