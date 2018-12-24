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Мясная "Книжка" с грибами и сыром в духовке

Это блюдо займет достойное место на праздничном столе! Готовится мясная "Книжка" или "Гармошка" довольно быстро и просто, а мясо получается невероятно вкусным! Главное, что от хозяйки, такая свинина с грибами и сыром, потребует минимальных хлопот. Мясо можно заранее натереть солью, перцем и горчицей с оливковым маслом, и убрать в холодильник мариноваться хоть на пару дней. А начинить карбонад ломтиками сыра и грибов не отнимет много времени. Все остальное за вас сделает духовка. Зато гости будут в восторге! 

Мясная &quot;Книжка&quot; с грибами и сыром в духовке (Мясная &quot;Гармошка&quot;)

Чудесный рецепт! Всем рекомендую! 

ИНГРЕДИЕНТЫ

Свиная корейка/карбонад (мякоть, без костей) - 1-1,5 кг

Шампиньоны - 150 г

Сыр - 100 г

Горчица -  1-2 ч.л.

Чеснок - 2 зубчика

Оливковое масло - 2 ст.л.

Соль 

Свежемолотый перец

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общее время приготовления 

1 ч 40 минут

Активное время приготовления

20 минут

Сложность

ЛЕГКИЙ

Приготовление

Подготовить ингредиенты :
Мясная &quot;Книжка&quot; с грибами и сыром в духовке (Мясная &quot;Гармошка&quot;) фото к рецепту 1

Чеснок очистить и мелко порубить.

В миске смешать: горчицу, чеснок, перец и оливковое масло.

Мясная &quot;Книжка&quot; с грибами и сыром в духовке (Мясная &quot;Гармошка&quot;) фото к рецепту 2

Шампиньоны вымыть, стряхнуть излишки воды и нарезать ломтиками.

Сыр нарезать ломтиками.

Мясная &quot;Книжка&quot; с грибами и сыром в духовке (Мясная &quot;Гармошка&quot;) фото к рецепту 3

Свинину вымыть прохладной водой и хорошо обсушить бумажными полотенцами.

Сделать глубокие поперечные надрезы, на расстояниии 1-1,5 см, не прорезая мякоть до конца.

Мясная &quot;Книжка&quot; с грибами и сыром в духовке (Мясная &quot;Гармошка&quot;) фото к рецепту 4

Хорошо натереть мясо снаружи и внутри надрезов: солью, свежемолотым перцем и смесью оливкового масла с горчицей.

Мясная &quot;Книжка&quot; с грибами и сыром в духовке (Мясная &quot;Гармошка&quot;) фото к рецепту 5

Начинить "гармошку" ломтиками грибов и сыра, вкладывая их в надрезы.

Мясная &quot;Книжка&quot; с грибами и сыром в духовке (Мясная &quot;Гармошка&quot;) фото к рецепту 6

Чтобы "гармошка" хорошо держала форму и не разваливалась, можно обвязать мясо кулинарной нитью или шпагатом.

Мясную гармошку можно запекать в фольге или в пакете для запекания (или рукаве).
Положить мясо в рукав для запекания (завяжите рукав, с двух сторон, при помощи специальных креплений или кулинарной нити). Если нет рукава, обернуть мясо фольгой.
Поместить на противень или подходящую по размеру форму для запекания.

Мясная &quot;Книжка&quot; с грибами и сыром в духовке (Мясная &quot;Гармошка&quot;) фото к рецепту 7

Запекать "книжку" в заранее разогретой до 180ºC духовке, около 1 часа - 1 часа 20 минут, до полной готовности.
По желанию, в конце приготовления, снять фольгу или аккуратно разрезать рукав для запекания (чтобы не обжечься паром) и подрумянить "книжку".

Мясная &quot;Книжка&quot; с грибами и сыром в духовке (Мясная &quot;Гармошка&quot;) фото к рецепту 8

Приятного вам аппетита и с наступающими праздниками! 

Источник

блюдамясообедедакулинария
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