Самое простое тёртое печенье с вареньем

Тёртое печенье было очень популярным в 80-х годах прошлого века. Его пекли практически в каждой семье. Давайте вместе вспомним «вкус детства».

Самое простое тертое печенье с вареньем

СОВЕТ:

Песочное тесто прекрасно хранится в морозильнике до трех месяцев. Поэтому можно смело приготовить побольше теста и оставить его впрок. Имея пару шариков теста, вы приготовите такое печенье буквально за считанные минуты, и внезапные гости не останутся без сладкого.

Для приготовления 12 штук нужно:

400 г муки

200 г сливочного масла

2 яйца

4 ст. л. сахара

щепотка соли

1 ч. л. разрыхлителя

500 мл густого варенья (джема, повидла, желе) из смородины, брусники или клюквы

1. Положите масло в сотейник и растопите на среднем огне. Снимите с огня и немного остудите.

2. Яйца взбейте с сахаром и солью до однородности. Влейте растопленное масло и еще раз хорошо взбейте. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте в яично-масляную смесь. У вас получится густое тесто.

3. Разделите его пополам, каждую часть скатайте в шар, заверните в пленку и уберите в морозильник минимум на 1 ч или пока тесто не станет таким, чтобы его можно было натереть на крупной терке.

4. Разогрейте духовку до 170 °С. Слегка смажьте противень маслом.

5. Достаньте первый шар и натрите на крупной терке, равномерно распределите стружку на противне. Должен сформироваться пласт равной толщины. При желании спрессуйте «стружку». Столовой ложкой равномерно выложите варенье. Не заливайте тесто вареньем!

6. Натрите второй шар теста поверх варенья. Немного уплотните тесто по краям, чтобы варенье не вытекало.

7. Поставьте противень в духовку и пеките 15–20 мин., до золотистого цвета.

8. Оставьте печенье на противне на 10 мин., а затем нарежьте квадратиками­ и переложите на решетку. Полностью остудите.