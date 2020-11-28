«Прага» – классический салат эпохи СССР (по-моему, он вкуснее «Оливье»)

Очень вкусный и несложный салат, готовится в слоеном виде. Набор ингредиентов немного напоминает «Оливье» (горошек, яйца, морковь, огурцы), но дополняется куриным мясом и черносливом. Также в составе есть маринованный лук, но если вы категорически не едите его, то можно исключить. На мой вкус, этот салат получается даже интереснее, чем всенародно любимый Оливье. В любом случае, он точно заслуживает внимания.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- зеленый консервированный горошек – 0,5 банки;
- яйца куриные – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый (по желанию) – 1 шт.
- огурцы маринованные – 2 шт.
- чернослив – 100 г
- майонез – для заправки
Маринад для лука (по желанию):
- кипяток – 150 мл
- уксус – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления салата Прага:
Перед сборкой салата, заранее подготовим все продукты. Яйца нужно сварить вкрутую. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности (можно добавить лаврушку и душистый перец). Морковь отвариваем в кожуре, затем очищаем.
Если будете использовать лук в салате, то режем луковицу мелко, кладём в мисочку. Добавляем соль, сахар и уксус. Заливаем кипятком (150 мл) и оставляем мариноваться.
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