«Прага» – классический салат эпохи СССР (по-моему, он вкуснее «Оливье»)

Очень вкусный и несложный салат, готовится в слоеном виде. Набор ингредиентов немного напоминает «Оливье» (горошек, яйца, морковь, огурцы), но дополняется куриным мясом и черносливом. Также в составе есть маринованный лук, но если вы категорически не едите его, то можно исключить. На мой вкус, этот салат получается даже интереснее, чем всенародно любимый Оливье. В любом случае, он точно заслуживает внимания.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

зеленый консервированный горошек – 0,5 банки;

яйца куриные – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук репчатый (по желанию) – 1 шт.

огурцы маринованные – 2 шт.

чернослив – 100 г

майонез – для заправки

Маринад для лука (по желанию):

кипяток – 150 мл

уксус – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления салата Прага:

Перед сборкой салата, заранее подготовим все продукты. Яйца нужно сварить вкрутую. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности (можно добавить лаврушку и душистый перец). Морковь отвариваем в кожуре, затем очищаем.

Если будете использовать лук в салате, то режем луковицу мелко, кладём в мисочку. Добавляем соль, сахар и уксус. Заливаем кипятком (150 мл) и оставляем мариноваться.