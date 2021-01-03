Шоколадный Торт "Каро" - очень вкусный и интересный

Торт для всех сладкоежек. Уникальность вкуса придают коньяк, корица, мёд, орехи. Корж тяжёлый, влажный, не воздушный, но очень вкусный.
Приятного аппетита!!
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Рецепт:
Яйца 4 шт.
Соль 1/3 ч.л.
Сахар 270 г
Мед 2 ст.л.
Коньяк 20 мл
Мука 220 г
Какао 2 ст.л.
Корица 0,5 ч.л.
Разрыхлитель 1,5 ч.л.
Орехи 1 стакан
Финики 8-10 шт.
Сгущенка 200 г.
Масло сливочное 200 г
Молочный шоколад 250 г
Сливки 30% 100 мл (можно немного больше)
Белый шоколад 50 г
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Сначала нужно приготовить крем: взбить размягчённое сливочное масло до бела на средней мощности миксера. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить сгущёнку. Сгущёнка и масло должны быть одной t, чтобы крем не расслоился. Крем отправить в холодильник.
Финики освободить от косточек, нарезать небольшими кусочками, соединить с нарезанными орехами. Яйца очень хорошо взбить. Всыпать соль, постепенно всыпать сахар, влить мёд, коньяк (можно без него), сухофрукты.
Сверху просеять муку, хорошее какао, разрыхлитель, корицу, смешать лопаткой. Испечь в мультиварке со смазанным маслом дном (90 мин.) или в 2-х разъемных формах. Полностью остудить, только потом вынуть из формы.На 1 корж распределить весь крем, накрыть 2 коржом, отправить в холодильник.
На 2 день затянуть торт шоколадом, для этого молочный шоколад залить сливками, растопить.
Белый шоколад закрыть в зип-пакете, растопить в микроволновке и украсить сверху. Подавать спустя 1,5-2 ч.
Приятного аппетита!
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