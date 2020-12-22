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10 очень вкусных салатов с ананасом

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Кисло-сладкий фрукт идеально сочетается с сыром, курицей, яйцами, крабовыми палочками, огурцами и не только.

3 полезных совета

  1. Салаты можно готовить как с консервированным, так и со свежим ананасом. Лайфхакер поможет выбрать вкусный фрукт.
  2. Как легко и быстро почистить свежий ананас, читайте в этой статье.
  3. Майонез можно приготовить дома, заменить сметаной или другими соусами.

1. Слоёный салат с ананасом, курицей и сыром

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • 350 г отварного куриного филе;
  • 250 г консервированного или свежего ананаса;
  • 200 г сыра;
  • несколько столовых ложек майонеза;
  • соль — опционально.

Приготовление

Нарежьте курицу и ананас средними кубиками. Натрите сыр на мелкой тёрке. Выложите салат слоями в таком порядке: половина сыра, половина курицы, ананас, оставшаяся курица и сыр.

Каждый слой слегка смазывайте майонезом. Курицу посолите.

Уберите салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы он пропитался.

2. Салат с ананасом, сыром и чесноком

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • 400 г консервированного или свежего ананаса + несколько колец для украшения;
  • 250 г твёрдого сыра;
  • 1–2 зубчика чеснока;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 1–2 столовые ложки майонеза;
  • несколько оливок — по желанию;
  • любая зелень — по желанию.

Приготовление

Нарежьте ананас небольшими кубиками, натрите сыр на средней тёрке и измельчите чеснок.

Добавьте к ингредиентам перец и майонез и перемешайте. По желанию украсьте салат кольцами ананаса, оливками и зеленью.

3. Салат с ананасом, мясом, маринованными огурцами и сухариками

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • 400 г отварной свинины или говядины;
  • 2 маринованных огурца;
  • 250 г консервированного или свежего ананаса;
  • зелёный лук — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • несколько столовых ложек майонеза;
  • 50 г сухариков с мясным вкусом.

Приготовление

Нарежьте мясо огурцы и ананас кусочками. Порубите лук. Добавьте соль, перец и майонез и перемешайте. Прямо перед подачей посыпьте салат сухариками.

4. Салат с ананасом, креветками, пекинской капустой и гранатом

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • 300 г мелких очищенных креветок;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 небольшой кочан пекинской капусты;
  • 300 г консервированного или свежего ананаса;
  • 100 г зёрен граната;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • 1–2 чайные ложки зернистой горчицы.

Приготовление

Сварите креветки в подсоленной воде и остудите. Нарежьте капусту крупными кусочками, а ананас — средними. Добавьте к ним креветки и гранат.

Смешайте сметану, оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Заправьте салат получившейся смесью и уберите в холодильник на 10–15 минут.

5. Салат с ананасом, копчёной курицей, кукурузой и огурцом

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • 200 г копчёного куриного филе;
  • 200 г консервированного или свежего ананаса;
  • 1–2 огурца;
  • 150 г консервированной кукурузы;
  • 4–5 столовых ложек сметаны;
  • ½ чайной ложки горчицы;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте курицу и ананас одинаковыми кубиками, а огурец — брусочками. Добавьте к ним кукурузу. Соедините сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат получившейся смесью и подсолите.

6. Салат с ананасом, грибами, курицей и маринованным луком

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • 2 луковицы;
  • ½ столовой ложки уксуса 9%;
  • ½ чайной ложки соли;
  • ½ чайной ложки сахара;
  • 300 г отварного куриного филе;
  • 150 г консервированного или свежего ананаса;
  • 150 г маринованных шампиньонов;
  • несколько столовых ложек майонеза.

Приготовление

Нарежьте лук тонкими полукольцами, обдайте кипятком и слейте воду. Добавьте к луку уксус, соль и сахар и перемешайте. Оставьте мариноваться, пока подготавливаете остальные ингредиенты.

Нарежьте курицу и ананас средними кубиками. Шампиньоны разделите пополам или на четвертинки. Добавьте лук, отжав его от маринада, и майонез, перемешайте и уберите в холодильник на полчаса.

7. Слоёный салат с ананасом, курицей, сыром, яйцами и грецкими орехами

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • 2 варёных яйца;
  • 150 г варёного куриного филе;
  • 150 г консервированного или свежего ананаса;
  • 50 г твёрдого сыра;
  • 80 г грецких орехов;
  • несколько столовых ложек майонеза;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте яйца, курицу и ананас небольшими кубиками. Натрите сыр на средней тёрке. Подсушите орехи на сухой сковороде и порубите ножом.

Выложите салат в таком порядке: курица, ананасы, яйца и сыр. Каждый слой смазывайте майонезом. Курицу посолите.

Посыпьте салат орехами и уберите в холодильник на 1–2 часа.

8. Салат с ананасом, ветчиной, корейской морковью, сыром и кукурузой

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • 200 г ветчины;
  • 200 г консервированного или свежего ананаса;
  • 200 г твёрдого сыра;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • 200 г корейской моркови;
  • несколько столовых ложек майонеза.

Приготовление

Нарежьте ветчину длинными брусочками, а ананас — крупными кусочками. Натрите сыр на мелкой или средней тёрке. Добавьте кукурузу, морковь и майонез и тщательно перемешайте.

9. Салат с ананасом, крабовыми палочками, яйцами и сыром

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • 350 г крабовых палочек;
  • 250 г консервированного или свежего ананаса;
  • 3 варёных яйца;
  • 250 г твёрдого сыра;
  • 3–4 зубчика чеснока;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • несколько столовых ложек майонеза;
  • несколько веточек петрушки — опционально;
  • горсть маслин — опционально.

Приготовление

Нарежьте крабовые палочки и ананас небольшими кубиками. Натрите яйца и сыр на крупной тёрке. Добавьте измельчённый чеснок, соль, перец и майонез. При желании положите петрушку и нарезанные маслины. Перемешайте салат и поставьте в холодильник на час.

10. Салат с ананасом, сельдереем, яблоком, сыром и болгарским перцем

10 очень вкусных салатов с ананасом

Ингредиенты

  • несколько черешков сельдерея;
  • 1–2 зелёных яблока;
  • 100–150 г твёрдого сыра;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 250 г консервированного или свежего ананаса;
  • несколько веточек петрушки или листьев шпината;
  • несколько столовых ложек майонеза;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте сельдерей, очищенные яблоки, сыр, перец и ананас средними кусочками. Добавьте крупно нарезанную зелень, майонез и соль и перемешайте.

 

 

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