Картошка с чесноком по-улановски: знаменитый рецепт советской кухни

Ищете рецепт вкусной жареной картошки на гарнир? Попробуйте приготовить картофель по-улановски — знаменитый рецепт советской кухни.

Именно благодаря этому рецепту в свое время прославилась Глафира Дорош — жительница винницкого села Уланов, которая единственная была награждена орденом СССР за кулинарное изобретение. Новое блюдо из картошки появилось случайно. Как-то остались мелкие клубни, которые повар порезала и бросила жариться в казан с кипящим маслом. А потом заправила чесночной подливкой (которая предназначалась к пирожкам с горохом). Так в меню обычного сельского кафе появилось новое блюдо. Его попробовал журналист московских «Известий», а потом слава о картошке по-улановски разлетелась по всему СССР. Вскоре Глафиру Дорош пригласили показать свой телевизионный мастер-класс в Москву, а затем наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Сегодня картофель по-улановски предлагают в меню ресторанов всего мира (рецепт больше известен в интерпретации Pommes Sarladaises). По сути, это жареная картошка с чесноком, которая готовится методом пряжения в масле. По вкусу блюдо напоминает крокет из картофельного пюре, но улановскую картошку готовить намного проще.

ИНГРЕДИЕНТЫ

картофель мелкий – 500 г

растительное масло – 300 мл или больше

соль – 0,5 ч. л.

л. петрушка рубленая – 1 ст. л.

укроп рубленый – 1 ст. л.

чеснок – 2 зуб.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ