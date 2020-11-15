Как приготовить грибы по-еврейски

Моего мужа бог наградил многочисленными родственниками в Одессе. Поэтому мы с семьей в этом городе отдыхаем довольно часто. Конечно, помпезная архитектура уже не так впечатляет, как во время первого визита. Но одесская кухня до сих пор удивляет и радует. Чего стоят одни только грибы по-еврейски.
Наверное, это одно из самых простых блюд, которое я ела. Но грибы по-еврейски настолько универсальны, что подают их как на праздничный стол, так и к обеду в рабочий день. Меня их научил готовить старый одессит, а я передаю эстафету вам!
Ингредиенты
|Шампиньоны
|500 г
|Сливочное масло
|2,5 ст. л.
|Соль
|0,5 ч. л.
|Черный перец (горошком)
|2–3 шт.
Приготовление
- Первым делом выберите самые маленькие и чистые грибы. Подойдут как шампиньоны, так и вешенки. Их нарежьте крупным кубиком. Так снаружи они приобретут нужную золотистую корочку, а внутри останутся мягкими и сочными.
- Слегка промойте грибы холодной водой, а затем обдайте их кипятком. Переместите вешенки на полотенце и хорошенько просушите. Не дайте впитаться лишней влаге.
- Пересыпьте грибы в миску и посолите. Если есть кошерная соль — еще лучше. Но ее нужно в 2 раза меньше, чем морской. Перец горошком перемелите в ступке.
- Поставьте сковороду на сильный огонь. Растопите в ней сливочное масло. Если не уверены в его качестве, добавьте немного растительного. Так сливочное масло не будет гореть.
- Теперь пересыпьте в масло грибы, распределите их ровным слоем. Посолите и готовьте минут 5, не трогая. За это время грибы пустят сок, а он в свою очередь успеет выпариться.
- Далее огонь уменьшите до среднего, грибы перемешайте. Оставьте их готовиться еще минуты на 3. Затем снова перемешайте вешенки, поперчите их. Убедитесь, что все кусочки одинаково румяны.
Грибы по-еврейски готовы! Подавайте их как гарнир к курице или красному мясу. А еще можете просто намазать такой икрой ломтик хлеба. Получается отличная закуска. Вешенки, приготовленные таким способом, имеют нежнейший сливочный вкус, в меру соленые и довольно самобытные. Рекомендую!
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