Пикантная свинина с яблоками на сковороде получается такой вкусной, что просто невозможно устоять и не съесть добавку! Ломтики мяса сначала маринуются в кисло-сладком соусе, затем обжариваются до золотистой корочки. Когда мясо почти готово, добавляется яблочное пюре, выпаривается влага. В результате получатся невероятно вкусные и липкие кусочки свинины. С овощным салатом и свежим хлебом это потрясающе вкусно, обязательно попробуйте приготовить! Мясо можно оставить в маринаде на ночь, но если готовите в спешке, то нарезайте его потоньше и маринуйте 20-30 минут, этого времени достаточно.

Пикантная свинина с яблоками на сковороде

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество порций: 3-4

Ингредиенты для свинины с яблоками на сковороде

400 г нежирной свинины;

3 кисло-сладких яблока;

1 большая луковица;

35 г зелёного лука;

кунжут и лайм для подачи.

Для маринада:

100 г лука;

2 зубчика чеснока;

15 мл оливкового масла;

20 мл соевого соуса;

½ лимона или лайма.

15 г мёда;

чили, сушеные травы, соль.

Способ приготовления пикантной свинины с яблоками на сковороде

Нежирное мясо нарезаем узкими тонкими ломтиками поперёк волокон. Делаем маринад для свинины с яблоками: в блендере смешиваем до пюреобразного состояния небольшую головку лука, два зубчика чеснока, мёд, оливковое масло и соевый соус, свежевыжатый сок лимона или лайма.

По вкусу солим, добавляем стручок жгучего чили и щепотку прованских трав. Смешиваем нарезанное мясо с маринадом, оставляем в холодильнике на час, можно на ночь, будет только вкуснее.

Нарезаем мясо и смешиваем его с маринадом, оставляем в холодильнике

Кисло-сладкие яблоки нарезаем ломтиками вместе с кожурой, сердцевину также можно оставить. Нарезанные яблоки кладём в сотейник с толстым дном.

Добавляем 3 столовых ложки горячей воды, закрываем сотейник плотно, распариваем яблоки на маленьком огне 15 минут. В зависимости от сорта фруктов может понадобится чуть больше или чуть меньше времени, важно чтобы яблоки стали совсем мягкими и почти превратились в пюре.

Выкладываем распаренные фрукты на сито, протираем. В миске соберётся густое яблочное пюре, это отличная основа для многих соусов к мясу.

Нарезаем яблоки

Распариваем яблоки на маленьком огне

Протираем яблоки

На сковороду наливаем немного оливкового масла, хорошо нагреваем. Выкладываем кусочки свинины вместе с маринадом.

Выкладываем кусочки свинины на сковороду вместе с маринадом

Жарим мясо на сильном огне до золотистой корочки, переворачиваем. Небольшую головку репчатого лука режем толстыми перьями. Сдвигаем мясо в сторону, выкладываем лук, посыпаем щепоткой соли, обжариваем до полупрозрачного состояния, перемешиваем с мясом.

Далее добавляем в сковородку яблочное пюре, перемешиваем и выпариваем на сильном огне. В результате получатся ароматные кусочки свинины в липком яблочном соусе.

За пару минут до готовности добавляем небольшой пучок мелко порезанного зелёного лука, прогреваем свинину с зелёным луком и снимаем сковородку с огня.

Обжариваем мясо и лук

Добавляем в сковородку яблочное пюре, перемешиваем и выпариваем

Прогреваем свинину с зелёным луком

Пикантная свинина с яблоками на сковороде готова. Пред подачей посыпаем семенами кунжута и выжимаем сок лайма. Приятного аппетита!

Пикантная свинина с яблоками на сковороде готова

Это блюдо советую подать так: выложить на блюдо листья хрустящего салата, добавить помидоры черри или нарезанные томаты, затем горячие ломтики свинины. Вкусно с домашним белых хлебом или багетом.