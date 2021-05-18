Картошка с чесноком по-улановски: знаменитый рецепт советской кухни

Ищете рецепт вкусной жареной картошки на гарнир? Попробуйте приготовить картофель по-улановски — знаменитый рецепт советской кухни.
Именно благодаря этому рецепту в свое время прославилась Глафира Дорош — жительница винницкого села Уланов, которая единственная была награждена орденом СССР за кулинарное изобретение. Новое блюдо из картошки появилось случайно. Как-то остались мелкие клубни, которые повар порезала и бросила жариться в казан с кипящим маслом. А потом заправила чесночной подливкой (которая предназначалась к пирожкам с горохом). Так в меню обычного сельского кафе появилось новое блюдо. Его попробовал журналист московских «Известий», а потом слава о картошке по-улановски разлетелась по всему СССР. Вскоре Глафиру Дорош пригласили показать свой телевизионный мастер-класс в Москву, а затем наградили орденом Трудового Красного Знамени.
Сегодня картофель по-улановски предлагают в меню ресторанов всего мира (рецепт больше известен в интерпретации Pommes Sarladaises). По сути, это жареная картошка с чесноком, которая готовится методом пряжения в масле. По вкусу блюдо напоминает крокет из картофельного пюре, но улановскую картошку готовить намного проще.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- картофель мелкий – 500 г
- растительное масло – 300 мл или больше
- соль – 0,5 ч. л.
- петрушка рубленая – 1 ст. л.
- укроп рубленый – 1 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
-
Картошку очистить, промыть и обсушить, чтобы на поверхности не было влаги. Для этого рецепта лучше всего использовать мелкие клубни, они быстрее обжарятся во фритюре. Если все же картошка крупная, то ее нужно разрезать на 4 части.
-
На плиту поставить небольшой чугунный котелок или сотейник с толстым дном (посуда должна быть абсолютно сухой). Влить подсолнечное рафинированное масло и перекалить его. Что это значит? Нужно 5-7 минут прогреть масло на небольшом огне, чтобы оно не кипело, а подогревалось до появления белого, почти невидимого дымка и побеления. Если кинуть в него щепотку соли, то она отстрелит с треском. Такое перекаленное масло не шипит и не брызгается, не чадит. Из него выпарились лишняя вода и всякие примеси.
-
Аккуратно (!) засыпать во фритюр картофель — масло должно покрывать картошку полностью. Жарить до румяности примерно 17-20 минут, пока все клубни не станут уверенного золотистого цвета, а внутри не будут мягкими.
-
Тем временем приготовить чесночную заправку. Для этого пару зубчиков чеснока пропустить через пресс или растереть в ступке, влив чуть-чуть подсолнечного масла, добавить соль — должна получиться густая масса. Можно добавить в заправку рубленую зелень (не обязательно, но с ней вкуснее и ароматнее).
-
Жареный картофель вынуть шумовкой из кипящего масла, чтобы лишний жир стек.
-
Пересыпать в миску и полить ароматной заправкой. Сверху накрыть тарелкой и несколько раз потрусить, чтобы заправка распределилась равномерно. Оставить накрытым на пару минут, чтобы картошка немного упарилась.
-
Подавать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!
Свежие комментарии