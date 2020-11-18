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Мастика своими руками в домашних условиях для украшения тортов

Сегодня поделюсь рецептом мастики, которую я готовлю в домашних условиях. Такая мастика, приготовленная своими руками, а точнее украшения из нее смогут превратить простой торт или десерт в настоящий шедевр. Доступный способ без всяких заморочек, легко и быстро!

Мастика своими руками в домашних условиях для украшения тортов

Мастика своими руками в домашних условиях для украшения тортов

Маршмеллоу – 60 г
Сахарная пудра – 1 стак. + 10 г (на присыпку стола)
Лимонный сок – 1 ч. л.

Приготовление:

1.Маршмеллоу помещаем в емкость, добавляем лимонный сок и ставим на водяную баню или отправляем в микроволновку. Растапливаем.
2.Всыпаем сахарную пудру и замешиваем мастичное тесто.
3.Раскатываем мастику скалкой до нужной вам толщины и можно вырезать украшения из нее или использовать для обтяжки тортов.
Попробуйте, вы удивитесь насколько все легко, быстро и просто! Всем добра!

 

 

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украшенияторты
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