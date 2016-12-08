Оригинальный яблочный десерт с корицей

Хотите приготовить необычный яблочный десерт быстро? Мы подскажем, как это сделать!
- Яблоки — 6 штук
- Сахар — 50 грамм
- Масло сливочное — 125 грамм
- Мука — 175 грамм
- Корица молотая — 2 чайных ложки
Для подачи яблочного десерта
- Мороженое сливочное — 200 грамм
- Сгущенное молоко — 4 столовых ложки
Способ приготовления
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Сливочное масло натрите на терке или порубите ножом, смешайте с мукой и сахаром до получения крошек.
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Выложите получившуюся смесь на выстеленный пергаментом противень, разровняйте и запеките в разогретой до 200°С духовке 20–25 минут. У вас получится крамбл для яблочного десерта с корицей.
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Очистите и нарежьте кубиками 6 яблок, посыпьте корицей, перемешайте с крамблом и разложите по 4 порционным баночкам. Подавайте оригинальный яблочный десерт с мороженым, сливками или сгущенным молоком.
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Очень вкусный яблочный десерт готов!
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