Как приготовить грибы по-еврейски

Моего мужа бог наградил многочисленными родственниками в Одессе. Поэтому мы с семьей в этом городе отдыхаем довольно часто. Конечно, помпезная архитектура уже не так впечатляет, как во время первого визита. Но одесская кухня до сих пор удивляет и радует. Чего стоят одни только грибы по-еврейски.

Наверное, это одно из самых простых блюд, которое я ела. Но грибы по-еврейски настолько универсальны, что подают их как на праздничный стол, так и к обеду в рабочий день. Меня их научил готовить старый одессит, а я передаю эстафету вам!

Ингредиенты

Шампиньоны 500 г Сливочное масло 2,5 ст. л. Соль 0,5 ч. л. Черный перец (горошком) 2–3 шт.

Приготовление

Первым делом выберите самые маленькие и чистые грибы. Подойдут как шампиньоны, так и вешенки. Их нарежьте крупным кубиком. Так снаружи они приобретут нужную золотистую корочку, а внутри останутся мягкими и сочными. Слегка промойте грибы холодной водой, а затем обдайте их кипятком. Переместите вешенки на полотенце и хорошенько просушите. Не дайте впитаться лишней влаге. Пересыпьте грибы в миску и посолите. Если есть кошерная соль — еще лучше. Но ее нужно в 2 раза меньше, чем морской. Перец горошком перемелите в ступке. Поставьте сковороду на сильный огонь. Растопите в ней сливочное масло. Если не уверены в его качестве, добавьте немного растительного. Так сливочное масло не будет гореть. Теперь пересыпьте в масло грибы, распределите их ровным слоем. Посолите и готовьте минут 5, не трогая. За это время грибы пустят сок, а он в свою очередь успеет выпариться. Далее огонь уменьшите до среднего, грибы перемешайте. Оставьте их готовиться еще минуты на 3. Затем снова перемешайте вешенки, поперчите их. Убедитесь, что все кусочки одинаково румяны.

Грибы по-еврейски готовы! Подавайте их как гарнир к курице или красному мясу. А еще можете просто намазать такой икрой ломтик хлеба. Получается отличная закуска. Вешенки, приготовленные таким способом, имеют нежнейший сливочный вкус, в меру соленые и довольно самобытные. Рекомендую!