11 рецептов легких и быстрых закусок к новогоднему столу

Яркие и аппетитные закуски на новогоднем столе не только встречают гостей и «развлекают» их вплоть до подачи горячего. Именно они создают праздничную обстановку. Удивите друзей и близких оригинальными тарталетками, рулетами или фаршированными овощами по нашим рецептам. Они легко готовятся и производят незабываемое впечатление!
1. Фаршированный перец с начинкой из сыра и ветчины
Для приготовления потребуется (на 3-4 порции):
- 170 г сливочного масла;
- 6 стручков красного сладкого перца;
- 1 стручок желтого сладкого перца;
- 200 г ветчины;
- 20 г зелени петрушки;
- 180 г сыра фета;
- 60 г листового салата;
- соль;
- молотый красный перец;
- несколько веточек укропа для украшения.
Фаршированный перец с начинкой из сыра и ветчины
Рецепт приготовления:
- Сливочное масло нарезать кубиками, оставить на 10 мин. при комнатной температуре и размять вилкой. Перец вымыть, обсушить, очистить от плодоножек и семян. Желтый перец мелко нарезать. Ветчину нарезать небольшими кубиками. Петрушку вымыть, обсушить и порубить. Сыр фета размять вилкой и хорошо перемешать со сливочным маслом. Посолить, поперчить, соединить с подготовленными желтым перцем, ветчиной и зеленью петрушки.
- Получившейся массой плотно нафаршировать стручки красного перца и поставьте их в холод на 1-1,5 ч.
- Листья салата вымыть, обсушить выстелить ими блюдо.
- Фаршированные перцы нарезать кружками, выложить на листья салата, украсить веточками укропа и подать на стол.
2. Тарталетки с грибами и перепелиными яйцами
Для приготовления потребуется (на 10 порций):
- 10 готовых тарталеток;
- 10 перепелиных яиц;
- 1 морковь;
- 200 г шампиньонов;
- 2–3 ст. ложки зеленого горошка;
- соль;
- майонез;
- зеленый лук;
- петрушка;
- 1 ч. ложка сливочного масла.
Тарталетки с грибами и перепелиными яйцами
Рецепт приготовления:
- Грибы очистить, вымыть, нарезать, слегка обжарить на сливочном масле. Морковь вымыть, отварить, охладить, очистить, нарезать кубиками. Петрушку и зеленый лук вымыть. Петрушку порубить, оставив несколько веточек для украшения.
- Для начинки соединить морковь, грибы, зеленый горошек, петрушку, майонез, посолить, перемешать.
- Наполнить тарталетки начинкой, сверху выпустить сырое перепелиное яйцо.
- Поставить тарталетки на противень, выстланный бумагой, запекать 5-10 мин. при +180°С.
- Готовые тарталетки выложить на блюдо, украсить стрелками зеленого лука, зеленью петрушки.
3. Рулетики из камбалы с креветками
Для приготовления потребуется (на 4 порции):
- 4 филе камбалы;;
- 1 ч. ложка сока лимона;
- молотый черный перец;
- 3 ч. ложки растительного масла;
- 200 г замороженного шпината;
- 100 г очищеных креветок;
- 2 луковицы;
- 3 ч. ложки сливочного масла;
- 150 мл бульона;
- 3 ст. ложки сока лайма;
- щепотка молотого имбиря;
- щепотка чили.
Рулетики из камбалы с креветками
Рецепт приготовления:
- Рыбное филе сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить. Разогреть растительное масло и разморозить в нем под крышкой шпинат, приправить.
- Шпинат выложить на филе. Сверху разложить креветки. Свернуть рулетиками. Лук порубить и пассеровать в сливочном масле.
- Влить бульон и довести до кипения. Выложить рулеты, томить 10 мин., затем вынуть из бульона.
- В бульон добавить сок лайма, немного уварить. Посолить, поперчить, приправить имбирем и перцем чили.
- Рулеты подать вместе с соусом, украсив ломтиками лайма, колечками перца чили и веточками свежей зелени.
4. Сыр во фритюре с ветчиной
Для приготовления потребуется (на 4 порции):
- 4 толстых кусочка сыра камамбер;
- 4 толстых ломтика ветчины;
- 1 яйцо;
- 3 ст. ложки муки;
- 8 ст. ложек панировочных сухарей;
- 4 ст. ложки клюквенного конфитюра;
- сок 1 апельсина;
- 1 ст. ложки сладкой горчицы.
Сыр во фритюре с ветчиной
Рецепт приготовления:
- Кусочки сыра аккуратно разрезать вдоль пополам. На нижнюю половину положить ломтик ветчины, накрыть верхней половиной, слегка прижать. Яйцо взбить.
- Муку и сухари насыпать в плоские тарелки. Кусочки сыра обвалять в муке, обмакнуть в яйцо, а затем обвалять в панировочных сухарях.
- Подготовленный сыр уложить на тарелку и убрать в холодильник на 20 минут. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, положить сыр и быстро обжарить его с обеих сторон до золотистой корочки.
- Кусочки сыра переложить на бумажные салфетки, чтобы с них стек лишний жир. Жарить сыр нужно очень быстро, чтобы он сохранил форму.
- Сделать соус. В миске смешать клюквенный конфитюр, апельсиновый сок и сладкую горчицу. Сыр подавать с соусом.
5. Рулет «Мозаика» из курицы
Для приготовления потребуется (на 6-8 порций):
- 2 окорочка;
- 3 моркови;
- пучок петрушки;
- 5 яиц;
- 5 ст. ложек манной крупы;
- 3/4 стакана кефира;
- соль;
- перец;
- приправы.
Рулет «Мозаика» из курицы
Рецепт приготовления:
- Отделить филе от костей и мелко его нарезать. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Петрушку мелко порубить.
- Курицу, морковь, петрушку, яйца, манку, кефир, соль, перец, приправы соединить и хорошо перемешать. Все выложить в пакет для запекания, крепко завязать, чтобы не было воздуха. Пакет положить в еще один пакет узелком вниз, вновь крепко завязать, выпустив воздух.
- Пакет положить в кастрюлю, залить водой так, чтобы она была на 3 см выше пакета. Варить на тихом огне 2 ч. Пакеты снять, рулет нарезать, украсить по желанию.
6. Блинчики с начинкой из сладкого перца и паштета
Для приготовления потребуется (на 6-8 порций):
- пучок листьев салата;
- 2 ч. ложки растительного масла;
- 125 г печеночного паштета;
- 2 стручка оранжевого сладкого перца;
- 80 г муки;
- соль;
- 1 ч. ложки кайенского перца;
- 150 мл молока;
- 2 яйца.
Блинчики с начинкой из сладкого перца и паштета
Рецепт приготовления:
- Замесить тесто. Соединить муку, молоко, яйца, добавить щепотку соли, кайенский перец и все перемешать веничком, чтобы не было комочков. Тесто поставить на 30 мин. в теплое место.
- Листья салата нарезать полосками, сладкий перец — кубиками.
- На хорошо разогретом растительном масле испечь 4 тонких блина, обжарив их с обеих сторон до светло-золотистого цвета. Блины со сковороды снять и остудить.
- На каждый блинчик намазать тонким слоем печеночный паштет, выложить салат, добавить кубики сладкого перца и свернуть блинчики: сначала отвернуть на начинку край снизу, затем края с боков, наложив их друг на друга.
7. Рулет из индейки
Для приготовления потребуется (на 8-10 порций):
- 100 г мелкого репчатого лука;
- 1 стручок красного сладкого перца;
- 2 крупные луковицы;
- 1 морковь;
- 200 г мясного паштета;
- 50 г плавленого сыра с грибами;
- 2 желтка;
- соль;
- молотый черный перец;
- молотая паприка;
- 1,2 кг филе грудки индейки;
- 3 ст. ложки растительного масла;
- 200 мл куриного бульона;
- 200 мл сухого белого вина;
- 150 г сметаны;
- 2 ст. ложки муки;
- 2 ч. ложки яблочного повидла.
Рулет из индейки
Рецепт приготовления:
- Мелкий репчатый лук порубить. Перец, крупный лук и морковь нарезать. Паштет смешать с сыром, желтками, мелким луком и перцем. Посолить, поперчить и приправить паприкой.
- Мясо разрезать так, чтобы получился пласт. Посолить и поперчить. На мясо выложить начинку, свернуть рулетом и обвязать нитью.
- В сковороде разогреть масло и жарить получившийся рулет с каждой стороны по 7 минут. Добавить нарезанные лук и морковь. Влить бульон, сухое белое вино, убавить огонь и тушить под крышкой 40–50 мин. Духовку нагреть до +180°С.
- Рулет выложить в форму и поставить в духовку на 20 мин. Соус от тушения процедить через сито, добавить сметану, перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Подмешать муку, приправить солью, паприкой, черным перцем. Добавить яблочное повидло и довести до кипения. Рулет нарезать ломтиками и подать с соусом.
8. Помидоры с кальмарами
Для приготовления потребуется (на 6 порций):
- 200 г тушек кальмаров;
- 6 помидоров;
- 1 луковица;
- 1 ст. ложки растительного масла;
- 1 стручок зеленого сладкого перца;
- по 20 г зелени укропа и петрушки;
- 150 г майонеза;
- 50 г листьев салата;
- соль;
- молотый черный перец.
Помидоры с кальмарами
Рецепт приготовления:
- Тушки кальмаров вымыть, положить в подсоленную кипящую воду и варить 4 мин. Откинуть на дуршлаг, остудить и нарезать кубиками.
- Помидоры вымыть, срезать верхушки, вынуть ложкой мякоть и мелко ее порубить. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, остудить.
- Перец вымыть, удалить плодоножку с семенами. Одну половинку разрезать пополам и нашинковать тонкой соломкой. Вторую нарезать кубиками. Зелень вымыть и мелко порубить.
- Смешать нарезанные кальмары, мякоть помидоров, лук и кубики перца. Посолить, поперчить и заправить майонезом.
- Этой массой аккуратно нафаршировать помидоры и украсить соломкой из зеленого перца.
- Листья салата вымыть, обсушить и выложить на блюдо. Сверху положить помидоры и подать на стол.
9. Медальоны из свинины с грибами и помидорами
Для приготовления потребуется (на 3-5 порций):
- 0,5 кг свиной мякоти;
- 200 г шампиньонов;
- 2 помидора;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ст. ложки лимонного сока;
- 1 ст. ложки растительного масла;
- соль;
- молотый черный перец.
Медальоны из свинины с грибами и помидорами
Рецепт приготовления:
- Свинину вымыть и разрезать на порционные куски, хорошо отбить. В сковороде разогреть растительное масло и быстро обжарить куски мяса с обеих сторон до подрумянивания.
- Помидоры опустить на 30 сек. в кипящую воду, обдать холодной водой и снять кожицу. Подготовить шампиньоны, нарезать пластинками и сбрызнуть лимонным соком. Помидоры нарезать небольшими дольками и смешать с грибами. Посолить и поперчить. Чеснок растолочь в ступке и приправить овощную смесь с грибами.
- Духовку нагреть до +200°С. Мясо выложить на фольгу и покрыть слоем помидорно-грибной смеси. Края фольги скрепить, по возможности герметично.
- Мясо в фольге положить на решетку духовки и запекать в течение 30 мин. Затем из фольги вынуть и подать на стол горячим. По желанию украсить зеленью.
10. Рулеты по-норвежски
Для приготовления потребуется (на 2-4 порции):
- 200 г норвежского копченого лосося (ломтиками);
- 2 апельсина;
- 1 ст. ложка каперсов;
- 0,5 пучка базилика;
- 150 г козьего сыра;
- 2 ст. ложки белого винного уксуса;
- 1 ч. ложка горчицы;
- 4 ст. ложки оливкового масла;
- 2 пучка салатных листьев;
- немного красной икры для украшения.
Рулеты по-норвежски
Рецепт приготовления:
- Апельсины вымыть, натереть 1 ч. ложки цедры, выжать сок. Каперсы и базилик порубить.
- Сыр смешать с половиной базилика и апельсиновой цедры, каперсами и 4 ст. ложки сока, приправить.
- Ломтики норвежского лосося разложить на пищевой пленке и выложить на них ровным слоем сырную начинку. С помощью пленки свернуть в трубочки и положить на 1 ч в холодильник.
- Для соуса смешать остатки сока, цедры и базилика. Добавить уксус, горчицу и масло. Посолить и поперчить. Листья салата разложить по тарелкам. Сверху выложить нарезанные рулеты и сбрызнуть их соусом. По желанию блюдо украсить икринками.
11. Рыба с овощами под маринадом
Для приготовления потребуется (на 6-8 порций):
- 800 г рыбного филе;
- соль;
- молотый черный перец;
- сок 1 лайма;
- 2 стручка зеленого сладкого перца;
- 400 г моркови;
- 1 красная луковица;
- 8 ст. ложек оливкового масла;
- 8 ст. ложек белого винного уксуса;
- молотый перец чили.
Рыба с овощами под маринадом
Рецепт приготовления:
- Рыбу посолить, поперчить и сбрызнуть соком лайма.
- Морковь нарезать кружочками, сладкий перец, удалив семена, нарезать кубиками, луковицу — тонкими полукольцами.
- Овощи отварить по отдельности в подсоленной воде до полуготовности и откинуть на дуршлаг. Обдать холодной водой и дать ей полностью стечь.
- Рыбу обжарить в 2 ст. ложки оливкового масла (по 3 мин. с каждой стороны), со сковороды снять и нарезать средними кусочками.
- Уксус смешать с оставшимся маслом, солью и перцем чили. Рыбу вместе с овощами залить маринадом. Осторожно перемешать и оставить на 3 часа, накрыв фольгой. Затем фольгу снять и блюдо украсить зеленью.
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