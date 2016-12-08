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Оригинальный яблочный десерт с корицей

Хотите приготовить необычный яблочный десерт быстро? Мы подскажем, как это сделать!
Яблочный десерт со сгущенным молоком и корицей
  • Яблоки — 6 штук
  • Сахар — 50 грамм
  • Масло сливочное — 125 грамм
  • Мука — 175 грамм
  • Корица молотая — 2 чайных ложки
Для подачи яблочного десерта
  • Мороженое сливочное — 200 грамм
  • Сгущенное молоко — 4 столовых ложки
Способ приготовления

  1. Сливочное масло натрите на терке или порубите ножом, смешайте с мукой и сахаром до получения крошек.

  2. Выложите получившуюся смесь на выстеленный пергаментом противень, разровняйте и запеките в разогретой до 200°С духовке 20–25 минут. У вас получится крамбл для яблочного десерта с корицей.

  3. Очистите и нарежьте кубиками 6 яблок, посыпьте корицей, перемешайте с крамблом и разложите по 4 порционным баночкам. Подавайте оригинальный яблочный десерт с мороженым, сливками или сгущенным молоком.

  4. Очень вкусный яблочный десерт готов!

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быстрояблокиНапиткидесертыполезновкуснокулинария
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