Творожный бездрожжевой кулич. Лучший и идеальный

Пасха - это всемирный флешмоб по обмену рецептами куличей.

Но как бы там ни было, надо иметь смелость нести ответственность за свои поступки, поэтому сегодня пишу рецепт творожного бездрожжевого кулича. Для меня он лучший. Идеальный. Я пеку его уже не один год подряд - и в ближайшее время вряд ли изменю ему. Простота приготовления невероятная (в прошлом году одну из партий вообще делала восьмилетняя дочь). Вкус великолепный - сливочные нотки очаровывают. Текстура - пористая, тесто влажное, не сохнет, прекрасно хранится... В общем, с моей точки зрения это один из лучших рецептов пасхальных куличей, которые я тестировала!

Ингредиенты:

340 г муки;

400 г любого творога;

200 г сахара;

4 яйца;

200 г размягченного сливочного масла;

20 г разрыхлителя;

1/2 ч. л. соли;

200 г цукатов-сухофруктов-орехов по вкусу;

ванилин, глазурь, украшения по вкусу.

Данное количество ингредиентов рассчитано на 4 формы диаметром 9-10 см.

Я делаю 8 малюсеньких куличей или 1-2 больших и 2-3 маленьких.

В чашу кухонного комбайна выкладываем сливочное масло. Оно должно быть мягким! Не текучим, но максимально теплым, податливым.

Добавляем творог. Любой. Можно даже творожную массу. На мой взгляд, вкуснее всего с самым обычным творогом жирностью 5-9%, но получится и с любым другим.

Насыпаем сахар, соль. Разбиваем яйца. И пробиваем массу блендером...

...до полной гладкости и однородности.

Смешиваем муку с разрыхлителем.

И соединяем творожную массу с мучной с помощью лопатки-ложки.

Добавляем наполнитель - у меня в этот раз вяленая клюква, миндаль и кумкват.

Размешиваем.

Тесто раскладываем по формочкам, заполняя их на 3/4 объема.

Смоченной в воде ложкой разравниваем поверхность каждого кулича.

Выпекаем при температуре 170 градусов около 1 часа.

Остывшие куличи украшаем по собственному усмотрению.

Светлой вам Пасхи!