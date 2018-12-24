Мясная "Книжка" с грибами и сыром в духовке

Это блюдо займет достойное место на праздничном столе! Готовится мясная "Книжка" или "Гармошка" довольно быстро и просто, а мясо получается невероятно вкусным! Главное, что от хозяйки, такая свинина с грибами и сыром, потребует минимальных хлопот. Мясо можно заранее натереть солью, перцем и горчицей с оливковым маслом, и убрать в холодильник мариноваться хоть на пару дней. А начинить карбонад ломтиками сыра и грибов не отнимет много времени. Все остальное за вас сделает духовка. Зато гости будут в восторге!
Чудесный рецепт! Всем рекомендую!
ИНГРЕДИЕНТЫ
Свиная корейка/карбонад (мякоть, без костей) - 1-1,5 кг
Шампиньоны - 150 г
Сыр - 100 г
Горчица - 1-2 ч.л.
Чеснок - 2 зубчика
Оливковое масло - 2 ст.л.
Соль
Свежемолотый перец
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общее время приготовления
1 ч 40 минут
Активное время приготовления
20 минут
Сложность
ЛЕГКИЙ
Приготовление
Чеснок очистить и мелко порубить.
В миске смешать: горчицу, чеснок, перец и оливковое масло.
Шампиньоны вымыть, стряхнуть излишки воды и нарезать ломтиками.
Сыр нарезать ломтиками.
Свинину вымыть прохладной водой и хорошо обсушить бумажными полотенцами.
Сделать глубокие поперечные надрезы, на расстояниии 1-1,5 см, не прорезая мякоть до конца.
Хорошо натереть мясо снаружи и внутри надрезов: солью, свежемолотым перцем и смесью оливкового масла с горчицей.
Начинить "гармошку" ломтиками грибов и сыра, вкладывая их в надрезы.
Чтобы "гармошка" хорошо держала форму и не разваливалась, можно обвязать мясо кулинарной нитью или шпагатом.
Мясную гармошку можно запекать в фольге или в пакете для запекания (или рукаве).
Положить мясо в рукав для запекания (завяжите рукав, с двух сторон, при помощи специальных креплений или кулинарной нити). Если нет рукава, обернуть мясо фольгой.
Поместить на противень или подходящую по размеру форму для запекания.
Запекать "книжку" в заранее разогретой до 180ºC духовке, около 1 часа - 1 часа 20 минут, до полной готовности.
По желанию, в конце приготовления, снять фольгу или аккуратно разрезать рукав для запекания (чтобы не обжечься паром) и подрумянить "книжку".
Приятного вам аппетита и с наступающими праздниками!
Свежие комментарии