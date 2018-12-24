Мясная "Книжка" с грибами и сыром в духовке

Это блюдо займет достойное место на праздничном столе! Готовится мясная "Книжка" или "Гармошка" довольно быстро и просто, а мясо получается невероятно вкусным! Главное, что от хозяйки, такая свинина с грибами и сыром, потребует минимальных хлопот. Мясо можно заранее натереть солью, перцем и горчицей с оливковым маслом, и убрать в холодильник мариноваться хоть на пару дней. А начинить карбонад ломтиками сыра и грибов не отнимет много времени. Все остальное за вас сделает духовка. Зато гости будут в восторге!

Чудесный рецепт! Всем рекомендую!

Чеснок очистить и мелко порубить.



В миске смешать: горчицу, чеснок, перец и оливковое масло.

Шампиньоны вымыть, стряхнуть излишки воды и нарезать ломтиками.



Сыр нарезать ломтиками.

Свинину вымыть прохладной водой и хорошо обсушить бумажными полотенцами.



Сделать глубокие поперечные надрезы, на расстояниии 1-1,5 см, не прорезая мякоть до конца.

Хорошо натереть мясо снаружи и внутри надрезов: солью, свежемолотым перцем и смесью оливкового масла с горчицей.

Начинить "гармошку" ломтиками грибов и сыра, вкладывая их в надрезы.

Чтобы "гармошка" хорошо держала форму и не разваливалась, можно обвязать мясо кулинарной нитью или шпагатом.



Мясную гармошку можно запекать в фольге или в пакете для запекания (или рукаве).

Положить мясо в рукав для запекания (завяжите рукав, с двух сторон, при помощи специальных креплений или кулинарной нити). Если нет рукава, обернуть мясо фольгой.

Поместить на противень или подходящую по размеру форму для запекания.

Запекать "книжку" в заранее разогретой до 180ºC духовке, около 1 часа - 1 часа 20 минут, до полной готовности.

По желанию, в конце приготовления, снять фольгу или аккуратно разрезать рукав для запекания (чтобы не обжечься паром) и подрумянить "книжку".

Приятного вам аппетита и с наступающими праздниками!

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