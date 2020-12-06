11 рецептов легких и быстрых закусок к новогоднему столу

Яркие и аппетитные закуски на новогоднем столе не только встречают гостей и «развлекают» их вплоть до подачи горячего. Именно они создают праздничную обстановку. Удивите друзей и близких оригинальными тарталетками, рулетами или фаршированными овощами по нашим рецептам. Они легко готовятся и производят незабываемое впечатление!

1. Фаршированный перец с начинкой из сыра и ветчины

Для приготовления потребуется (на 3-4 порции):

170 г сливочного масла;

6 стручков красного сладкого перца;

1 стручок желтого сладкого перца;

200 г ветчины;

20 г зелени петрушки;

180 г сыра фета;

60 г листового салата;

соль;

молотый красный перец;

несколько веточек укропа для украшения.

Фаршированный перец с начинкой из сыра и ветчины

Рецепт приготовления:

Сливочное масло нарезать кубиками, оставить на 10 мин. при комнатной температуре и размять вилкой. Перец вымыть, обсушить, очистить от плодоножек и семян. Желтый перец мелко нарезать. Ветчину нарезать небольшими кубиками. Петрушку вымыть, обсушить и порубить. Сыр фета размять вилкой и хорошо перемешать со сливочным маслом. Посолить, поперчить, соединить с подготовленными желтым перцем, ветчиной и зеленью петрушки. Получившейся массой плотно нафаршировать стручки красного перца и поставьте их в холод на 1-1,5 ч. Листья салата вымыть, обсушить выстелить ими блюдо. Фаршированные перцы нарезать кружками, выложить на листья салата, украсить веточками укропа и подать на стол.

2. Тарталетки с грибами и перепелиными яйцами

Для приготовления потребуется (на 10 порций):

10 готовых тарталеток;

10 перепелиных яиц;

1 морковь;

200 г шампиньонов;

2–3 ст. ложки зеленого горошка;

соль;

майонез;

зеленый лук;

петрушка;

1 ч. ложка сливочного масла.

Тарталетки с грибами и перепелиными яйцами

Рецепт приготовления:

Грибы очистить, вымыть, нарезать, слегка обжарить на сливочном масле. Морковь вымыть, отварить, охладить, очистить, нарезать кубиками. Петрушку и зеленый лук вымыть. Петрушку порубить, оставив несколько веточек для украшения. Для начинки соединить морковь, грибы, зеленый горошек, петрушку, майонез, посолить, перемешать. Наполнить тарталетки начинкой, сверху выпустить сырое перепелиное яйцо. Поставить тарталетки на противень, выстланный бумагой, запекать 5-10 мин. при +180°С. Готовые тарталетки выложить на блюдо, украсить стрелками зеленого лука, зеленью петрушки.

3. Рулетики из камбалы с креветками

Для приготовления потребуется (на 4 порции):

4 филе камбалы;;

1 ч. ложка сока лимона;

молотый черный перец;

3 ч. ложки растительного масла;

200 г замороженного шпината;

100 г очищеных креветок;

2 луковицы;

3 ч. ложки сливочного масла;

150 мл бульона;

3 ст. ложки сока лайма;

щепотка молотого имбиря;

щепотка чили.

Рулетики из камбалы с креветками

Рецепт приготовления:

Рыбное филе сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить. Разогреть растительное масло и разморозить в нем под крышкой шпинат, приправить. Шпинат выложить на филе. Сверху разложить креветки. Свернуть рулетиками. Лук порубить и пассеровать в сливочном масле. Влить бульон и довести до кипения. Выложить рулеты, томить 10 мин., затем вынуть из бульона. В бульон добавить сок лайма, немного уварить. Посолить, поперчить, приправить имбирем и перцем чили. Рулеты подать вместе с соусом, украсив ломтиками лайма, колечками перца чили и веточками свежей зелени.

4. Сыр во фритюре с ветчиной

Для приготовления потребуется (на 4 порции):

4 толстых кусочка сыра камамбер;

4 толстых ломтика ветчины;

1 яйцо;

3 ст. ложки муки;

8 ст. ложек панировочных сухарей;

4 ст. ложки клюквенного конфитюра;

сок 1 апельсина;

1 ст. ложки сладкой горчицы.

Сыр во фритюре с ветчиной

Рецепт приготовления:

Кусочки сыра аккуратно разрезать вдоль пополам. На нижнюю половину положить ломтик ветчины, накрыть верхней половиной, слегка прижать. Яйцо взбить. Муку и сухари насыпать в плоские тарелки. Кусочки сыра обвалять в муке, обмакнуть в яйцо, а затем обвалять в панировочных сухарях. Подготовленный сыр уложить на тарелку и убрать в холодильник на 20 минут. В глубокой сковороде разогреть растительное масло, положить сыр и быстро обжарить его с обеих сторон до золотистой корочки. Кусочки сыра переложить на бумажные салфетки, чтобы с них стек лишний жир. Жарить сыр нужно очень быстро, чтобы он сохранил форму. Сделать соус. В миске смешать клюквенный конфитюр, апельсиновый сок и сладкую горчицу. Сыр подавать с соусом.

5. Рулет «Мозаика» из курицы

Для приготовления потребуется (на 6-8 порций):

2 окорочка;

3 моркови;

пучок петрушки;

5 яиц;

5 ст. ложек манной крупы;

3/4 стакана кефира;

соль;

перец;

приправы.

Рулет «Мозаика» из курицы

Рецепт приготовления:

Отделить филе от костей и мелко его нарезать. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Петрушку мелко порубить. Курицу, морковь, петрушку, яйца, манку, кефир, соль, перец, приправы соединить и хорошо перемешать. Все выложить в пакет для запекания, крепко завязать, чтобы не было воздуха. Пакет положить в еще один пакет узелком вниз, вновь крепко завязать, выпустив воздух. Пакет положить в кастрюлю, залить водой так, чтобы она была на 3 см выше пакета. Варить на тихом огне 2 ч. Пакеты снять, рулет нарезать, украсить по желанию.

6. Блинчики с начинкой из сладкого перца и паштета

Для приготовления потребуется (на 6-8 порций):

пучок листьев салата;

2 ч. ложки растительного масла;

125 г печеночного паштета;

2 стручка оранжевого сладкого перца;

80 г муки;

соль;

1 ч. ложки кайенского перца;

150 мл молока;

2 яйца.

Блинчики с начинкой из сладкого перца и паштета

Рецепт приготовления:

Замесить тесто. Соединить муку, молоко, яйца, добавить щепотку соли, кайенский перец и все перемешать веничком, чтобы не было комочков. Тесто поставить на 30 мин. в теплое место. Листья салата нарезать полосками, сладкий перец — кубиками. На хорошо разогретом растительном масле испечь 4 тонких блина, обжарив их с обеих сторон до светло-золотистого цвета. Блины со сковороды снять и остудить. На каждый блинчик намазать тонким слоем печеночный паштет, выложить салат, добавить кубики сладкого перца и свернуть блинчики: сначала отвернуть на начинку край снизу, затем края с боков, наложив их друг на друга.

7. Рулет из индейки

Для приготовления потребуется (на 8-10 порций):

100 г мелкого репчатого лука;

1 стручок красного сладкого перца;

2 крупные луковицы;

1 морковь;

200 г мясного паштета;

50 г плавленого сыра с грибами;

2 желтка;

соль;

молотый черный перец;

молотая паприка;

1,2 кг филе грудки индейки;

3 ст. ложки растительного масла;

200 мл куриного бульона;

200 мл сухого белого вина;

150 г сметаны;

2 ст. ложки муки;

2 ч. ложки яблочного повидла.

Рулет из индейки

Рецепт приготовления:

Мелкий репчатый лук порубить. Перец, крупный лук и морковь нарезать. Паштет смешать с сыром, желтками, мелким луком и перцем. Посолить, поперчить и приправить паприкой. Мясо разрезать так, чтобы получился пласт. Посолить и поперчить. На мясо выложить начинку, свернуть рулетом и обвязать нитью. В сковороде разогреть масло и жарить получившийся рулет с каждой стороны по 7 минут. Добавить нарезанные лук и морковь. Влить бульон, сухое белое вино, убавить огонь и тушить под крышкой 40–50 мин. Духовку нагреть до +180°С. Рулет выложить в форму и поставить в духовку на 20 мин. Соус от тушения процедить через сито, добавить сметану, перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Подмешать муку, приправить солью, паприкой, черным перцем. Добавить яблочное повидло и довести до кипения. Рулет нарезать ломтиками и подать с соусом.

8. Помидоры с кальмарами

Для приготовления потребуется (на 6 порций):

200 г тушек кальмаров;

6 помидоров;

1 луковица;

1 ст. ложки растительного масла;

1 стручок зеленого сладкого перца;

по 20 г зелени укропа и петрушки;

150 г майонеза;

50 г листьев салата;

соль;

молотый черный перец.

Помидоры с кальмарами

Рецепт приготовления:

Тушки кальмаров вымыть, положить в подсоленную кипящую воду и варить 4 мин. Откинуть на дуршлаг, остудить и нарезать кубиками. Помидоры вымыть, срезать верхушки, вынуть ложкой мякоть и мелко ее порубить. Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, остудить. Перец вымыть, удалить плодоножку с семенами. Одну половинку разрезать пополам и нашинковать тонкой соломкой. Вторую нарезать кубиками. Зелень вымыть и мелко порубить. Смешать нарезанные кальмары, мякоть помидоров, лук и кубики перца. Посолить, поперчить и заправить майонезом. Этой массой аккуратно нафаршировать помидоры и украсить соломкой из зеленого перца. Листья салата вымыть, обсушить и выложить на блюдо. Сверху положить помидоры и подать на стол.

9. Медальоны из свинины с грибами и помидорами

Для приготовления потребуется (на 3-5 порций):

0,5 кг свиной мякоти;

200 г шампиньонов;

2 помидора;

3 зубчика чеснока;

1 ст. ложки лимонного сока;

1 ст. ложки растительного масла;

соль;

молотый черный перец.

Медальоны из свинины с грибами и помидорами

Рецепт приготовления:

Свинину вымыть и разрезать на порционные куски, хорошо отбить. В сковороде разогреть растительное масло и быстро обжарить куски мяса с обеих сторон до подрумянивания. Помидоры опустить на 30 сек. в кипящую воду, обдать холодной водой и снять кожицу. Подготовить шампиньоны, нарезать пластинками и сбрызнуть лимонным соком. Помидоры нарезать небольшими дольками и смешать с грибами. Посолить и поперчить. Чеснок растолочь в ступке и приправить овощную смесь с грибами. Духовку нагреть до +200°С. Мясо выложить на фольгу и покрыть слоем помидорно-грибной смеси. Края фольги скрепить, по возможности герметично. Мясо в фольге положить на решетку духовки и запекать в течение 30 мин. Затем из фольги вынуть и подать на стол горячим. По желанию украсить зеленью.

10. Рулеты по-норвежски

Для приготовления потребуется (на 2-4 порции):

200 г норвежского копченого лосося (ломтиками);

2 апельсина;

1 ст. ложка каперсов;

0,5 пучка базилика;

150 г козьего сыра;

2 ст. ложки белого винного уксуса;

1 ч. ложка горчицы;

4 ст. ложки оливкового масла;

2 пучка салатных листьев;

немного красной икры для украшения.

Рулеты по-норвежски

Рецепт приготовления:

Апельсины вымыть, натереть 1 ч. ложки цедры, выжать сок. Каперсы и базилик порубить. Сыр смешать с половиной базилика и апельсиновой цедры, каперсами и 4 ст. ложки сока, приправить. Ломтики норвежского лосося разложить на пищевой пленке и выложить на них ровным слоем сырную начинку. С помощью пленки свернуть в трубочки и положить на 1 ч в холодильник. Для соуса смешать остатки сока, цедры и базилика. Добавить уксус, горчицу и масло. Посолить и поперчить. Листья салата разложить по тарелкам. Сверху выложить нарезанные рулеты и сбрызнуть их соусом. По желанию блюдо украсить икринками.

11. Рыба с овощами под маринадом

Для приготовления потребуется (на 6-8 порций):

800 г рыбного филе;

соль;

молотый черный перец;

сок 1 лайма;

2 стручка зеленого сладкого перца;

400 г моркови;

1 красная луковица;

8 ст. ложек оливкового масла;

8 ст. ложек белого винного уксуса;

молотый перец чили.

Рыба с овощами под маринадом

Рецепт приготовления: