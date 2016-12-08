Оригинальный яблочный десерт с корицей

Способ приготовления

Сливочное масло натрите на терке или порубите ножом, смешайте с мукой и сахаром до получения крошек.

Выложите получившуюся смесь на выстеленный пергаментом противень, разровняйте и запеките в разогретой до 200°С духовке 20–25 минут. У вас получится крамбл для яблочного десерта с корицей.

Очистите и нарежьте кубиками 6 яблок, посыпьте корицей, перемешайте с крамблом и разложите по 4 порционным баночкам. Подавайте оригинальный яблочный десерт с мороженым, сливками или сгущенным молоком.