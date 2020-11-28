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«Прага» – классический салат эпохи СССР (по-моему, он вкуснее «Оливье»)

«Прага» – классический салат эпохи СССР (по-моему, он вкуснее «Оливье»)

Очень вкусный и несложный салат, готовится в слоеном виде. Набор ингредиентов немного напоминает «Оливье» (горошек, яйца, морковь, огурцы), но дополняется куриным мясом и черносливом. Также в составе есть маринованный лук, но если вы категорически не едите его, то можно исключить. На мой вкус, этот салат получается даже интереснее, чем всенародно любимый Оливье. В любом случае, он точно заслуживает внимания.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • зеленый консервированный горошек – 0,5 банки;
  • яйца куриные – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук репчатый (по желанию) – 1 шт.
  • огурцы маринованные – 2 шт.
  • чернослив – 100 г
  • майонез – для заправки

Маринад для лука (по желанию):

  • кипяток – 150 мл
  • уксус – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 0,5 ч.л.

«Прага» – классический салат эпохи СССР (по-моему, он вкуснее «Оливье»)

Рецепт приготовления салата Прага:

Перед сборкой салата, заранее подготовим все продукты. Яйца нужно сварить вкрутую. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности (можно добавить лаврушку и душистый перец). Морковь отвариваем в кожуре, затем очищаем.

Если будете использовать лук в салате, то режем луковицу мелко, кладём в мисочку. Добавляем соль, сахар и уксус. Заливаем кипятком (150 мл) и оставляем мариноваться.

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